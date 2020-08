Buvęs Skvernelio patarėjas Malinauskas: konservatoriai, pabuskite

Žurnalistas, buvęs premjero patarėjas kovos su korupcija, ryšių su Seimu ir strateginės komunikacijos klausimais Skirmantas Malinauskas šiandien pinigus uždirba iš „You Tube“. Čia turi savo kanalą, kuriame narplioja kontraversiškas temas. Svečiuodamasis Žinių radijo laidoje „Greiti pietūs“ vedėjui Algiui Ramanauskui jis papasakojo apie dabartinę savo veiklą ir dar kartą šiek tiek praskleidė politikos užkulisius, su kuriais jam teko susipažinti.

„Vienoks Veryga, kai su juo dirbi, visiškai kitoks – kai jį matai per televizoriaus ekraną“, – laidoje kalbėjo S. Malinauskas.

Sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą jis apibūdino kaip žmogų, išmanantį psichologiją, kalbantį švelniu tonu. Tačiau atkreipė dėmesį į vieną dalyką – tai esą pirmas ministras, kurio bijo pavaldžios įstaigos.

„Daug istorijų apie tai, kaip vyksta bendravimas, spaudimas. Fenomenas: atlyginimas medikams buvo pakeltas, bet visi nepatenkinti ir nelaimingi, suprantu kodėl“, – kalbėjo S. Malinauskas.

Buvo pasakyta, kad tai neliečiamas žmogus

Sveikatos apsaugos ministras, jo manymu, įgavo „milžinišką įtaką“ po to, kai po prezidento rinkimų iš naujo performuota Vyriausybė. „Tuo metu Gitanas Nausėda kalbėjo, kad jam kelia klausimų A.Veryga – tai buvo vienas nepopuliariausių ministrų. Vis dėl to, jis išsilaikė. Negana to, valstiečių partijos vadovo Ramūno Karbauskio buvo pasakyta: tai neliečiamas žmogus“, – pasakojo laidos svečias.

A. Verygos įtaka esą pradėjo augti kartu su pandemija. „Nors kai buvo skelbiama ekstremali situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) jis sakė, kad čia tėra panika, o dabar – išjoja ant balto žirgo, yra populiarus politikas. Kartais girdžiu teigiant, kad aš šitaip kalbėdamas suvedinėju sąskaitas. Tačiau šiek tiek palaukite. Veryga dar vienai kadencijai gali likti sveikatos apsaugos ministru, tai labai realu. Na, pažiūrėsime“, – samprotavo S. Malinauskas.

Paprašytas išvardinti tris Sauliaus Skvernelio premjeravimo klaidas, buvęs patarėjas pirmiausiai atkreipė dėmesį į pavėluotą įtampos nuėmimą, kilus mokytojų streikui.

„Visi supyks, bet mano pozicija aiški – kai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) patalpas užėmė streikuojantys pedagogai, turėjo būti panaudotos teisinės priemonės: iškviesta policija, išrašyti protokolai“, – aiškino jis.

Nepatinka Skirmantui ir istorija su premjero keliuku: „Reikėjo keisti susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių, duoti aiškesnius atsakymus. Nesvarbu, kaip baigėsi Vyriausios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tyrimai. Klaustukai lieka kabėti, jie visada kabės.“

Trečia klaida, pašnekovo žodžiais tariant, nestandartinė. „Atiduoti policijos finansų valdymą į Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės rankas. Kuo politikai turės didesnę įtaką, tuo visokie šviniai labiau vešės. Tik stiprios ir nepriklausomos struktūros gali garantuoti saugumą ir skaidrumą. O į politiką ateina daug „nešvarių“ žmonių, nieko čia nepadarysi“, – kalbėjo jis.

Nesigaili pasukęs į politiką

Verslininkas Liudvikas Andriulis feisbuke teiravosi, ar buvęs patarėjas „atgailauja už tarnybą Skvernelio chuntai su Janutienės palaikymu ir ar naujoji veikla yra skolos visuomenei grąžinimas?“

Čia pat jis pridūrė, kad skola grąžinama neįtikėtinu greičiu. „Malonu matyti žmogų, kuris dirba, ką jam skirta dirbti“, – brūkštelėjo L. Andriulis.

Atsakydamas S. Malinauskas teigė tarnavęs ne S. Skverneliui, o valstybei. Dėl savo karjeros premjero komandoje nė kiek nesigaili, priešingai nei dėl kitų dalykų savo gyvenime.

Rūtai Janutienei apsisprendus tapti politike S. Malinauskas jai suteikė paramą. „Nepatekusi į Seimą vėl ėmėsi žurnalistinės veiklos. Suprantu, tai neetiška, šiandien mano paramos negautų“ – išsakė savo nuomonę žurnalistas.

Seimo rinkimai turėtų įvykti jau šių metų spalį. Išgirdęs klausimą, kas turėtų formuoti valdančiąją koaliciją šį rudenį, S. Malinauskas noriai piešė politinę schemą. „Nors manęs ir vėl nesupras, iki šiol manau, kad gaila, jog valstiečiai su konservatoriais nesusitarė 2016-aisiais.

„Kas turėtų – nežinau, tačiau kas formuos, jau ryškėja. Susitarimai aiškūs, tai matoma ir žiūrint į viešą erdvę: valstiečiai, socdemai, Darbo partija ir lenkai. Ta koalicija neatrodo patraukli, bet pažiūrėsime. Žinoma, jei pavyktų konservatoriams, Laisvės partijai ar Liberalų sąjūdžiui kažkokiu būdu gauti daugumą – būtų kokybiška ir stipri koalicija. Daug iliuzijų neturiu, keista, kodėl opozicijoje padaryta viskas, kad taip neįvyktų“, – teigė nesuprantąs S. Malinauskas.

Rinkimų kampanija, pasak pašnekovo, jau prasidėjusi. „Puikiai žinau užkulisius, kas vyksta valstiečių stovykloje ir kitose politinėse jėgose. Konservatoriai, šiek tiek pabuskite, jūs tikrai atsiliekate šiose lenktynėse“, – ragino jis.