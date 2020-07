Iš Ispanijos grįžtantiems lietuviams įvedama privaloma izoliacija

Iš Ispanijos grįžtantiems lietuviams nuo pirmadienio įvedama privaloma dviejų savaičių izoliacija, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.

Užsieniečių atvykimas iš šios šalies taip pat yra draudžiamas.

Tokia pati tvarka kaip ir Ispanijai pradedama taikyti Liuksemburgui, Rumunijai, Švedijai, Bulgarijai, Portugalijai ir Kroatijai.

Visiems atvykstantiems iš Belgijos, Čekijos, Austrijos, Šveicarijos, izoliacija taip pat privaloma, tačiau draudimas iš šių šalių atvykti užsieniečiams – netaikomas.

Ministerija primena, kad ši tvarka galioja užsieniečiams iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės.

Be to, paveiktomis koronaviruso infekcijos šalimis nuo pirmadienio laikomos tos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų didesnis negu 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų.