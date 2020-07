SAM: iš trečiųjų šalių atvykusiems užsieniečiams nuo penktadienio būtina saviizoliacija papildyta

Iš trečiųjų šalių atvykusiems užsieniečiams nuo penktadienio privaloma dviejų savaičių saviizoliacija, nurodoma penktadienį pasirašytame sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendime.

„Užsieniečiams, atvykusiems ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (...) privaloma 14 dienų izoliacija“, – rašoma dokumente.

Nustatyta, kad užsieniečiai per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre.

Be to, užsieniečiams, atvykusiems iš valstybių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, privaloma per 24 valandas nuo atvykimo kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą tyrimus atliekančia įstaigą dėl tyrimo koronavirusui nustatyti.

Šiuo metu A. Verygos patvirtintame COVID-19 paveiktų šalių sąraše yra 63 valstybės, tarp jų – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bulgarija, Izraelis, JAV, Kazachstanas, Moldova, Portugalija, Rumunija, Rusija, Serbija, Ukraina.

„Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas ir į tyrimo dėl COVID-19 ligos paėmimo vietą užsieniečiams (...) privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, arba pats užsienietis“, – teigiama sprendime.

Prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį A. Veryga žurnalistams teigė, kad priimančios įmonės turės apmokėti ne tik darbuotojų iš trečiųjų šalių izoliaciją, bet ir testavimą.

„Mes tikrai nieko nefinansuosime – nei testavimo, nei izoliavimo. Tai yra tų įmonių arba žmonių, kurie atvyks, reikalas“, – sakė ministras.

Be kita ko, sprendime teigiama, kad užsieniečiai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, privalo izoliuotis nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš jos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.

Tačiau jei buvimo laikas Lietuvoje yra trumpesnis nei 72 valandos, jiems nėra privaloma išsitirti dėl koronaviruso.

Sugriežtinti reikalavimus atvykėliams iš trečiųjų šalių nuspręstą dėl koronaviruso protrūkio Kaune registruotoje įmonėje „Hegelmann Transporte“, kai infekcija nustatyta iš Uzbekijos atvykusiems darbuotojams. Penktadienio duomenimis, ten fiksuota 19 užsikrėtimų COVID-19.