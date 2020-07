Po pandemijos protrūkio – pirmas ES vadovų susitikimas Briuselyje: šurmulio gerokai mažiau

Europos Sąjungos vadovai penktadienį Briuselyje susirinko į pirmąjį viršūnių susitikimą po pandemijos protrūkio, bet šurmulio šįkart jame gerokai mažiau nei įprastai dėl apribojimų, įvestų siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.

Valstybių ir vyriausybių vadovų prie raudonojo kilimo nepasitiko reporterių minia, kai lyderiai sustojo išsakyti savo pozicijų prie tiesiogiai transliuojančių kamerų, o patys vadovai atsisakė ritualinių rankų paspaudimų ir bučinių.

Lietuvių žurnalistus pakeitė diplomatai – prieš kamerą sustojusiam prezidentui Gitanui Nausėdai tris klausimus uždavė Lietuvos ambasadorė Briuselyje Jovita Neliupšienė.

Per susitikimo pertrauką ir jam pasibaigus Lietuvos žurnalistai taip pat negalės tiesiogiai paklausti prezidento – jiems siūloma klausimus pateikti per prezidento patarėją žiniasklaidai, nors iš pradžių žadėta prezidentą ir žurnalistus sujungti per „Zoom“ konferencijos platformą.

„Žurnalistai, išskyrus kelis fotografus ir operatorius, niekur nedalyvauja. Dėvimos kaukės, yra socialinio atstumo taisyklės dėl žmonių skaičiaus salėse, liftuose. Jokių rankų paspaudimų ir bučinių“, – BNS sakė ES temomis rašantis Briuselyje gyvenantis žurnalistas Evaldas Labanauskas.

Dėl įvestų apribojimų žurnalistų diskusijos tapo dar aktyvesnės socialiniuose tinkluose, ypač „Briuselio burbulo“ pamėgtame tviteryje.

Čia pro akis neprasprūdo ir kaukių mados. Latvijoje gyvenantis anglas žurnalistas Mike Collier (Maikas Koljeris) atkreipė dėmesį į trijų Baltijos šalių vadovų kaukes.

„Nausėda: duokit man firminę kaukę!“,– ironizavo žurnalistas, komentuodamas Latvijos premjero paskelbtą nuotrauką, kurioje G. Nausėda vienintelis iš trijų vadovų dėvi paprastą vienkartinę medicininę kaukę. Latvijos ir Estijos premjerai dėvėjo medžiagines kaukes – ant latvio kaukės puikavosi Latvijos vėliava, o Estijos premjero kaukė buvo su Vokietijos pirmininkavimo ES logotipu.

Vis dėlto jau netrukus vadovai turės platesnį pasirinkimą – 59-ąjį gimtadienį švenčiantis Portugalijos premjeras Antonio Costa visiems vadovams atvežė dovanų po kaukę, pranešė Briuselio portalas „Politico“.

ES Tarybos pastate mažiau ne tik žurnalistų, bet ir pačių diplomatų.

Diplomatinių šaltinių teigimu, šioje Europos Vadovų Taryboje delegacijose be vadovo gali dalyvauti daugiausia šeši žmonės. Anksčiau delegacijų sudėtyje kartais būdavo ir iki 15 žmonių.

ES vadovai Briuselyje derasi dėl 2021–2027 metų bendrijos biudžeto ir Europos Komisijos pasiūlymo rinkose pasiskolinti 750 mlrd. eurų, kad šiomis lėšomis būtų galima padėti nuo pandemijos nukentėjusioms šalims.

Į susitikimą atvykęs Lietuvos prezidentas G. Nausėda į darbotvarkę taip pat įtraukė temą dėl Rusijos vykdomos revizionizmo politikos, neigiant sovietų įvykdytus nusikaltimus.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis tviteryje pranešė, kad šis „klausimas buvo trumpai iškeltas susitikimo pradžioje“.