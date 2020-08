Atvejų šuolis: Lietuvoje – 36 nauji koronaviruso atvejai plečiasi židiniai, tarp jų – „PravalFestas“ ir grožio salonas

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 36 nauji koronaviruso atvejai, bendras skaičius siekia 2762, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 862 asmenys, 1802 – pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 85 asmenys, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Izoliacijoje yra 4097 žmonės.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje užfiksuoti 179 įvežtiniai atvejai.

Per praėjusią parą laboratorijose ištirti 5436 ėminiai, iš viso iki šiol ištirtas 623 tūkst. 841 ėminys.

Atvejų šuolis

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad iš patvirtintų 36 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų 14 registruota Vilniaus, po 6 – Kauno, Utenos ir Panevėžio, dar 4 – Klaipėdos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 27 žmonės, 8 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą Panevėžio apskrityje registruotas 1 įvežtinis atvejis – asmuo į Lietuvą grįžo iš Didžiosios Britanijos.

17 naujų atvejų yra siejami su židiniais

7 vakar Vilniaus ir Utenos apskrityse nustatyti atvejai yra siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Visi asmenys buvo izoliacijoje, tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti atliktas dėl turėto sąlyčio. Šiuo metu registruota 16 su šiuo protrūkiu susijusių atvejų. Kaip jau skelbta, vertinama, kad židinys įmonėje turi sąsajų su šeiminiu protrūkiu Molėtų rajone.

Taip pat 2 atvejai, nustatyti per vakar, siejami su rugpjūčio 15-16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Vakar COVID-19 liga patvirtinta dviem šio renginio dalyviams, kuriems pasireiškė koronavirusinei infekcijai būdingi simptomai. Iš viso su šiuo renginiu siejami 7 atvejai, įskaitant patvirtintus per vakar.

Be to, vakarykštę parą Kauno apskrityje COVID-19 liga patvirtinta dviem užsieniečiams, dirbantiems Kaune veikiančioje logistikos įmonėje. Iš viso su protrūkiu dabar siejami jau 26 atvejai.

Dar 2 atvejai Kaune siejami su židiniu „Lietuvos geležinkeliai“ padalinyje Kaune. Abu atvejai yra antriniai, t. y. asmenys nėra šios įmonės darbuotojai. Epidemiologų vertinimu, iš viso su židiniu siejami 4 atvejai, įskaitant patvirtintus per vakar.

Toliau aktyvus išlieka ir grožio salone Kaune įsiplieskęs židinys. Vakar registruotas 13-asis susijęs COVID-19 ligos atvejis. Šis atvejis antrinis, žmogui yra pasireiškę koronavirusui būdingi simptomai.

Tuo metu, Vilniuje vakar patvirtintas dar 1 koronavirusinės infekcijos atvejis, siejamas su židiniu chore „Draugiški projektai“. Atvejis yra antrinis, t. y. vertinama, kad asmuo užsikrėtė, pabendravęs su choro veikloje dalyvaujančiu asmeniu. Skaičiuojama, kad iš viso su šiuo židiniu dabar siejami 25 susirgimai, įskaitant patvirtintą vakar.

Be to, dar 1 atvejis Vilniuje yra siejamas su židiniu vienos dovanų čekius parduodančios įmonės administracijoje. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejami 7 užsikrėtimo COVID-19 liga atvejai.

Naujas židinys vakar registruotas Panevėžio apskrityje. COVID-19 liga nustatyta žemės ūkio kooperatyvo „Šiaurės aruodai“, įsikūrusio Pasvalio rajone, darbuotojui. Tai antrasis susirgimas šioje įmonėje. Tuo metu, pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės, epidemiologų vertinimu, siejamos su Akademine kredito unija Kaune.

Be to, nustatyta, kad 10 žmonių – 6 Vilniaus, 3 Klaipėdos, 1 Panevėžio apskrityse – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

8 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 8 asmenys – 3 Panevėžio, 3 Vilniaus ir po 1 Kauno bei Klaipėdos apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2762 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 862 asmenų, 1802 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.