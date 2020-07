Pranešus apie dramatiškai besikeičiančią situaciją, Čaplinsko vertinimas: virusas bus visą laiką prie kaukių teks priprasti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento vadovė, epidemiologė Rolanda Lingienė trečiadienio rytą pranešė, kad koronaviruso situacija Lietuvoje keičiasi dramatiškai. Jos teigimu, per vakar dieną jau patvirtinta 16 atvejų. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) direktorius Saulius Čaplinskas Delfi trečiadienio rytą sakė, kad su virusu teks susigyventi – jis įsitvirtino populiacijoje, todėl lengviau atsikvėpti bus galima tik sukūrus efektyvią vakciną.

„Virusas įsitvirtino žmonių populiacijoje, jis ten bus visą laiką, dabar jau aišku. Bus tol, kol atsiras efektyvi vakcina. Dabar jau žinoma, kad virusas turi sezoniškumą – šaltuoju sezono laikotarpiu jo klinika sunkesnė. Bet iš kitų šalių pavyzdžių matome, kad virusas plito ir vasarą tose šalyse, kur karšta. Tai reiškia, kad jis bus visą laiką“, – įžvalgomis dalijosi S. Čaplinskas.

Jis teigė, kad karantinas buvo reikalingas dėl kelių priežasčių – sustabdyti pirmą bangą ir išmokyti žmones gyventi naujomis sąlygomis. O karantino priemones sušvelninus, normalu, kad atvejų padaugėja.

„Atlaisvinant karantino priemones, žmonėms pradedant judėti, nebesilaikant atstumo, nedėvint kaukių, natūralu, kad tų infekcijos atvejų bus daugiau nei tada, kai žmonės sėdi visą laiką namuose“, – kalbėjo pašnekovas.

Pasak pašnekovo, antroji koronaviruso banga yra tai, kad užsikrėtimų padaugėjo šalies viduje, nežinant jų kelių.

„Atėjus šaltajam metų periodui, jei mes nedrėkinsime patalpų, jei būsime uždarose patalpose arčiau vienas kito, virusui plisti sąlygos bus geresnės. Tai vadinkime antra, trečia ar kažkelinta banga, bet aš antrąja banga vadinu tai, kad mes turime užsikrėtimų vietoje, šalies viduje.

Ką reiškia, kai sakome, kad užsikrėtimo šaltinis nėra žinomas? Tai galbūt ir reiškia, kad prieš tai žmonės, kurie buvo užsikrėtę, patys to nežinojo, perdavė virusą kitam, tas – kitam, kas antras užsikrečia nuo to, kuris neturi simptomų“, – pabrėžė ULAC direktorius.

„Mes nekontroliuojame plitimo taip aktyviai, kaip galėtume tai daryti“, – sakė jis.

S. Čaplinskas teigė, kad karantinuotis turi tie asmenys, kuriems tikrai to reikia, – sergantys ir jų kontaktiniai asmenys.

„Mes kartais nesuprantame, ką tirti, kokiais metodais tai daryti. (…) Jeigu nebus pasitikėjimo, jei žmonės nesupras, kodėl reikia tirtis, pradės vengti tai daryti, tada užsikrėtimo keliai nebus aiškūs. O kas antras užsikrečia nuo tų, kurie simptomų nejaučia“, – dar kartą pabrėžė jis.

Prie apsauginių veido kaukių teks priprasti

Vyriausybė trečiadienį apsispręs dėl privalomo apsauginių veido kaukių dėvėjimo viešose uždarose vietose. S. Čaplinskas Delfi sakė, kad priemonė tinkama, jei naudojama tikslingai.

„Tai – viena iš priemonių, be abejo, ji naudinga. Bet kaukes reikia dėvėti ten, kur reikia, tada, kada reikia, taip, kaip reikia. Kitaip sakant, jei mes vėl pradėsime vaikyti žmones po mišką, jei jie lauke be kaukės, tai čia jau visiškai nesąmonė“, – apie apsauginių veido kaukių dėvėjimą kalbėjo ULAC vadovas.

„Tai labai logiška ir ilgai šito reiks. Tarp kitko, šitą reikėjo naudoti net ir anksčiau, peršalimų sezono metu, bet niekas taip nebijojo“, – kalbėjo jis.

S. Čaplinskas pasidalijo ir prognozėmis.

„Ilgai dar reikės kaukes dėvėti lėktuvuose, kitame viešajame transporte. (…) Visos grožio paslaugos...Kad ir kaip gaila ir nesinorėtų, bet reikėtų pagalvoti, kad ten yra artimas ir ilgalaikis kontaktas su nepažįstamais žmonėmis“, – kalbėjo S. Čaplinskas.

„Yra toks posakis – „per vėlai, per mažai“. Jei per vėlai pradėsime taikyti priemones, tai bus per mažai, o jei per mažai, tai jau bus per vėlai“, – kalbėjo ULAC vadovas.

Dėvėti apsaugines veido kaukes šalyje buvo privaloma tam tikru metu per karantiną, šį pavasarį įvestą dėl koronaviruso grėsmės.