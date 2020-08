JAV nebenori saugoti Lietuvos nuo „piktos“ Rusijos. Paskui „Abrams“ tankus Lietuvą paliko JAV armijos batalionas. Lietuvos politikai tikisi, kad amerikiečiai grįš, kad apsaugotų juos nuo „agresorės iš Rytų“. Tačiau Donaldas Trumpas sužlugdė Baltijos šalių viltis sakydamas, kad Amerika — „ne pasaulio policija“.

Taip dar birželį džiugiai trimitavo Kremliaus propagandos ruporai, reaguodami į pasibaigusią JAV bataliono rotaciją Lietuvoje – apie 500 amerikiečių karių su tankais, pėstininkų kovos mašinomis ir kita technika po 9 mėnesių rotacijos Lietuvoje paliko šalį.

Now in #Klaipeda port: 1st Armored Battalion, 9th Regiment, @1stCavalryDiv of @USArmy is preparing to leave #Lithuania after a 9-month deployment as part of the operation #AtlanticResolve. All of their equipment is being thoroughly cleaned & disinfected before departure. #USinLT pic.twitter.com/EUBwgMVTsq