„Drąsos kelias“ nori Venckienės grįžimo į didžiąją politiką: nepavyks

„Drąsos kelias“ išreiškė pageidavimą kelti Neringos Venckienės kandidatūrą Seimo rinkimuose. Bet partijai ir pačiai kandidatei šis planas neišdegs, nes, kaip ir Rolando Pakso atveju, nėra priimtos konstitucinės pataisos, kurios leistų kandidatuoti per apkaltą nušalintiems asmenims.

„N. Venckienė kels kandidatūrą Seimo rinkimuose“, – patvirtino partijos „Drąsos kelias“ pirmininkas Jonas Varkala. Jis sakė, kad partija labai to pageidavo.

Vis dėl to nei partijai, nei pačiai kandidatei toks planas neišdegs. Jos atvejis šioje situacijoje yra identiškas per apkaltą irgi nušalinto Rolando Pakso situacijai. Seimas nėra priėmęs pataisų, kurios leistų kandidatuoti per apkaltą pašalintiems asmenims.

N. Venckienės kandidatavimas neišvengiamai sustos.

„Pateiks pareiškinius dokumentus. Mes patikrinsime, kad neatitinka reikalavimų, ir neregistruosime kandidate. Kai skelbsime kandidatų sąrašus 30 dienų iki rinkimų, jeigu bus kandidatų, neatitinkančių įstatymų reikalavimų, tai jie nebus registruojami kandidatais į rinkimus“, – paaiškino Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė.

„Delfi“ primena, kad N. Venckienė neteko Seimo narės mandato 2015 m. dėl posėdžių nelankymo.

Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad neatlikdama savo tiesioginio darbo N. Venckienė sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Seimo nario apkaltos svarstymas pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyko už akių, nes N. Venckienė slapstėsi nuo teisėsaugos JAV.