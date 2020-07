STT sužlugdė svajones gauti Lietuvos pilietybę: byloje – ir garsios pavardės teisme – futbolininko išpuolis

Byloje dėl fiktyviai laikytų lietuvių kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų užsieniečiams, siekusiems leidimo gyventi Lietuvoje, – ir garsios pavardės: Vilniaus apygardos teismas trečiadienį atvertė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl prekybos poveikiu, papirkimo ir kyšininkavimo pateikti šešiems asmenims.

Šioje byloje Vilniaus apygardos prokuratūra kaltinimus dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikiu pateikė dabar jau buvusiai Vilniaus rajono valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų kvalifikavimo komisijos pirmininkei Aušrai Mažonienei bei penkiems privatiems asmenims.

Anksčiau ne kartą dėl sukčiavimo teistas vienu garsiausių Lietuvos aferistų laikomas 60 metų Alfredas Grigutis kaltinamas dėl prekybos poveikiu, šiuo nusikaltimu taip pat kaltinami užsienio piliečiai – 47 metų Jurijus Rubiankovas ir 42 metų Veronika Kulešova.

Šioje byloje dėl prekybos poveikio taip pat yra teisiamas prieš 10 metų į Lietuvą iš Centrinėje Afrikoje esančio Kamerūno atvykęs 32 metų Sergeas Hyacintheas Tatiefangas (Serge Hyacinthe Tatiefang). Jis kurį laiką įvairiose Lietuvos komandose žaidė futbolą, bet šiuo metu dirba užsienyje, nors oficialiai yra registruotas Lietuvoje, kur yra sukūręs šeimą.

Dar viena kaltinamoji – 73 metų pensininkė Jelizaveta Popova, iki šiol gyvenusi Vilniuje, – pareigūnai ją kaltina dėl papirkimo bei prekybos poveikiu.

Ikiteisminį tyrimą atlikę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Vilniaus apygardos prokuratūros pareigūnai nustatė, kad dar 2018 m. Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos direktorė A. Mažonienė, kuri užėmė ir Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų kvalifikavimo komisijos pirmininkės Vilniaus rajone pareigas, už piniginį atlygį žadėjo teigiamai įvertinti egzaminų rezultatus. Už tai valstybės tarnautoja gaudavo pinigų – už J. Rubiankovo ir V. Kulešovos teigiamą įvertinimą J. Popova sumokėjo 500 eurų, dar tiek pat žadėjo sumokėti vėliau.

Taip pat nustatyta, kad buvo ketinama papirkti ir dar vieną šios komisijos narę.

Be to, A. Mažonienė savo darbo kabinete taip pat paėmė 900 Eur kyšį už šešių užsieniečių egzamino teigiamą įvertinimą, nors šie jo net neketino laikyti.

Apsukri vilnietė pensininkė J. Popova buvo suplanavusi sumokėti pinigus A. Mažonienei ir už futbolininko S. H. Tatiefango egzamino teigiamą įvertinimą – iš jo 150 Eur paėmusi pensininkė savo ketinimų nesuspėjo įvykdyti.

Kai STT pareigūnai pradėjo domėtis fiktyviais egzaminais, kuriuos reikėjo išlaikyti norint gauti Lietuvos pilietybę, Pagirių gimnazijos direktorė ieškojo būdų, kaip išvengti jai gresiančios baudžiamosios atsakomybės. Ir taip sutapo, kad tuo metu iš įkalinimo įstaigos į laisvę buvo išleistas vienu išradingiausiu Lietuvos sukčiumi laikomas vilnietis A. Grigutis.

Su juo susipažinusi pedagogė patikėjo sukčiaus sekamomis pasakomis, kad jis gali papirkti ikiteisminio tyrimo pareigūnus, kurie už pinigus gali nutraukti pradėtą ikiteisminį tyrimą. Už tai A. Mažonienė sukčiui sumokėjo 3,5 tūkst. Eur.

Šią baudžiamąją bylą nagrinės Vilniaus apygardos teismo teisėja Rasa Paužaitė – trečiadienį iš anksto suplanuotas posėdis taip ir neįvyko, nes dėl neaiškių priežasčių konvojaus pareigūnai iš įkalinimo įstaigos neatvežė šiuo metu už kitus nusikaltimus bausmę atliekančio A. Grigučio. Teisme taip pat nepasirodė įtakingomis pažintimis girtis mėgusi pensininkė J. Popova – nors jai buvo uždrausta išvykti iš gyvenamosios vietos, pensininkė net neįspėjusi pareigūnų ir teismo iš Vilniaus persikraustė į Druskininkus.

„J. Popovai teismo šaukimas grįžo kaip neįteiktas, nors buvo siunčiamas tuo adresu, kur jai buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, – sakė teisėja R. Paužaitė. – Dėl šios priežasties teismas su kaltinamąja susisiekė telefonu, ji nurodė, kad yra Druskininkuose, privačiai lanko sveikatos procedūras ir į posėdį neatvyks. Atsižvelgiant į tai, kad ji pažeidė kardomosios priemonės sąlygas, nepateikė įstatyme numatytos pažymos, jog negali dalyvauti teismo posėdyje, teismas priėmė nutartį ją atvestinti, o ši nutartis buvo pavesta vykdyti tiek Vilniaus, tiek Druskininkų policijos komisatriatams.“

Pasak teisėjos, policija šio įpareigojimo neįvykdė – Vilniaus pareigūnai nurodė, kad kaltinamoji jiems nurodė, jog gyvena Druskininkuose ir dėl sveikatos būklės negalės atvykti į teismą. Tuo metu Druskininkų policininkams J. Popova teigė, kad žino apie suplanuotą posėdį ir į jį atvyks nurodytu laiku.

„Pareigūnas patikėjo kaltinamąja, bet ši posėdį neatvyko“, – nurodė teisėja.

Tuo metu pensininkę ginanti advokatė Tatjana Benetė sakė, kad J. Popova posėdžio išvakarėse teismui išsiuntė du raštus, kurie rašyti 10 proc. lietuvių kalba ir 90 proc. rusų kalba, ir nurodė, kad dėl sveikatos būklės negalės dalyvauti teisme, tačiau pažymėjo, jog pripažįsta jai pateiktus kaltinimus ir sutinka prisiimti atsakomybę.

„Tik ji teismo prašo neskirti labai griežtos bausmės“, – advokatės teigimu, kaltinamoji pageidavo nedalyvauti teismo posėdžiuose.

Tačiau tokios galimybės nenumato įstatymai – pritardama valstybinį kaltinimą palaikančios prokurorės Jūratės Karčinskienės pozicijai, teisėja nutarė į kitą posėdį J. Popovą dar kartą atvesdinti.

Fiktyviai teigiamus egzaminų rezultatus už pinigus užsieniečiams žadėjusi A. Mažonienė jai pateiktų kaltinimų kol kas nenorėjo komentuoti, tačiau pažymėjo, kad kaltę pripažino nuo tyrimo pradžios.

„Aš iš karto pripažinau – nenoriu komentuoti, per sunku“, – sakė ji.

Tuo metu Lietuvoje gyvenantis Kamerūno futbolininkas piktinosi, kad teisme yra fotografuojamas ir filmuojamas. Vyrą bandė nuraminti vertėja, bet šis vis tiek nenurimo. Daugiau apie tai – vaizdo įraše.

Jeigu teisme bus įrodyta A. Mažonės kaltė, jai grės laisvės atėmimo iki septynerių metų bausmė. Tuo metu A. Grigučiui ir J. Popovai gresia įkalinimas iki penkerių metų, o kitiems kaltinamiesiems – iki ketverių metų.

Buvęs KGB vairuotojas

A. Mažonienei ikiteisminį tyrimą nutraukti žadėjęs A. Grigutis yra gerai žinomas teisėsaugos pareigūnams – jis daug kartų teistas dėl sukčiavimo. Vyras net buvo pasišovęs parduoti Lietuvos pašto pastatus, be to, iš dešimties žmonių išviliojo beveik 500 tūkst. Eur. Buvęs KGB vairuotojas buvo labai iškalbingas, sugebėdavo sudaryti patikimo verslininko įspūdį, o jau po to „viskas eidavo kaip sviestu patepta“.

A. Grigutis savo aukoms prisistatydavo kaip įtakingas Valstybės saugumo departamento (VSD) majoras, turintis pažinčių įvairiose srityse. Solidžias sumas jis išviliojo ne tik iš moterų, vienos gintaro perdirbimu užsiimančios įmonės vadovų, bet ir... policijos pareigūno bei vieno komercinio banko vadybininkės.

Bylą nagrinėjant teisme paaiškėjo, kad A. Grigučio kalbomis patikėjusi sostinės Žvėryno gyventoja Natalija Š. bankui įkeitė savo žemės sklypą Paribio gatvėje ir į automobilių prekybos verslą pinigus žadėjusiam investuoti „verslininkui“ atidavė apie 140 tūkst. Eur.

Su kita savo auka, viename komercinių bankų dirbančia Kristina V. „solidus verslininkas“ buvo supažindintas per pažįstamus. Moteris patikėjo vyriškio pažadais, kad Italijoje jis už maždaug 65 tūkst. Eur nusipirks XVII-XVIII a. antikvarinę susaliniu auksu padengtą skrynią, kuria yra susidomėjęs vienas antikvaras iš Izraelio. Banko darbuotoja A. Grigučiui buvo davusi 23 tūkst., tačiau 8 tūkst. Eur jis vėliau grąžino.

„Ši skrynia tapo nevertinga, kai ji, pervežant į Lietuvą, įsikilo, todėl ir žlugo biznis“, – savo elgesį bandė pateisinti vyras.

Žadėjo Kaliningrade nupirkti dvi tonas gintaro

Dar keliems asmenims muitinės darbuotoju prisistatydavęs A. Grigutis žadėjo tarpininkauti įsigyjant aukcionuose prabangius automobilius. Už juos „verslininku“ patikėję asmenys atidavė nuo 3,5 iki 7 tūkst. Eur, tačiau mašinų taip ir nesulaukė.

Kaltinamasis teisme aiškino, kad iš tikrųjų žinojęs apie užsienyje planuojamus aukcionus, tačiau už gautus pinigus mašinų net neketino pirkti.

Kad aukos aklai tikėjo A. Grigučiu, paaiškėjo ir dėl to, kad vienas vyriškis, atidavęs daugiau kaip 7 tūkst. Eur už automobilį, bet jo taip ir nesulaukęs, vėliau sutiko prisidėti prie mobiliųjų telefonų verslo. Į jį 12 tūkst. Eur investavęs vyras vėl liko be nieko.

Į gilią krizę pateko ir Šiauliuose įkurtos gintaro perdirbimo įmonės vadovai. Jie patikėjo A. Grigučio pasakojimais, kad Kaliningrade yra sulaikyta 60 tonų gintaro – „verslininkas“ teigė turįs ryšių ir galįs jį parduoti.

Šiauliečiai sutiko nusipirkti daugiau kaip 2 tonas gintaro, už jį sumokėjo 70 tūkst. Eur, bet liko be nieko.

Be pinigų liko ir vilnietė Jadvyga B. – moteris patikėjo, kai vyriškis jai labai pigiai pasiūlė Kalvarijų gatvėje nupirkti butą. Beveik 35 tūkst. Eur sumokėjusi vilnietė pinigus sumokėjo per 6 kartus, tačiau taip ir neįsitikino, ar tikrai neužkibo ant sukčiaus meškere mesto kabliuko.

Į savo aferas A. Grigutis buvo įvėlęs ir vieną Vilniaus advokatą, kuris jo interesams atstovavo vienoje baudžiamojoje byloje.

Kai Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, tuo metu tik įtariamuoju buvęs „verslininkas“ nebuvo suimtas, tačiau be pareigūnų žinios negalėjo išvykti iš Lietuvos.

Paaiškėjo, kad vyriškis laikraščiuose perskaitė apie istoriją, kad vilniete Andžela K. ir jos draugu Rasiumi R. susidomėjo teisėsaugininkai, nes jie įtariami iš vieno šalies banko saugyklos pasisavinę solidžią sumą pinigų ir vertybių. Su Andželos K. motina Liudmila K. susitikęs A. Grigutis prisistatė aukštu VSD pareigūnu ir pasisiūlė pagelbėti jos dukrai.

Pažintimis teisėsaugos struktūrose gyręsis sukčius pažadėjo, jog „padarys viską“, kad būtų nutraukta baudžiamoji byla, o Andžela K. išvengtų baudžiamosios atsakomybės.

Iš merginos motinos jis paėmė beveik 75 tūkst. Eur – pinigų moteris gavo pardavusi butą. Iš šios sumos A. Grigutis 44 tūkst. Eur žadėjo sumokėti bankui, kuris esą turėjo iš policijos atsiimti pareiškimą.

Dar 11 tūkst. eurų „VSD majoras“ žadėjo sumokėti Rinktinės gatvėje sėdintiems prokurorams, beveik 8 tūkst. Eur advokatui ir panašią sumą – nukentėjusiajai, iš kurios saugyklos banke buvo pagrobti pinigai ir vertybės.

„Taip, aš ja pasinaudojau – niekam neketinau mokėti pinigų, suplanavau juos sau pasiimti“, – nė kiek nesikuklindamas teisme pareiškė A. Grigutis.

Prokurorai įtarė, kad „verslininkas“ pinigus pralošė kazino – jis dažnai lankydavosi lošimų namuose ir ne kartą yra savo vardu buvo užregistravęs laimėjimus.

A. Grigutis buvo teisiamas ir dėl pinigų užvaldymo iš vienos stambios nekilnojamojo turto agentūros – iš jos išviliojo beveik 600 tūkst. Eur. Šiuos pinigus vyras gavo už neva privatizuojamo Lietuvos pašto pastatus. Sukčius siautėjo ir už grotų – pagal skelbimą susipažino su viena moterimi ir ją netrukus vedė. Santuoka patikliai A. Grigučio gerbėjai baigėsi liūdnai – iš karto po jos buvo areštuotos moters sąskaitos.