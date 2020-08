Jautė COVID-19 simptomus, bet vis tiek nusprendė grįžti į Lietuvą kartu su kitais: tai gali būti tiksinti bomba

Į Švediją darbo reikalais išvykęs lietuvis susidūrė su keista situacija – viešėdamas svečioje šalyje sužinojo, kad vienas darbuotojas iš Lietuvos ten apsikrėtė koronavirusu, tačiau, nepaisydamas labai užkrečiamos ligos, nusprendė keltu grįžti namo. Apie tokią situaciją sužinojusio vyro teigimu, jam iškart pasidarė neramu: „Man, kaip padoriam piliečiui, iškart kilo klausimas, ar čia gera mintis įleisti lapę į vištidę?“. Pasak jo, nors ir bandė pranešti atitinkamoms institucijoms dėl galimo įvežtinio atvejo, tačiau greitai nusviro rankos.

Vyras, kuris norėjo išlikti anonimu, papasakojo, kad, jo nuomone, susidūrė su beprasme situacija, todėl nusprendė, jog reikia ja pasidalinti ja su visais.

„Šiuo metu esu Švedijoje darbo reikalais. Tenka bendrauti su įvairaus plauko veikėjais, kurie čia atlieka įvairiausius darbus ir darbelius. Su vienu tokiu bendravau praėjusį ketvirtadienį ir šis pasakė, kad jo švedas darbdavys buvo kažkokiame vakarėlyje ir po kelių dienų visiems buvo nustatytas teigiamas COVID-19 testas. Maža to, lengva forma apsikrėtė ir mano pašnekovas, nes bendravo su šeimininku. Jam dingo uoslė, bėgo nosis, karščiavo“, – aiškino vyras.

Taigi, tikino jis, susirgęs asmuo jautė simptomus, bet esą dėl įvairių darbo reikalų turėjo važiuoti į Lietuvą.

„Kaip jis man paaiškino, „biznis nestovi vietoje“. Kadangi susisiekimas lėktuvu yra ribotas ir brangus, jam liko vienintelis variantas – plaukti keltu į Klaipėdą. Man, kaip padoriam piliečiui, iškart kilo klausimas, ar čia gera mintis įleisti lapę į vištidę? Nors ir testas nepatvirtintas, bet kelte jis bus ne vienas ir tikrai yra didelė rizika paversti tą keltą viruso židiniu. Pilietinė pareiga mane vertė pranešti apie tokį nusikaltimą. Paėmiau telefoną ir bandžiau skambinti „karštaisiais“ numeriais šeštadienį 18-19 val. Lietuvos laiku. Tačiau „karštosios“ linijos tylėjo“.

Vyras taip pat nurodė numerius, kuriais skambino: +370 618 79984 ir +370 616 94562 ir negalėjo liautis stebėjęsis dėl to, kad jam taip ir nieks neatsiliepė.

„Tai kas čia per „karštosios“ linijos, jeigu niekas nekelia ragelio? OK, yra dar 1808! Bet kodėl „protingi“ dėdės ir tetos nepagalvojo, kad gal kažkas nori ir iš užsienio skambinti? Ar jeigu jau lietuvis yra užsienyje, tai jis jau yra ignoruojamas? Kaip ten bebūtų, gal kažkur ir yra tas ilgasis numeris, bet aš jo neradau. Gerai, paliepiau žmonai pasukti 1808 ir išdėstyti situaciją, bet atsakymas irgi buvo pribloškiantis“, – tikino jis.

Pasak vyro, žmonai buvo patarta skambinti švedų institucijoms arba laivo kapitonui. Šiuose atsakymuose jis negalėjo įžvelgti jokios logikos.

„Skambinti švedų institucijoms? Kur logika? Kokioms institucijoms ir kam tai rūpi? Išvyksta ne Švedijos pilietis, išvyksta palikęs, o gal ne, savo „pėdsaką“ t. y. jau užkrėtęs. Be to, čia Švedijoje nustačius lengvą formą žmonės dažniausiai yra siunčiami namo. Visiškai nelogiškas pasiūlymas, juolab, kad tas institucijas reikia susirasti pačiam. Čia nėra karantino ir visiškai kitokia būtų reakcija i tokį atvejį“, – aiškino jis.

Pasiūlyta idėja skambinti laivo kapitonui jam irgi pasirodė absurdiška ir vyras ją išjuokė, mat nesuprato iš kur turėtų žinoti visų kapitonų numerius.

„Paskambinti laivo kapitonui, kadangi aš turėjau žinoti iš kur ir kurią dieną žmogus išplauks. Aš pats dirbu žemės ūkio srityje, bet mano telefone yra visų Baltijos jūroje plaukiojančių kapitonų telefono numeriai. Jūs stebitės? Aš irgi. Kokio bukumo žmogumi reikia būti, kad tokią nesąmonę išlementi? Ir tai sako mūsų lietuviškoji karštoji COVID-19 linija 1808. Iš kur aš gausiu laivo kapitono numerį? Geriausiu atveju paskambinus į laivybos kompaniją pasakytu, kad gerai, mes perduosime ir ties tuo viskas baigtųsi“.

Jo teigimu, po visų skambučių nusviro rankos ir niekur daugiau nebeskambino, nieko nebedarė.

„Jeigu atsiras dar vienas židinys – tebūnie, nes niekam tie dalykai nerūpi. Tokia situacija yra pasienyje su Kaliningradu, lygiai tokia pati „tiksinti bomba“ yra keltuose iš Švedijos. Tiesiog plaukiame pasroviui ir žiūrime, kas išeis“, – apibendrino vyras.

Apibūdinta situacija – sudėtinga

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) tikina, kad apibūdinta situacija pakankamai sudėtinga, o COVID-19 ligos valdymas labai priklauso nuo žmonių sąmoningumo. Įstaigos teigimu, tarptautinių organizacijų rekomendacijose nurodoma, kad jei asmuo jaučia ūminėms kvėpavimo takų infekcijoms būdingus simptomus, jam rekomenduojama likti namuose ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

„Aktyviai rengiamos ir kitos rekomendacijos, pavyzdžiui, NVSC specialistai kartu su kitais ES Bendrųjų veiksmų Saugūs sveikatai vartai (EU HEALTHY GATEWAYS Joint Action) partneriais bei bendradarbiaudami su kitų organizacijų (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Tarptautinės kruizinės laivybos asociacijos ir kt.) atstovais parengė ir išplatino rekomendacijas „Patarimai dėl kruizinių laivų veiklos atnaujinimo panaikinus ribojamąsias reagavimo į COVID-19 pandemiją priemones“ („Interim advice for restarting cruise ship operations after lifting restrictive measures in responce to the COVID-19 pandemic“)“.

Taip pat paaiškino, kad parengtose rekomendacijose pateikiama informacija apie pagrindines COVID-19 prevencines priemones, rizikos grupes, priemones skirtas reaguoti ir valdyti COVID-19 atvejį kruiziniame laive bei krante, nurodymai dėl COVID-19 atvejų valdymo kruizinių laivų terminalams.

„Rekomendacijose pateikti ir nurodymai dėl tinkamų asmens apsaugos priemonių naudojimo ir kt. PSO Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse numatyta, kad užkrečiamosios ligos simptomus jaučiantis keleivis apie tai turi informuoti transporto priemonės įgulą, kuri imtųsi atitinkamų veiksmų ir informuotų NVSC reagavimo planuose numatytais kontaktais. Taip pat veikia ir Bendrojo pagalbos centro numeris. Šios įstaigos specialistai aktyviai keičiasi aktualia informacija su NVSC.“

Atstovai sakė, kad NVSC svetainėje nurodyta, jog konsultacijų numeriai +37052649676, +37061879984 ir +37052124098 veikia I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45.

„Kitu laiku NVSC specialistai reaguoja į institucijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktą informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos piliečiams, grįžusiems iš šalių, kur sergamumo rodiklis viršija 16, privaloma 14 dienų izoliacija. Šiuo metu į paveiktų šalių sąrašą įtraukta ir Švedijos Karalystė. Numatyta, kad iš paveiktų šalių sąraše esančių valstybių sugrįžusieji ar atvykusieji per 24 valandas turi užsiregistruoti, pateikdami savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC)“.

Pasak jų, tokia tvarka galioja ir iš šių šalių grįžtantiems Lietuvos piliečiams ir leidimą atvykti turintiems užsieniečiams, o labiausiai paveiktų valstybių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio šalyse.

„Jei iš užsienio atvykę asmenys nori išsitirti, jie gali kreiptis telefonu 1808 ir registruotis ištyrimui. Tai atlikti ypač rekomenduoja visuomenės sveikatos specialistai“.