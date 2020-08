„Praėjus 31 metams po to, kai susikibo rankomis reikalauti laisvės iš sovietų priespaudos, Baltijos šalių žmonės suformavo gyvąją grandinę, rodydami solidarumą su baltarusiais, kovojančiais nusimesti diktatūros jungą“, – tviteryje parašė J. Bidenas.

„Palaikome Baltarusijos žmones, kaip palaikėme Baltijos šalis“, – pridūrė jis.

Dešimtys tūkstančių žmonių sekmadienio vakarą sudarė gyvąją grandinę nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos, reikšdami paramą prieš Aliaksandro Lukašenkos režimą protestuojantiems baltarusiams. Panašios mažesnės akcijos surengtos ir Latvijoje bei Estijoje.

31 years after they joined hands to demand freedom from Soviet oppression, citizens of the Baltic states formed a human chain in solidarity with Belarusians fighting to throw off the chains of dictatorship.