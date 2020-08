Daugiau detalių apie kunigo bylą: nuteistas dėl vaikų pornografijos dvasininkas turi savo versiją jo pareigos suspenduotos

Šiaulių vyskupija suspendavo vaikų pornografiją kaupusį ir platinusį Micaičių parapijos kleboną Alionidą Budrių.

„Jo pareigos yra suspenduotos, jam apribota kunigiškoji tarnystė – savo pareigų jis neatlieka“, – BNS trečiadienį sakė Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Rimantas Žaromskis.

Jo teigimu, šiuo metu atlikti kunigiškųjų pareigų į Micaičių kleboniją pasiųstas Kuršėnų klebonas Vytautas Kadys.

„Kad nebūtų parapija be klebono, kuris aukotų šventąsias mišias ir melstųsi, paskirtas kitas klebonas“, – teigė kunigas R. Žaromskis.

Naujienų portalai lrytas.lt ir alfa.lt trečiadienį pranešė, kad Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai kunigą A. Budrių kaltu dėl vaikų pornografijos kaupimo ir platinimo pripažino liepos pabaigoje.

Anot portalų, dvasininkas savo kaltės neneigė, jam skirta 7 tūkst. eurų bauda, konfiskuoti du išmanieji telefonai ir trys kompiuteriai.

Po informacijos žiniasklaidoje – teismo pranešimas spaudai

Kaip rašoma šiandien išplatintame Šiaulių apylinkės pranešime spaudai, 7000 eurų (140 MGL) dydžio baudą Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai skyrė 58 m. A. B., kuris per socialinius tinklus pažįstamiems siuntinėjo pornografinio turinio vaizdo medžiagą. Be to, nuteistasis turėjo daugiau nei 10 pornografinio turinio nuotraukų, kuriose vaizduojami vaikai. Baudžiamasis įsakymas yra įsiteisėjęs, todėl nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, kuris kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su pareiškimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu. Teismas išnagrinėjo prokuroro pareiškimą ir A. B. pripažino kaltu.

Nuteistasis pripažino, kad bendraudamas su kitais asmenimis per socialinius tinklus dalinosi pornografinio turinio nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose yra suaugę žmonės. A. B. kaltė, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, įrodyta byloje surinktais įrodymais.

Nuteistasis nurodė, kad pornografinio turinio failų, kuriuose būtų vaizduojami mažamečiai vaikai niekam nėra siuntęs, tokių failų pats nearchyvuoja. Asmuo naršydamas internete lankėsi įvairiuose internetiniuose portaluose. Gali būti, kad buvo atsidaręs kaip reklamą išmestus failus, kurie buvo pornografinio turinio su mažamečiais vaikais. Anot A. B., tokie failai įrenginiuose galėjo atsirasti dėl netinkamos antivirusinės programos, kuri neapsaugo kompiuterių nuo virusų.

Nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. A. B. yra neteistas, padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus.

Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras siūlė kaltinamajam skirti baudą. Kaltinamasis A. B. su šia bausme sutiko.

Teismas nustatė, kad nuteistasis daugiau nei dvejus su puse metų socialiniuose tinkluose iš savo asmeninės paskyros siuntė asmenims pornografinio turinio dalykus, kuriuose atvirai ir detaliai rodomi lytiniai organai. A. B. pornografinio turinio failus – vaizdo medžiagą ir nuotraukas – siuntinėjo daugiau nei 60 asmenų. Vieniems nusiųsdavo vieną, kelis failus, kitiems – dešimtimis. Bylos duomenimis, daugiausia vienam asmeniui nusiųsti 76 pornografinio turinio failai. Be to, nuteistasis turėjo daugiau nei 10 pornografinio turinio nuotraukų, kuriose vaizduojami vaikai.