Teismas sprendžia, ar suimti Lietuvos garsenybes puošusį visame pasaulyje žinomą juvelyrą

Vienas garsiausių Lietuvos juvelyrų Vytautas Jonutis, kurio juvelyrikos namų „Première“ aukštosios juvelyrikos dirbiniai eksponuojami pasaulio galerijose ir muziejuose, o jo pagamintais aukso žiedais buvo apdovanojami Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionai, sulaukė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) dėmesio: antradienį Generalinė prokuratūra kreipėsi į teismą, prašydama menininkui skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.

Ar V. Jonutis bus suimtas, Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas paskelbs trečiadienį.

Šiauliuose gyvenantis 55 metų V. Jonutis buvo sulaikytas pirmadienį, jam yra pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu ir papirkimo. Delfi šaltinių teigimu, įtariama, kad būtent jis galėjo duoti kyšį baudžiamąsias bylas nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismo teisėjui Raimundui Jurgaičiui. Jis taip pat pirmadienį buvo sulaikytas, kai prezidentas Gitanas Nausėda panaikino teisėjo neliečiamybę ir leido jį patraukti atsakomybėn.

Korupcijos byloje dar minimi du privatūs asmenys, tačiau nei dėl jų, nei dėl nuo pareigų nušalinto Šiaulių teisėjo ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Generalinė prokuratūra nesikreipė į teismą dėl suėmimo – jiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.

V. Jonutį į sostinės teisingumo rūmus antradienio popietę pristatė STT agentai – po posėdžio įtariamuoju patrauktas menininkas neslėpė geros nuotaikos ir nurodė, kad nepripažįsta jam pareikštų įtarimų. Paklaustas, kodėl, V. Jonutis atsakė: „Todėl, kad baigiasi ant L.“

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gintaras Plioplys teismo prašė V. Jonutį suimti 20 dienų, nes esą jis gali ne tik trukdyti baudžiamajam procesui, bet ir daryti naujas nusikalstamas veikas.

Tuo metu įtariamąjį ginantis advokato padėjėjas Gediminas Viederis mano, kad tokie prokuroro teiginiai niekuo nepagrįsti.

„Manau, kad nėra įstatyme numatytų pagrindų suėmimui paskirti, nes turi būti objektyvūs duomenys, jog įtariamasis gali daryti naujus nusikaltimus ar trukdyti procesui“, – Delfi sakė G. Viederis.

Pasak jo, situaciją, į kurią pakliuvo, V. Jonutis „vertina pagal savo poziciją“ ir siekia ne trukdyti procesui, o priešingai – padėti kuo greičiau išsiaiškinti tiesą.

Anksčiau teisėju dirbusio G. Viederio teigimu, juvelyrikos meistrui inkriminuojamos veikos susijusios su jau buvusiais įvykiais, tad jis nei gali sunaikinti įkalčius, nei kaip nors paveikti tyrime figūruojančius asmenis.

Be to, pabrėžė jis, V. Jonutis iki šiol nebuvo teistas, yra pakankamai žinomas žmogus ir gyvenimui užsidirba iš juvelyrikos, o ne iš nusikaltimų darymo. Be to, pinigų suma, kuri minima ikiteisminiame tyrime, esą tikrai nėra didelė.

Teisėjo papirkimu įtariamas V. Jonutis pareigūnams prisipažino, kad Šiaulių apygardos teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjusį teisėją R. Jurgaitį pažįsta apie 20 metų ir yra jo draugas.

Ilgametis Šiaulių teisėjas antradienį buvo paleistas į laisvę, jis yra įtariamas kyšininkavimu ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Kol vyksta ikiteisminis tyrimas, R. Jurgaičiui pareigūnai skyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Kaip pranešė STT, apie galimai nusikalstamus teisėjo veiksmus duomenų gauta tiriant galimą korupcinę veiklą – fizinių asmenų, pasinaudojusių savo pažintimis ir kita tikėtina įtaka, bandymą paveikti teismo sprendimą.

Korupcijos byloje sulaikytas juvelyras V. Jonutis yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, jis nuolat rengia savo juvelyrikos darbų parodas. Jo darbais puošiasi ne tik Lietuvos pramogų ir meno garsenybės, bet ir geriausi Lietuvos krepšininkai – 2007 – 2014 m. juvelyro vadovaujami namai gamino LKL žiedus.

Prieš kelerius metus V. Jonutis Vilniuje buvo surengęs savo pagamintų papuošalų parodą, kurioje buvo demonstruojami net iki 10 ct svorio unikalūs briliantai.