Naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius - 8: vienas atvejis – simptomai pasirodė be jokių kontaktų pasaulyje vėl įvedami suvaržymai

Praėjusią parą patvirtinti aštuoni nauji koronaviruso atvejai, bendras skaičius išaugo iki 2027, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 311 asmenų, pasveiko – 1623.

Nuo COVID-19 mirė 80 asmenų, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje registruoti 86 įvežtiniai atvejai.

Izoliacijoje šiuo metu yra 103 asmenys.

Per pirmadienį laboratorijose ištirti 3364 ėminiai, iš viso – 507 tūkst. 420.

Du nauji koronaviruso atvejai – įvežtiniai, trys – susiję su infekcijos protrūkiu Kaune

Du iš aštuonių naujų koronaviruso atvejų yra įvežtiniai, trys – susiję su infekcijos protrūkiu Kaune, antradienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Pirmasis su protrūkiu Kaune susijęs atvejis – koronavirusu užsikrėtė asmuo, kuris turėjo sąlytį su sergančiu įmonės „Kauno autobusai“ darbuotoju.

„Surinktais duomenimis, žmogus koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų nejaučia, tirtas profilaktiškai. Sąlytį turėjusių asmenų nenustatyta“, – rašoma pranešime.

Koronavirusas taip pat nustatytas Marijampolės apskrities gyventojui, kuris užsikrėtė keliaudamas vienu automobiliu kartu su sergančiu asmeniu, dirbančiu įmonėje „Kauno autobusai“. Nustatyti penki didelės rizikos artimą sąlytį turėję asmenys.

Trečiasis su protrūkiu Kaune siejamas atvejis patvirtintas Kauno apskrities gyventojui, turėjusiam sąlytį su sergančiuoju, kuris, kaip nustatyta, užsikrėtė keliaudamas vienu automobiliu kartu su asmeniu, dirbančiu įmonėje „Kauno autobusai“.

„Išsiaiškinta, kad asmuo koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų nejaučia. Nustatyti trys didelės rizikos sąlytį turėję asmenys“, – pranešė NVSC.

Jo teigimu, šiuo metu jau nustatyta vienuolika atvejų, susijusių su židiniu įmonėje „Kauno autobusai“.

Du įvežtiniai atvejai nustatyti Marijampolės apskrityje. Anot visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, COVID-19 liga patvirtinta dviem asmenims, kurie liepos 18 dieną išskrido į Kijevą, iš ten kitą dieną į Airiją, o liepos 21-ąją keltu vyko į Prancūziją. Iš ten liepos 24 dieną automobiliu grįžo į Vilnių.

„NVSC primena, kad vakar pranešta apie tai, kad susirgo kartu su šiais asmenimis keliavęs žmogus“, – rašoma pranešime.

Dar du atvejai nustatyti Panevėžio apskrityje.

NVSC nustatė, kad vienas asmuo darbovietėje turėjo sąlytį su kolega, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga.

„Liepos 20 dieną asmuo pajautė koronaviruso infekcijai būdingus simptomus. Nustatyta, kad sąlytį turėjo šeši asmenys: trys darbe ir trys ne darbo aplinkoje“, – teigia visuomenės sveikatos specialistai.

Antrasis asmuo Panevėžio apskrityje, NVSC teigimu, susirgo liepos 18 dieną – kosėjo, slogavo, buvo dingusi uoslė, karščiavo.

„Nustatyta, kad žmogus turėjo sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, tačiau nėra aišku, kokiomis aplinkybėmis pirmasis žmogus užsikrėtė. Apie tai skelbta liepos 25 dieną“, – informuoja NVSC.

Aštuntasis atvejis patvirtintas Vilniaus apskrities gyventojui.

„Kaip asmuo užsikrėtė, nėra aišku, kadangi, kaip žmogus nurodė epidemiologinio tyrimo metu, nuolat būna namuose, kontaktų su sergančiaisiais COVID-19 neturėjo, nekeliavo. Nustatyti trys sąlytį turėję asmenys“, – rašoma pranešime.

NVSC teigimu, žmogus pajuto ligos simptomus, todėl kreipėsi į medikus.

Lietuvoje iki šiol nustatyti 2027 koronaviruso atvejai, šiuo metu tebeserga 311 asmenų, pasveiko – 1623.

Nuo COVID-19 mirė 80 asmenų, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Vyriausybė trečiadienį ketina grąžinti reikalavimą dėvėti kaukes uždarose patalpose

Vyriausybė trečiadienį ketina grąžinti reikalavimą dėvėti kaukes prekybos vietose ir viešajame transporte, siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą.

Tam pirmadienį preliminariai pritarė Vyriausybės komitetas, atsakingas už koronaviruso krizės valdymą.

„Mes matome, kad tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje susirgimų skaičius didėja, siūlysime pataisyti nutarimą ir įvesti keletą papildomų reikalavimų – viešose uždarose vietose dėvėti kaukes ir laikytis kitų reikalavimų“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Anot jo, kaukes būtų privaloma dėvėti prekybos centruose, viešajame transporte.

Apsauginių veido kaukių dėvėjimas šalyje buvo privalomas tam tikru metu per karantiną, šį pavasarį įvestą dėl koronaviruso grėsmės.

Šiuo metu kaukės yra rekomenduojamos.

Pasaulyje COVID-19 aukų skaičiui perkopus 650 tūkst., vėl įvedami suvaržymai

Kai kurios šalys pirmadienį vėl įvedė virtinę suvaržymų, pradedant paplūdimių uždarymų ir baigiant karantino priemonėmis, siekdamos suvaldyti koronaviruso infekcijos židinius, pasaulyje oficialiam COVID-19 aukų skaičiui perkopus 650 tūkstančių.

Europos šalims, bandančioms sumažinti ankstesnių karantinų jų ekonomikoms padarytą žalą, sunkiai sekasi rasti būdų, kaip suderinti siekį išlaikyti atvirą turizmą ir apsisaugoti nuo naujų koronavirusinės infekcijos protrūkių.

Ispanijos turizmo sektorius patyrė naują smūgį, kai britų keliautojai ir vienas stambus kelionių operatorius atsisakė skrydžių į šią šalį, Londonui grąžinus reikalavimą iš ten grįžtantiems asmenims karantinuotis.

Honkonge kilus naujai susirgimų bangai, viešose vietose vėl privaloma dėvėti apsaugines kaukes.

Belgija sugriežtino reikalavimus dėl fizinio atstumo, siekdama pažaboti „nerimą keliantį“ naujų COVID-19 atvejų skaičiaus augimą. Šalies antrajame pagal dydį mieste Antverpene pirmadienį buvo įvestas draudimas išeiti į gatves nuo 23 val. 30 min. iki 6 val. vietos laiku.

Tuo tarpu Vašingtone Baltieji rūmai paskelbė, kad dar vienas administracijos aukšto rango pareigūnas, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Robertas O'Brienas (Robertas O'Brajenas), užsikrėtė koronavirusu.

Jungtinėse Valstijose, labiausiai pandemijos paveiktoje pasaulio šalyje, užsikrėtimo koronavirusu atvejų per parą padaugėjo 57 tūkst., rodo pirmadienį vakare Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto paskelbti duomenys.

Be to, per parą mirė dar 679 žmonės, o bendras epidemijos aukų skaičius šalyje padidėjo iki 147 588.

Iki sekmadienio Jungtinėse Valstijose per parą registruojamų naujų COVID-19 atvejų skaičius 12 dienų iš eilės viršydavo 60 tūkst., o kai kuriomis dienomis būdavo nustatoma net daugiau kaip 70 tūkst. susirgimo atvejų.

Visgi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pasisako prieš visišką sienų uždarymą.

Valstybių sienų uždarymas „nebūtinai yra tvari strategija pasaulio ekonomikai, pasaulio skurstantiesiems ar kažkam kitam“, sakė PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas Michaelas Ryanas (Maiklas Rajenas).

„Pasaulinė visiems vienoda politika“ neįmanoma, nes skirtingose šalyse protrūkiai vystosi skirtingai, pridūrė jis.