Lietuvoje – 30 naujų koronaviruso atvejų: 1 įvežtinis, 14 – siejami su židiniais, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nežinomos patvirtinta dar viena mirtis

Lietuvoje praėjusią parą patvirtinta 30 naujų koronaviruso užsikrėtimo atvejų, praneša Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSC). Bendras ligos atvejų skaičius šiuo metu yra 2594. Taip pat nuo koronaviruso mirė dar vienas žmogus.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos šeštadienio ryto duomenimis, koronaviruso infekcijos sukelta liga mūsų šalyje šiuo metu serga 731 žmogus. Nuo jos mirė 84 žmonės, dar 13 užsikrėtusiųjų koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių. Nuo COVID-19 infekcijos pasveiko 1766. Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu) – 3367.

Nuo birželio 1 d. registruota 160 įvežtinių atvejų.

Praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 30 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 16 iš jų registruota Kauno, 12 – Vilniaus apskrityse. Dar 2 atvejai patvirtinti Utenos apskrities gyventojams, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 27 žmonės, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą Kaune registruotas 1 įvežtinis atvejis – COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, iš Uzbekistano atvykusiam dirbti į Kaune veikiančią logistikos įmonę.

14 naujų atvejų siejami su židiniais

3 atvejai, nustatyti praėjusią parą, siejami su protrūkiu Kaune veikiančiame grožio salone, apie su kuriuo susijusius atvejus NVSC pranešė anksčiau. Visi asmenys jautė koronavirusui būdingus simptomus. Iš viso su šiuo židiniu siejama 11 COVID-19 ligos atvejų, įskaitant patvirtintus penktadienį. Vertinama, kad liga šiame grožio salone išplito nuo darbuotojo, kontaktavusio su užsikrėtusiuoju, kurio susirgimo aplinkybės siejamos su laisvalaikio erdve Kauno senamiestyje.

Dar 3 penktadienį registruoti atvejai yra siejami su protrūkiu Akademinėje kredito unijoje Kaune. Šiuo metu su židiniu iš viso siejami 8 susirgimai. NVSC primena, kad, kaip užsikrėtė pirmasis žmogus, šiuo metu vis dar nėra aišku, tačiau kaip viena iš prielaidų nurodomas asmens apsilankymas restorane.

Taip pat 2 nauji atvejai siejami su Kaune, Pilies g. 12, veikiančiu restoranu. Čia COVID-19 liga patvirtinta 2-iems darbuotojams. Atvejai simptominiai. Kaip užsikrėtė pirmasis asmuo, šiuo metu dar nenustatyta.

Vilniuje penktadienį registruoti 2 atvejai, siejami su židiniu elektroninę prekybą vykdančioje įmonėje. COVID-19 liga patvirtinta 2-iems darbuotojams, abu jie jautė koronavirusui būdingus simptomus. Šiuo metu šiame židinyje registruoti 4 infekcijos atvejai.

2 atvejai, nustatyti Lietuvoje praėjusią parą, siejami su populiariomis laisvalaikio vietomis: dar 1 atvejis Vilniuje siejamas su sostinės senamiestyje veikiančiu baru (iš viso skaičiuojama 10 susijusių COVID-19 ligos atvejų), Kaune – su laisvalaikio erdve senamiestyje (Rotušės a. 20, Kaunas), tai 55-asis susijęs atvejis.

Dar 1 naujas atvejis Vilniuje yra siejamas choru, apie su kuriuo susijusius atvejus NVSC pranešė anksčiau. Asmuo jaučia koronavirusui būdingus simptomus. Tai 4-asis susijęs atvejis.

Taip pat 1 atvejis, registruotas Utenos apskrityje, yra vertinamas kaip šeiminis protrūkis. Su šiuo židiniu iš viso siejami 5 atvejai.

Be to, nustatyta, kad 13 žmonių – 6 Kauno ir 7 Vilniaus apskrityse – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 2 asmenys Vilniaus ir Utenos apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Dar viena mirtis

Kauno klinikose nuo koronaviruso mirė dar vienas žmogus, šeštadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Tai 84-oji mirtis nuo COVID-19.

NVSC duomenimis, mirusysis priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų.

COVID-19 liga asmeniui patvirtinta rugpjūčio 20 dieną.

Nustatyta, kad mirusysis užsikrėtė po kontakto su sergančiu artimuoju namų aplinkoje.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis, praėjusią parą ištirtas 4731 ėminys. Iki šiol iš viso ištirti 604 244 ėminiai (iš jų – 164 815 iš mobilių punktų).

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 17 d. iki 23 d. įskaitytinai, Ignalinos, Prienų, Kupiškio, Kauno, Šalčininkų, Vilniaus rajonų, taip pat Kauno, Visagino, Panevėžio, Klaipėdos miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 10-yje savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.