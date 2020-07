Skelbia naujus patikslintus koronaviruso duomenis: naujų atvejų – 16, pasveikusių – 1643 kaip užsikrėtė dar trys žmonės – nežinoma

Trečiadienį skelbiami nauji duomenys dėl koronaviruso.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) liepos 29 d., 9 val., duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms – 2043.

Sergančių žmonių skaičius – 316.

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius – 16.

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius – 80.

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių – 13.

Pasveikusių žmonių skaičius – 1643.

Izoliacijos besilaikančių žmonių skaičius – 146.

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų – 88.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per vakar parą Lietuvoje patvirtinta šešiolika naujų koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų: aštuoni – Vilniaus apskrityje, šeši – Panevėžio, Kauno apskrityje – du. Iš visų per vakar nustatytų atvejų du yra įvežtiniai, septyni asmenys, nustatyta, kontaktavo su sergančiaisiais. Kaip užsikrėtė dar trys asmenys, nėra aišku. Be to, šiuo metu vertinamos ir keturių asmenų užsikrėtimo aplinkybės Panevėžyje, kol kas apie tai išsamių duomenų NVSC neturi.

Įvežtinių atvejų per vakarykštę parą – du, abu jie yra Vilniaus apskrityje

Pirmasis iš įvežtinių atvejų patvirtintas asmeniui, kuris liepos 21 d. grįžo iš Kazachstano. Koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų nejaučia, tyrėsi prevenciškai, kaip grįžusysis iš užsienio. Grįžęs izoliavosi.

Antrasis atvejis – COVID-19 patvirtinta asmeniui, kuris liepos 18 d. išskrido į Kijevą, iš ten kitą dieną – į Airiją, o liepos 21 d. keltu išplaukė į Prancūziją, iš ten automobiliu į Vilnių grįžo liepos 24 d. Infekcijai būdingų simptomų nejaučia. NVSC primena, kad anksčiau parnešta apie tris susirgusius asmenis, kurie keliavo kartu, tad šis asmuo – ketvirtasis keliavęs ir susirgęs žmogus.

Asmenų, kurie užsikrėtė po kontakto su sergančiais, – septyni, iš jų trys susiję su židiniais.

Trečiasis atvejis per vakar nustatytas Vilniaus apskrityje. Manoma, kad asmuo užsikrėtė šeimos šventėje, kartu dalyvavo ir žmogus, kuriam patvirtinta COVID-19 liga. Šis atvejis simptominis – žmogus jautė koronavirusui būdingus simptomus. Toliau vyksta epidemiologinis tyrimas.

Ketvirtasis atvejis patvirtintas Kauno apskrityje. Infekcija nustatyta asmeniui, kuris turėjo sąlytį su užsikrėtusiu artimuoju, grįžusiu iš Dramblio Kaulo Kranto Respublikos. Liepos 25 d. žmogus pajautė koronavirusui būdingus simptomus. Nustatyti penki didelės rizikos sąlytį turėję asmenys, jie laikosi izoliacijos.

Penktasis ir šeštasis atvejai nustatyti Panevėžio apskrityje. Susirgo kartu gyvenantys asmenys: vienam infekcijos simptomai pasireiškė liepos 24 d., kitam – liepos 26 d. Manoma, kad žmonės užsikrėtė nuo sergančio artimojo.

Septintasis ir aštuntasis iš per vakar parą patvirtintų atvejų (nustatytas Vilniaus apskrityje) susiję su šeimos švente Šalčininkuose. Nustatyta, kad abu susirgusieji turėjo sąlytį su šventės dalyviais. Vienas infekcijai būdingus simptomus pajautė liepos 24 d., nustatyti du sąlytį turėję asmenys, kitas – liepos 21 d. Antrasis iš užsikrėtusiųjų, nustatyta, turėjo sąlytį su dvidešimt vienu žmogumi. Dabar su šiuo protrūkiu siejama 16 užsikrėtimo atvejų, įskaitant patvirtintus per vakar parą.

Devintasis iš nustatytų atvejų (nustatytas Vilniaus apskrityje) siejamas su šeiminiu protrūkiu Kėdainiuose – šis asmuo bendravo su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga. Koronavirusui būdingus simptomus pajautė liepos 26 d. – karščiavo, kosėjo. Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų nenustatyta.

Kaip užsikrėtė dar trys žmonės – nežinoma

Dešimtasis atvejis vakar patvirtintas Vilniaus apskrityje. Žmogus koronavirusui būdingus simptomus pajautė liepos 19 d. Surinktais duomenimis, žmogus liepos 17–19 d. lankėsi festivalyje Klaipėdos rajone, liepos 24 d. – Karoliniškių poliklinikoje. Užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios.

Dar vienas atvejis – vakar COVID-19 diagnozuota Vilniaus apskrityje asmeniui, kuris koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus pajautė liepos 22 d. Darbe nustatytas vienas kontaktinis asmuo, artimoje aplinkoje – aštuoni. Kaip asmuo užsikrėtė, neaišku. Epidemiologinio tyrimo metu nenustatyta, kad būtų kontaktavęs su tais, kuriems jau patvirtinta COVID-19, nekeliavo.

Dvyliktasis vakar patvirtintas atvejis – COVID-19 liga nustatyta Kauno miesto gyventojui. Koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus asmuo pajautė liepos 26 d. Nustatyta dvidešimt didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų. Užsikrėtimo aplinkybės nežinomos, sąlytį su COVID-19 ligoniais neigia, taip pat nurodė, kad pastaruoju metu niekur išvykęs nebuvo.

NVSC informuoja, kad dar dėl keturių atvejų Panevėžyje šiuo metu aiškinamasi, kol kas apie juos išsamių duomenų NVSC neturi.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 2043 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 316 asmenų, 1643 – pasveiko, 146 žmonės laikosi izoliacijos.