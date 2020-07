Medikams darbe gresia nemenkos baudos: gali tekti pakloti keturių mėnesių atlyginimą

Per karantiną viešose vietose dėvėti kaukes buvo privaloma visiems, o šį įsakymą ignoravę gyventojai susilaukdavo nuobaudų. Situacijai dėl koronaviruso gerėjant – kaukės išliko tik kaip rekomendacinė priemonė. Bet, pasirodo, ne visiems. Baudos už medicininių apsaugos kaukių dėvėjimą dabar įsisuko į medicinos įstaigas. Patikrinimus vykdo ir asmeniškai gydytojus baudžia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Užtiktiems be kaukių medikams gali tekti savo sąskaitą patuštinti nuo 500 iki 1500 eurų. Tačiau be kaukės besisukiojantiems pacientams situacija palankesnė – už juos baudas sumokės gydymo įstaiga.

Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) vadovo pavaduotoja Jurgita Sejonienė stebisi tokia politika – baudų sumos neadekvačios ir nelogiškos. Be medicininės kaukės darbo vietoje pastebėtam medikui ar kitam darbuotojui gali tekti sumokėti 1,5 tūkst. eurų asmeninę baudą. Susiję straipsniai Lingienė: situacijai blogėjant, reikėtų galvoti apie privalomą kaukių dėvėjimą Lietuvoje praėjusią parą nustatyti 7 nauji koronaviruso užsikrėtimo atvejai Baudos per didelės „Aišku, apsaugos priemonių naudojimą reikia kontroliuoti. Darbuotojai truputį per daug atsipalaidavę, tad neprošal apie tai priminti, – pripažino J. Sejonienė. – Bet ne tokiomis priemonėmis, baudos per didelės.“ Pašnekovės manymu, šioje situacijoje pagelbėti gali mokymai. „Turėtume reguliariai rūpintis mokymais ir jų kokybe, ne kartą esu tai sakiusi. Taip, COVID-19 „nukrito“ netikėtai, bet mes kasmet turime gripo epidemijas“, – sakė ji ir pridūrė, kad negali visą gyvenimą išlaikyti kažkada įgytų žinių, jas būtina atnaujinti. Tačiau į darbuotojų mokymą šalyje esą investuojama per mažai. Norint prasitęsti licenciją, medikams per penkerius metus yra privaloma išklausyti mokymus – slaugytojams 120, gydytojams 180 valandų. „Kai kurios programos per tą metų ciklą turėtų būti pakartotos. Pavyzdžiui, turėtume išklausyti pirmosios pagalbos, gaivinimo, infekcijos kontrolės kursus. Šita problema užsitęs, su infekcijomis susiduriame nuolat. Neinvestuojama į mokymus, bet skubama nubausti“, – pažymėjo gydytoja. Pačioje pandemijos pradžioje mokymai medikams pravesti, bet jie, pasak J. Sejonienės, buvo prastos kokybės. „Auditorijoje sėdi apie šimtą žmonių, tai nėra efektyvu. Mokymai turėtų vykti nuolat, kad žinotum, kaip tas priemones naudoti (ne tik kaukes, bet ir išplėstines asmens apsaugos priemones). Antra, darbuotojams nereiktų grasinti baudomis, verčiau nuolat kartoti, priminti“, – aiškino gydytoja. Medikus nustebino pats baudų dydis nuo 500 iki 1500 eurų. „Už baudą gydytojams teks atidirbinėti apie du mėnesius, o slaugytojams – tris, keturis“, – stebėjosi Valerijus Morozovas ir pridūrė, kad adekvatumo priemonėms trūksta. Juokdamasis jis pateikė pavyzdį: už alkoholio vartojimą viešoje vietoje bauda tesiekia 30 eurų. „Kovos priemonės ne tokios, kokios turėtų būti“, – pažymėjo V. Morozovas. Jis ragino peržiūrėti „pasisedėjimus“ Seimo salėje. „Seimo nariai kaukes dėvėjo po smakru, nedengė nosies. Tačiau žvelgiant į jų atlyginimo dydį – bauda būtų adekvati“, – karčiai šypsojosi gydytojas. Trūksta kokybiškų mokymų Tikrinimai prasidėjo tik dabar. „A priori – tarp gydymo įstaigų ir valdžios institucijų vyksta šioks toks karas, dėl paslaugų atnaujinimo. Visuomenės akyse įstaigos lieka kaltos, kad neatnaujina paslaugų. Greičiausiai, tai viena iš priemonių, kodėl NVSC centras tuos patikrinimus vykdo“, – ieškojo paaiškinimo tokiam sprendimui ji. V. Morozovas nesistebi: pastaruosius metus medicina yra visaip „niekinama ir prievartaujama“. „Kažko ypatingai gero nėra buvę. Visą laiką bandoma surasti kaltų, viską suverčiant medikams, neva jie platina koronavirusą ir pan. Įstaigos, gydytojos teigimu, medicininių apsaugos priemonių dėvėjimą kontroliuoja pačios. „Santaros klinikose, kur dirbu – vidinė komisija žiūri, kaip yra laikomasi infekcijos kontrolės nuostatų visuose padaliniuose. Vienas rezidentas netgi buvo nubaustas papeikimu. Vis dėl to, turėtų būti ne tik kontrolė, bet ir mokymai“, – dar kartą pabrėžė ji. Gydytojas V. Morozovas pritarė kolegei: pirmiausia turi būti mokymai, ir tik po jų parenkami kiti prevencijos būdai. „Tačiau ši valdžia mėgsta bausti“, – samprotavo jis. Teks ir vėl prisiminti kaukes Dar vienas įdomus momentas: jei be medicininės veido kaukės vaikšto pacientas – bauda išrašoma įstaigai. „Visuomenėje daug sąmokslo teorijų, vyrauja nusistatymas prieš kaukes. Būna netgi agresyvių pacientų, nieko negali jiems pasakyti. O įstaiga lieka kalta, kad pacientas neatsakingas“, – pastebėjo pašnekovė ir pridūrė, kad visuomenėje nusistovėjęs neteisingas požiūris. Pacientai turi ne tik teises, bet ir pareigas. Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje daugėja užsikrėtimų naujuoju koronavirusu atvejų. Greičiausiai, kaukių dėvėjimo pamokas teks prisiminti visiems. Pirmadienį posėdžiavęs COVID-19 komitetas nusprendė siūlyti trečiadienį Vyriausybei priimti sprendimą dėl privalomo kaukių dėvėjimo uždarose viešose vietose – viešajame transporte, parduotuvėse, galbūt, kavinėse. Daugiau skaitykite čia. NVSC komentaras: Saugumas, tinkama infekcijų kontrolė gydymo įstaigose yra prioritetas. Tad asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi organizuoti darbą taip, kad nebūtų infekcijos plitimo galimybių. Tai galioja kalbant tiek apie darbuotojus, tiek apie gydymo įstaigose besilankančius pacientus. Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad jeigu įstaiga darbuotoją aprūpino visomis asmens apsaugos priemonėmis ir pareigybės aprašyme buvo asmuo įpareigotas naudoti tas priemones, už nenaudojimą fiziniams asmenims skiriama bauda siekia nuo 500 eurų iki 1,5 tūkst. eurų. Tuo atveju, jeigu įstaiga neaprūpino darbuotojų asmens apsaugos priemonėmis, tada juridinio asmens vadovui arba atsakingam asmeniui bauda skiriama nuo 1,5 tūkst. eurų iki 6 tūkst. eurų. Per birželį ir liepą atlikti 67 asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimai, iš kurių 32 patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai. Daugiausiai pažeidimų nustatyta Kaune ir Vilniuje. Atkreiptinas dėmesys, kad pažeidimų dėl kaukių nedėvėjimo NVSC specialistai nustatę per šį laikotarpį nebuvo. Savo ruožtu, sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Spaudos tarnybos vedėjas Vytautas Beniušis „Delfi“ sakė, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, atskiros nuostatos dėl kaukių dėvėjimo medikams, už kurią grėstų administracinė atsakomybė, nėra. „Darbdaviams yra nustatyta pareiga sudaryti paslaugų atnaujinimo planus ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi nurodytos asmens apsaugos priemonių dėvėjimo tvarkos, kad dėvimos priemonės atitiktų reikalavimus, apsaugos lygius“, – teigė jis.

