Keli šimtai žmonių Vilniuje išreiškė solidarumą protestuojantiesiems Baltarusijoje

Keli šimtai žmonių Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, pirmadienio vakarą susirinko į solidarumo akciją „Mūsų 97 %“, kuria išreiškiamas palaikymas Baltarusijoje protestuojantiems kaimyninės šalies gyventojams.

„Aleksandras Lukašenka sako, kad myli Baltarusiją. Bet jeigu tikrai myli, paleisk“, – į kaimyninės šalies vadovą akcijos metu kreipėsi Baltarusijos opozicinio pilietinio sambūrio „Mūsų namai“ vadovė Olga Karač.

Po šių žodžių akcijos dalyviai ėmė skanduoti „paleisk, paleisk“.

O. Karač taip pat kreipėsi į Europos Sąjungos politikus, prašydama jų parodyti, kad Baltarusija yra laukiama „Europos valstybių šeimoje“.

Be kita ko, akcijos dalyviai baltarusiškai skandavo „išeik, išeik“, laikė istorines šalies vėliavas bei didelį plakatą su anglišku užrašu „Už laisvą ir demokratišką Baltarusiją“ (angl. For free and democratic Belarus).

Į solidarumo akciją atvykusi Anastasija BNS sakė jaučianti pareigą palaikyti kaiminystėje protestuojančius žmones, nes Baltarusijoje gyvena jos giminės ir draugai.

„Žinau situaciją iš vidaus, negalėjau likti abejinga. Labai sunku spėlioti, kas laukia Baltarusijos, bet, tikiuosi, šviesus bus scenarijus, kad žmonės neleis valdžiai slopinti savo valstybės piliečių“, – kalbėjo mergina.

Akcijoje dalyvaujantis Vasilijus teigė manantis, kad rinkimų rezultatai Baltarusijoje yra suklastoti, o dabartinis šalies vadovas paprasčiausiai nenori užleisti posto.

„Mes nepatenkinti, kad tokie reikalai ten su demokratija. Jis užgrobė valdžią ir nenori jos atiduoti tam, kas iš tikrųjų laimėjo. Situacija yra dramatiška“, – teigė vyresnio amžiaus vyras.

Jis pridūrė, kad protestuotojams teks ieškoti naujų būdų, kaip apginti savo nuomonę.

„Svetlana Tichanovskaja kvietė visus taikiai ginti savo nuomonę, o taikiai nieko neišeina, tokia situacija“, – komentavo akcijos dalyvis.

Baltarusijos rinkėjai Vilniuje šalies prezidento rinkimuose opozicijos kandidatei išreiškė dvigubai didesnę paramą nei dabartiniam šalies vadovui. Nepriklausomų stebėtojų persiųstame nufotografuotame rinkimų apylinkės Vilniuje protokole skelbiama, kad už S. Tichanovskaja balsavo 318 rinkėjų, už A. Lukašenką – 157.

Baltarusijos valdžia pirmadienį paskelbė, kad prezidentas A. Lukašenka rinkimuose surinko 80 proc. balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Opozicijos kandidatė S. Tichanovskaja atsisakė pripažinti šiuos rezultatus, paskelbė laikanti save rinkimų nugalėtoja ir paragino A. Lukašenką perduoti valdžią.

Po prezidento rinkimų Baltarusijos miestuose kilo protestuotojų susirėmimai su milicija.

A. Lukašenka pareiškė, kad „opozicijos protestuotojai yra avys“, kontroliuojamos iš Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Čekijos ir Jungtinės Karalystės.

Baltarusijos opozicijos atstovai pareiškimu pirmadienį kreipėsi į Europos ir Jungtinių Valstijų politikus, diplomatus, prašydami „jokia kaina neatleisti pralieto taikių Baltarusijos piliečių kraujo ir reaguoti į šį brutalų susidorojimą“.

Anot nevyriausybinės organizacijos „Zubr“ atstovo Pavelo Maryničiaus, šie rinkimai parodė, jog „97 proc. baltarusių nori permainų“.