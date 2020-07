Už koronaviruso tyrimus užsieniečiams iš trečiųjų šalių laikinai mokės valstybė

Už koronaviruso tyrimus, atliekamus iš trečiųjų šalių į Lietuvą atvykusiems užsieniečiams, laikinai mokės valstybė.

Kaip penktadienį BNS informavo Sveikatos apsaugos ministerija, šią tvarką keičiantys teisės aktai, turėtų būti priimti „artimiausiu metu“.

„Artimiausiu metu, suderinus ir pakeitus teisės aktus, bus patvirtintas reikalavimas darbdaviams arba patiems užsieniečiams apmokėti tyrimo išlaidas“, – BNS teigė SAM atstovė Neringa Mikėnaitė.

Penktadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga priėmė sprendimą, kuris įpareigoja iš trečiųjų šalių atvykusius užsieniečius dvi savaites saviizoliuotis.

Sprendime taip pat numatyta, kad jie per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre.

Be to, užsieniečiams, atvykusiems iš valstybių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, privaloma per 24 valandas nuo atvykimo kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą tyrimus atliekančia įstaigą dėl tyrimo koronavirusui nustatyti.

Šiuo metu A. Verygos patvirtintame COVID-19 paveiktų šalių sąraše yra 63 valstybės, tarp jų – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bulgarija, Izraelis, JAV, Kazachstanas, Moldova, Portugalija, Rumunija, Rusija, Serbija, Ukraina.

Be kita ko, sprendime numatyta, kad izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas ir į tyrimo dėl COVID-19 ligos paėmimo vietą užsieniečiams privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, arba pats užsienietis.

Sugriežtinti reikalavimus atvykėliams iš trečiųjų šalių nuspręsta dėl koronaviruso protrūkio Kaune registruotoje įmonėje „Hegelmann Transporte“, kai infekcija nustatyta iš Uzbekijos atvykusiems darbuotojams. Penktadienio duomenimis, ten fiksuota 19 užsikrėtimų COVID-19.