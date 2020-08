Neregėtas konfliktas Marijampolėje – kunigas neįleido karsto į kapines tol, kol jo nepatraukė jėga

Neregėtas konfliktas per laidotuves Marijampolės rajone – kunigas neįleido karsto į kapines tol, kol laidotuvininkai jo nepatraukė jėga. Incidentas kilo dėl to, kad vietos kunigu nepatenkinti gyventojai palydėti velionę į paskutinę kelionę pakvietė kitą dvasininką. Vietos kunigas palaidoti veržėsi pats. Galiausiai senolė buvo palaidota išvis be kunigo.

Marijampolės rajono Skardupių kapinėse palaidoti giminaitę norėjusių artimųjų padarytame vaizdo įraše, kurį gavo ir LNK žinios, matyti, kaip kelią į kapines pastoja vietos kunigas Petras Algirdas Kanapka. Vaizdo įraše užfiksuota, kad velionės artimieji kunigui sako, kad jo laidotuvėse nenori, balsuoja dėl to. O kunigas P. Kapapka ir toliau stovi tarpuvartėje, jam kiek vėliau net pasiūloma pinigų. Bet pinigų jis atsisako, pabrėžia, kad parapijiečių neįžeidinėja, to paties tikisi ir iš jų. Susiję straipsniai Nuo koronaviruso mirus kunigui, prabilo jo kolegos: žinios buvo vis labiau liūdinančios Miestelio šventė baigėsi tragiškai – žmogų užmušė kunigo akivaizdoje Vieni žmonės bando prasisprausti pro kunigą, kad patektų į kapines, kiti jį bando patraukti į šoną. Net ir praėjus kelioms dienoms po laidotuvių, artimieji konfliktą su dvasininku prisimena su ašaromis. Velionės anūkė Ingrida Klebavičienė pasakojo, kad jos mama, velionės duktė, iki šiol neatsigauna. „Ji nemiega naktimis, velionės vyras iš viso apšalęs – jis nebežinojo, ką sakyti. Mums širdį skauda, mūsų močiutės duobė liko nepašventinta“, – pasakojo moteris. Velionės anūkė pasakojo, kad artimieji nenorėjo, jog senelę laidotų Skardupių kunigas, nes jis įskaudino per anksčiau buvusias giminaičių laidotuves. „Šaipėsi prie karsto duobės, kai liepė visiems nebežliumbti, o melstis. Paskui bažnyčioje visus bedieviais išvadino – sakė, kad susirinkom kaip į balių. Jis išsityčiojo kaip įmanoma iš mūsų visų, todėl mes nepageidavome šio kunigo“, – LNK žinioms sakė I. Klebavičienė. Velionės artimieji vargais negalais prisikvietė laidoti kitos parapijos kunigą, bet vietos kunigas pasipriešino. „Atvažiavus į kapines mes jį radome stovintį prie vartų. Ir jis pasakė, kad iš mašinos karsto galite net netraukti, giedorių neįleido, vedančiojo neįleido. Ir mes, visi artimieji, turėjome stovėti ir žiūrėti, kaip karstas tiesiog guli mašinoje“, – ašarų nesulaukė moteris. Klebonas P. Kanapka sako, kad į laidotuves atėjo neprašytas. „Manęs niekas nekvietė į laidotuves, aš sužinojau,kad bus laidojama parapijietė. Ir aš laukiau, kad kai kunigas iš Marijampolės atlydės, jog galėčiau perimti ir palaidočiau. Nes tai mano klebono pareiga“, – LNK žinioms pasakojo P. Kanapka. Vietos laidotuvių organizatoriai sako, kad tai nėra pirmas kartas, kai klebonas neįsileidžia kitų kunigų. Žvakė Foto: Shutterstock „Kada mes atlydime velionį į Skardupius, giedoriams yra uždrausta giedoti, kiti kunigai – neįleidžiami atlikti savo pareigas“, – apie vis pasikartojančią praktiką pasakojo Laidotuvių ceremonmeisteris Narutis Navickas. Bet klebonas P. Kanapka į priekaištus atsakyti nesiruošia – tvirtino, kad LNK žurnalistės klausimai yra „pertekliniai“. O velionės anūkė vardina ankstesnes kunigo nuodėmes. „Pavyzdžiui, pasakei išpažintį kunigui ir jis per mišias žiūri tau į akis ir visiems pasakoja, ką tu jam ką tik sakei. Visos tavo išpažintys yra žinomos visiems žmonėms, visiems girdimos. Ten būna ne mišios, o žmonių pašiepimas, sugėdinimas, net pažeminimas“, – pasakojo moteris. Nuoskaudų dėl kunigo turi ir kiti vietos gyventojai, tiek dėl nustatytos aiškios rinkliavos bažnyčiai sumos, tiek ir dėl elgesio su kitais žmonėmis. Gyventojai jau surinko per 100 parašų, kad kunigas būtų pakeistas. Velionės anūkė Ingrida kreipėsi į vyskupą, prašydama šį kunigą pakeisti. Bet klebonas P. Kanapka keisti parapijos neketina. Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras Gintautas Kuliešius sako, kad laidoti parapijiečius priklauso vietos kunigui, bet žmonės gali pasikviesti ir kitos parapijos dvasininką. Anot jo, klebonas negali drausti kapinėse giedoti žmonių pakviestiems giedotojams. O kad klebonas nustatė aiškų aukos bažnyčiai dydį, Marijampolės dekanas Deimantas Brogys net ir negalėjo patikėti. „Tikrai niekada nesu girdėjęs, kad tokie įvykiai būtų, kad būtų nustatinėjama aukos suma. Aukos sumą nustato aukotojas“, – aiškino jis. Dėl klebono elgesio bus sprendžiama tada, kai vyskupas grįš iš atostogų. O pats vyskupas kreipėsi į policiją dėl susistumdymo kapinėse.

