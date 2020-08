Užkalnis – apie poilsį Palangoje: nereikia to chuliganizmo, nereikia

Vasara Palangoje įsibėgėjo. Ir nors J. Basanavičiaus gatvė šįmet kiek tylesnė, nes joje nebe taip dažnai skamba Vitalijos Katunskytės dainos, verslininkai randa, kuo nustebinti poilsiautojus. Laidoje „Jūs rimtai?“ Palangos naujienas apžvelgęs apžvalgininkas Andrius Užkalnis tvirtino, kad verslininkų nereikia teisti už apsukrumą ir norą pasipelnyti iš poilsiautojų kišenės, tačiau pridūrė, kad kurorte nereikia vieno – chuliganizmo, kuris šįmet buvo nukreiptas prieš gelbėtojus paplūdimyje.

Laidoje „Jūs rimtai?“ pirmiausia nuskambėjo V. Katunskytės dainos akimirka. Atlikėja šįmet nusprendė, kad liepą praleis savo namuose Šiauliuose. Ji tvirtino, kad sveikata nebe ta, kad galėtų kas vakarą rengti pasirodymus, tad mėnesį ilsėsis savo namuose Šiauliuose, o vasaros pabaigoje vėl grįš pas gerbėjus. „Rado laiko ilsėtis, kai visi laukia tų dainų – ironizavo A. Užkalnis. – Tiesą sakant, gerai atrodo, atrodo Katunskytė gana vakarietiškai. Jei nekalbėtų lietuviškai, aš pasakyčiau, kad Robertas Smithas iš „The Cure“. Man labai primena.“

A. Užkalnis tvirtino, kad niekada nėra buvęs Vitalijos Katunskytės koncerte, bet tik dėl to, kad niekada nėra gavęs kvietimo. Ir nors apžvalgininkas tikino, kad jos dainos – ne jo stiliaus, pripažino, kad yra visokių žmonių: „Yra žmonių, kuriems to reikia. Yra žmonių, kuriems reikia nueiti ant tilto palydėti saulutės“.

Beje, jis neslėpė, kad jam nepatinka ne tik tokia estradinė muzika, jam nepatinka ir pati J. Basanavičiaus gatvė. Kodėl? Todėl, kad jį ten „nužiūrinėja kaip muziejinį eksponatą“.

Palanga nebūtų Palanga, jei kiekvienais metais nenustebintų kokia nors naujove ir šįmet labiausiai stebinanti J. Basanavičiaus gatvės naujiena – kalbantis cepelinas. Tiesa, cepelinas kalba ir vyrišku, ir moterišku balsu, taip pat ir net keliomis kalbomis. A. Užkalnis juokavo, kad jis labai šiuolaikiškas, mat neįmanoma nustatyti nei lyties, nei rasės, nes jo spalva – pilka.

„Gana patrauklus, – reziumavo pašnekovas. – Norėčiau su juo pabendrauti, gal net nusifotografuoti, paskui parašyčiau, kad Delfi įdėtų apžvalgoje į patį viršų, į pačią viršūnėlę įdėtų mano su cepelinu nuotrauką. Tada visi galėtų juokauti: cepeliną tai pažįstu, o kas tas prie jo.“

Į kavinę klientus viliojantis cepelinas Foto: DELFI

Laidoje „Jūs rimtai?“ apžvelgiant svarbiausias Palangos naujienas nebuvo pamirštas ir karantino laikas. Jo metu Palangoje buvo draudžiama trumpalaikė nuoma, tačiau verslininkai sugalvojo, kaip apeiti draudimą ir kvietė poilsiautojus karantiną leisti kurorte čia apsistojant ne mažiau nei 14 dienų. Tokios trukmės nuoma laikoma jau ne trumpalaike. „Gudragalviai, – nedaugžodžiavo A. Užkalnis, kalbėdamas apie Palangos verslininkus. – Labai gerai sugalvota. Net jei žmogus atvažiavo dviem dienoms, gali įforminti, kad jis atvažiavo dviem savaitėms, o po dviejų dienų jam galbūt nusibodo ar prisiminė, kad katę reikia namuose pašerti ir jis, deja, turi nutraukti atostogas, jam grąžinami pinigai už likusias dvylika dienų.“

Apsukriai į situaciją pažvelgė ir nelegalūs prekeiviai, kurie, kai buvo draudžiama alkoholiu prekiauti paplūdimyje, krovėsi alaus skardines į krepšius ir už vieną skardinę iš poilsiautojų prašė nuo šešių iki aštuonių eurų. „Čia normaliai, kaip labai gerame klube. Ir tai reikėtų paieškoti, – svarstė A. Užkalnis. – Reikia labai mėgti alų, ypatingai šiltą alų.“

Andrius Užkalnis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

A. Užkalnis kalbėjo, kad taip jau gyvenime sudėliota, kad kuo daugiau ribojimų, tuo daugiau galimybių atranda įvairūs verslininkai, dėl to jis tokiu palangiškių apsukrumu nė kiek nesistebėjo.

Dar viena neatsiejama kurorto dalis – patys poilsiautojai, kurie vaikštinėja pirmyn ir atgal J. Basanavičiaus gatve. „Man atrodo nuostabu, kad žmonės Lietuvoje gali jaustis tokie, kokie jie yra“, – apie margą kurorto gatvės stilių kalbėjo A. Užkalnis.

Beje, ne tik linksmas naujienas apžvelgė A. Užkalnis. Šįmet buvo vėl atnaujinti skrydžiai Vilnius-Palanga, tačiau jau po antrojo skrydžio buvo pastebėta, kad tai nepasiteisint ir dar nė neįpusėjus vasarai jie buvo atšaukti. A. Užkalnis tuo nesistebėjo ir tvirtino, kad sunku išlaipinti lietuvį iš automobilio, kai už jį tiek pinigų sumokėta. „Automobiliu reikia rūpintis, tai, kai ateina vasara „automobiliuk, aš tavimi rūpinausi, tai tu negalvok, kad čia tik Vėlinėms, dabar atkentėsi už viską. Aš kentėjau, dabar tu kentėsi“. Jie sulipa į automobilį, kad jis žinotų, kam jis buvo pirktas“, – kalbėjo apžvalgininkas ir svarstė, kad jei lietuviai galėtų nusipirkti privačius lėktuvus, būtų tas pats – skraidytų pirmyn ir atgal visur, kur tik galėtų.

Tiesa, nors laidoje brangios kainos buvo paminėtos ne kartą, buvo paminėtas ir verslininkų dar per karantiną duotas pažadas, kad jie ne tik nekels kainų, bet jas dar ir sumažins, kad lietuviai tik atvažiuotų. „Aš tai nepiginčiau, – rėžė A. Užkalnis. – Atvažiavote, žinote, kur važiavote. Ne, ne, ne.“

Jo teigimu, verslininkų pažadas neatsigriebti karantino praradimų iš poilsiautojų kišenės lygus politikų pažadui nemeluoti prieš rinkimus. „Palangos verslininkų funkcija yra tokia – atsigriebti iš poilsiautojų kišenės. Kodėl jie to neturėtų daryti? Juokingiau juos moralizuoti dėl to. Palanga yra tokia vieta, kur iš poilsiautojo daromi pinigai“, – tvirtino A. Užkalnis.

Laidoje taip pat buvo aptarta ir dar viena J. Basanavičiaus gatvės naujiena – dešrelių ir bulvių užkandis, kurio porcija kainuoja šešis eurus. „Kuo baisiau, tuo geriau“, – kalbėjo A. Užkalnis, kalbėdamas apie kelionių po pasaulį metu ragautus gatvės užkandžius: nuo baltos duonos skrebučių su gruzdintomis bulvytėmis, iki šokoladinio batonėlio, apvolioto tešla ir kepto aliejuje.

Kristina Pocytė, Andrius Užkalnis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Ir vis dėlto, didžiausias Palangos praradimas šįmet – nebėra pinigines plačiai atveriančių poilsiautojų iš Rusijos ir Baltarusijos. Lietuviai – taupūs, sako verslininkai. Tą patį tvirtino ir A. Užkalnis.

O laidos pabaigoje A. Užkalniui buvo užduotas klausimas ne kas yra savaitės naujiena, o be ko Palanga būtų dar geresnis kurortas. A. Užkalnis ilgai nesvarstęs įvardijo, kad nereiktų chuliganizmo, kuris šįmet pasireiškė išdaužytais gelbėtojų stoties langais. „Nereikia to chuliganizmo, nereikia, – kalbėjo apžvalgininkas. – Suprantu, kad Palangos Basanavičiaus gatvės tradicija – ryte, kai plauna nuo šaligatvių skrandžio turinį ir kraują, bet tai nėra būtina, galima be šito, tikrai.“

Visą vasariškos Palangos apžvalgą kartu su A. Užkalniu žiūrėkite laidoje „Jūs rimtai?“