Skvernelis susitiko su Cichanouskaja: aptarti ir jos saugumo klausimai

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ketvirtadienio rytą buvo susitikęs su Baltarusijos prezidento rinkimuose dalyvavusia Sviatlana Cichanouskaja.

Tai Delfi patvirtinto premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas.

Ir kaip Delfi patvirtino premjero patarėjas, S. Cichanouskaja yra kreipusis į NVSC ir pateikusi neigiamus COVID-19 tyrimo rezultatus ir gavusi NVSC direktoriaus leidimą palikti izoliavimosi vietą. Tą prieš susitikimą patvirtino Vadovybės apsaugos departamento (VAD) pareigūnai.

Aptartas ir šeimos saugumo klausimas

Apie susitikimą premjeras pranešė ir feisbuke. Jis rašė aptaręs su S. Cichanouskaja visus išbandymus, kuriuos jai teko patirti.

„Susitikau su Baltarusijos nacionaline lydere Sviatlana Cichanouskaja. Pakalbėjome apie išbandymus, kuriuos jai teko patirti rinkimų kampanijos metu, prisiimtą milžinišką atsakomybę. Taip pat – kasdieninius rūpesčius bei poreikius, su kuriais ji susiduria būdama Lietuvoje, jos asmeninio bei šeimos saugumo klausimus“, – feisbuke ketvirtadienį rašė S. Skvernelis.

„Mūsų šalis visada rėmė laisvės ir demokratijos siekiančius Baltarusijos žmones. Tautos pabudimą matome, visi kartu juos palaikome. Kelias į laisvą visuomenę nebus paprastas ir pareikalaus didžiulės ištvermės. Aš tikiu, kad baltarusiams jos pakaks“, – tikėjosi jis.

„Užtikrinau Sviatlaną, kad Vyriausybė kartu su partneriais Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje daro ir darys viską, kad laisvų ir sąžiningų rinkimų Baltarusijoje siekis būtų įgyvendintas, o jos vaikai galėtų kuo greičiau apkabinti savo tėtį laisvėje“, – teigė ministras pirmininkas S. Skvernelis.

Cichanouskajai buvo atlikti koronaviruso testai

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį informavo, kad S. Cichanouskajai buvo atlikti COVID-19 testai. Gauti rezultatai yra neigiami.

„Su ponia S. Cichanouskaja turėjome du telefoninius pokalbius. Matau, kad ji tikrai prisiima savo atsakomybę kaip nacionalinė lyderė, kuri kels ir kvies keltis savo tautą. Iš tikrųjų buvo atlikti testai. Jų rezultatai yra neigiami. Ji jaučiasi gerai. Jos šeima ir ji pati jaučiasi saugiai.

Kaip matote, ji pradėjo daryti pareiškimus. Ji buria koordinavimo komitetą, kuris ir bus tas instrumentas pereiti prie dialogo Baltarusijos visuomenės viduje. Manau, kad ji, kaip savo tautos lyderė, turės galimybių jau artimiausioje ateityje pasireikšti ir daugiau pasirodyti visuomenėje. Jai bus Lietuvoje sudarytos visos galimybės tai daryti, atsižvelgiant į tam tikrus saugumo reikalavimus“, – sakė G. Nausėda.

Cichanouskajos atstovė: planuojama grįžti į Baltarusiją, Lukašenka – žlugęs

„Ji jau jaučiasi geriau, netrukus bus surengta jos spaudos konferencija, kur ji pati nuspręs ar galės plačiau pati papasakoti apie tai, kas nutiko tą dieną, kai ją kaip įkaitę ėmė tardyti Centrinės rinkimų komisijos pastate. Ten ji praleido 3 valandas ir jai taikytas psichologinis spaudimas“, – į detales nenorėjo leistis S. Cichanouskajos atstovė Anna Krasulina, kuri pati 2018-siais turėjo palikti Baltarusiją.

Pasak A. Krasulinos išvykimas iš Baltarusijos nebuvo suplanuotas veiksmas, o viskas vyko žaibiškai, KGB pasitelkus grubius metodus.

„Tai tikrai nebuvo jos noras, ji norėjo likti Baltarusijoje, tačiau nebuvo leista pasirinkti“, – pažymėjo A. Krasulina.

Jos teigimu, Lietuvos įvardytas 7 valandų etapas, kai su S. Cichanouskaja nebuvo įmanoma susisiekti nei jos rėmėjams, nei advokatui, nei kitiems atstovams, gali būti skaidomas į trijų valandų apklausą Centrinės rinkimų komisijos pastate, daiktų susirinkimą ir kelionę link Lietuvos sienos, iki kur, kaip leido suprasti A. Krasulina, Baltarusijos opozicijos simbolį palydėjo KGB pareigūnai.

A. Krasulina tikino, kad apie savo atsiradimą Lietuvoje papasakos pati S. Cichanouskaja, tačiau net ir čia ji negali iki galo jaustis visiškai saugiai.

„Lietuva, žinoma, saugesnė, bet mes žinome, ką gali spec. tarnybos, konkrečiai Baltarusijos KGB, jie juk nuo sovietų laikų ne veltui pavadinimo nepakeitė“, – pažymėjo S. Cichanouskajos atstovė.

Ji taip pat atsisakė spekuliuoti dėl ministro L. Linkevičiaus užuominų apie tai, kad S. Cichanouskaja yra „saugi“. Ar tai reiškia, kad Lietuva jai skyrė apsaugą, o jei taip, kokiu statusu?

„Tarkim taip: negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kad jai čia skirta apsauga“, – sakė A. Krasulina.

Ruošiasi grįžti į gimtinę

Vis dėlto ji leido suprasti, kad per šias dienas S. Cichanouskaja dar labiau sustiprino savo pačios po rinkimų išsakytą poziciją: ji save laiko išrinktąja Baltarusijos prezidente. Be to, kai G. Nausėda, L. Linkevičius ir Lietuvos Seimas ėmė vadinti A. Lukašenką nelegitimiu baltarusijos lyderiu, kilo labai paprastas klausimas: o kas tada yra legitimus lyderis?

„Juridiškai jos išrinkimas dar nėra išspręstas. Tačiau politiškai ji laikoma išrinktąja prezidente. Šiandien jau buvo pokalbiai su kelių Europos šalių ir organizacijų lyderiais bei atstovais – Europos Komisijos pirmininke Ursula Von der Leyen, Vokietijos valdančiųjų, Prancūzijos prezidento atstovais. Aš, deja, pokalbiuose nedalyvavau, tai negaliu pasakyti, kuris jų pripažįsta S. Cichanouskają išrinktąja prezidente“, – tikino A. Krasulina.

„Apie grasinimus jai aš tikrai nesiplėsiu, bet kalbant apie jos planus Lietuvoje, tai galiu pasakyti, kad tokių nėra – ji čia ilgai užsibūti neketina, nori kuo greičiau grįžti į Baltarusiją. Manau, tai yra dienų ar kelių mėnesių klausimas, priklauso, žinoma, nuo padėties pačioje Baltarusijoje“, – ambicijų neslėpė S. Cichanouskajos atstovė.

Į tai, kad A. Lukašenkos režimas, tikėtina, nesutiks nei su S. Cichanouskajos statusu, nei su jos grįžimu, A. Krasulina atsakė, kad A. Lukašenkos dienos esą jau suskaičiuotos – anksčiau ar vėliau jis turės trauktis. O ar tai bus bandymas tartis, sėsti prie derybų stalo – ko prašė ir Lietuva, o į ką atsainiai atšovė pats A. Lukašenka, ar tai įvyks kitu būdu, A. Krasulina nesiryžo spėlioti.

„Mes kviečiame visas šalis prisidėti prie šio proceso sureguliavimo, įskaitant ir Rusiją“, – sakė A. Krasulina. Priminus, kad būtent Rusijos pagalbos paprašė pats A. Lukašenka, prie Baltarusijos sienos jau pasirodė Rusijos nacionalinės gvardijos „avtozakai“ – mobilūs suėmimo punktai, o Baltarusijos KGB ir Rusijos slaptąsias tarnybas sieja glaudus ryšys, A. Krasulina liko diplomatiška.

„Mes nenorime jokių valstybių įsikišimo, pažeidžiant Baltarusijos suverenitetą, galiu tiek pasakyti. Nepritariame tarptautinės teisės pažeidimams, bet noriu priminti, kad Baltarusijoje nėra tokių problemų, kaip buvo Donbaso atveju. Mes dabar nekalbėsime apie požiūrį į Rusiją, apie Krymą, S. Cichanouskajos pagrindiniai uždaviniai yra aiškūs – politinių kalinių paleidimas, nauji rinkimai, 1994 konstitucijos, apribojančios prezidento galias grąžinimas“, – tikino A. Krasulina.

Anot pašnekovės, S. Cichanouskajos grįžimas tėra laiko klausimas, mat ji jaučia palaikymą pačioje Baltarusijoje. Ir ne tik eilinių žmonių, bet yra valdininkų, pasiruošusių sėsti prie apskrito stalo. Kad ir be A. Lukašenkos, kuris, tikėtina, nesutiktų su jokiomis derybomis.

„Esama aukštų pareigūnų jėgos struktūroje, su jais palaikomas ryšys, jie palaiko Sviatlaną. Tai greičiausiai ne viršūnėlės, o viduriniosios grandies pareigūnai“, – sakė A. Krasulina. Paprašius patikslinti, apie kokias jėgos struktūras-institucijas ji kalba, A. Krasulina tikino, kad palaikančiųjų netrūksta ir įtakingoje šalies armijoje bei KGB. Jei jie lemiamu momentu išreikštų palaikymą būtent S. Cichanouskajai, o ne A. Lukašenkai, kas būtų tuomet?

„Matote, kas vyksta dar? A. Lukašenka sutrikęs, vieną dieną jis kalba, kad yra nepriklausomybės garantas, o jau kitą dieną prašo Putino pagalbos. Viskas, jis žlugęs. Kalbant apie tų pareigūnų paramą – yra tie, kurie vykdė nusikaltimus ir bus teisiami įstatymų numatyta tvarka, o yra tie, kurie gailisi ir gali tikėtis malonės“, – mįslingai užsiminė A. Krasulina.