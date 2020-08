Nauji koronaviruso atvejai: susirgimai židiniuose skaičiuojami dešimtimis, užfiksuotas ir protrūkis konkrečioje šeimoje Lietuvoje patvirtinti 32 nauji atvejai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 32 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 17 iš jų registruota Vilniaus, po 4 – Kauno ir Panevėžio, po 3 – Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse. Be to, COVID-19 liga patvirtinta ir vienam Utenos apskrities gyventojui.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 21 žmogus, 5 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 6 įvežtiniai atvejai. Įvežtiniai atvejai – iš 5 valstybių 2 įvežtiniai atvejai vakar registruoti Klaipėdos apskrityje. COVID-19 liga patvirtinta asmenims, į Lietuvą atvykusiems iš Albanijos. Epidemiologinio tyrimo metu nustatyta, kad asmenims yra pasireiškę koronavirusui būdingi simptomai. Vilniaus apskrityje taip pat registruoti 2 įvežtiniai atvejai: iš Kipro ir Ukrainos. Abu atvejai simptominiai. Susiję straipsniai Veryga apie juodžiausią scenarijų Lietuvai: jei skaičiai labai blogės, gali būti vėl uždrausta būriuotis Pasveikę pacientai Nyderlanduose ir Belgijoje antrą kartą užsikrėtė koronavirusu Tuo metu, Kaune per vakar parą COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Vokietijos, Utenos apskrityje – žmogui, grįžusiam iš Šveicarijos. Šie asmenys taip pat jaučia infekcijai būdingus simptomus. 12 naujų atvejų yra siejami su židiniais 4 atvejai, patvirtinti vakar, siejami su židiniu chore „Draugiški projektai“. Šie asmenys yra kitų meno kolektyvų – Šiaulių valstybinio choro „Polifonija“, choro „Aidija“ ir Valstybinio choro „Vilnius“ – nariai. Iš viso su šiuo židiniu dabar siejami jau 24 susirgimai, įskaitant patvirtintus vakar. 1 vakar Vilniaus apskrityje nustatytas atvejis yra siejamas su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Šiuo metu registruoti 9 su šiuo protrūkiu susiję atvejai. Kaip jau skelbta, vertinama, kad židinys įmonėje turi sąsajų su šeiminiu protrūkiu Molėtų rajone. Taip pat dar 1 naujas COVID-19 ligos atvejis Vilniaus apskrityje, epidemiologų vertinimu, yra susijęs su Kaune, Rotušės aikštėje, veikiančia laisvalaikio erdve. Išsiaiškinta, kad asmuo bendravo su rugpjūčio 6 d. „Adform“ kiemelyje vykusiame renginyje dalyvavusiais draugais. Skaičiuojama, kad tai – -57-asis susijęs su šiuo židiniu atvejis. Toliau daugėja ir atvejų, siejamų su rugpjūčio 15-16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Vakar COVID-19 liga patvirtinta dar vienam šio renginio dalyviui, kuriam pasireiškė koronavirusinei infekcijai būdingi simptomai. Iš viso su šiuo renginiu siejami 5 atvejai, įskaitant patvirtintą per vakar. Tuo metu, vakar Panevėžyje nustatytas vienas susirgimas, siejamas su židiniu kavinėje-bare „Lotenė“ (Parko g. 33A). Kaip nustatyta epidemiologinio tyrimo metu, asmuo lankėsi šiame bare keletą kartų. Žmogus tirtas dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų. Tai jau 6-asis užsikrėtimo atvejis, sietinas su šiuo židiniu. Be to, Panevėžio apskrityje vakar fiksuotas dar vienas atvejis, siejamas su židiniu Akademinėje kredito unijoje. Vertinama, kad asmuo užsikrėtė bendraudamas su šios įmonės darbuotoju namų aplinkoje. Žmogus tirtas profilaktiškai, COVID-19 ligai būdingų simptomų nejaučia. Tai 11-asis su protrūkiu susijęs atvejis. Taip pat 1 naujas atvejis vakar registruotas Vilniuje veikiančioje metalinius dangtelius gaminančioje įmonėje. Asmeniui pasireiškė koronavirusui būdingi simptomai. Tai 3-asis infekcijos atvejis, susijęs su šiuo židiniu. Per vakar parą Kauno apskrityje COVID-19 liga patvirtinta užsieniečiui, dirbančiam Kaune veikiančioje logistikos įmonėje. Tai 24-asis su protrūkiu susijęs atvejis. Dar 1 naujas COVID-19 ligos atvejis Vilniaus apskrityje vertinamas kaip šeiminis protrūkis. Tai antrasis užsikrėtimo atvejis vienoje šeimoje. Be to, nustatyta, kad 9 žmonės – 6 Vilniaus, 2 Marijampolės ir 1 Panavėžio apskrityse – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga. 5 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 5 asmenys – 2 Kauno bei po 1 Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo. Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita. NVSC rugpjūčio 26 d. 9 val. duomenimis: Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 2726 Sergančių žmonių skaičius: 834 Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 32 Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 85 Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

Pasveikusių žmonių skaičius: 1794 Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 4072 Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 178

