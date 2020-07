Šimonytė – apie sąjungininkų paiešką po rinkimų: tai yra svarbu ir to nereikia slėpti

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašo lyderė Ingrida Šimonytė sako, kad jai svarbiausia, kad valdančiosios koalicijos po rinkimų būtų formuojamos remiantis principu, kaip partijos gali susitarti dėl konkrečių darbų. Politikei yra svarbu tai, kaip galimi koalicijos partneriai žiūri į viešųjų finansų naudojimą.

TS-LKD sąrašo lyderė I. Šimonytė sako, kad dabartiniame etape yra sunku kalbėti apie konkrečių koalicijų variantus, nes nėra aišku, ką galiausiai pasirinks žmonės.

„Manau, kad svarbiausia, kad koalicijos būtų formuojamos ne tuo pagrindu, kad kas nors - prieš ką nors – o apie tai, kas gali susitarti dėl konkrečių darbų? Dėl jų savo derybinę poziciją galėsime paremti ir apklausos duomenimis. Tą gerbs ir kitos politinės jėgos“, - sakė I. Šimonytė Delfi per Nacionalinės apklausos pristatymo renginį Vilniuje.

Pasak sąrašo lyderės, tų svarbių taškų, kuriais būtų tariamasi ieškant politinių sąjungininkų gali būti daug.

„Labai sunku bus diskutuoti, jeigu politinės jėgos bus įsitikinusios, kaip kartais Lietuvos politikoje, deja, atsitinka, kad gali visiems dalinti kažkokius pinigus iš kažkokio mistinio ekonominio augimo, tačiau nepriimti jokių sprendimų, kaip tos pajamos į biudžetą ateina. Tai yra svarbu, ir to nereikia slėpti“, - sakė I. Šimonytė.

Politikė svarstė, kad derybas sunkintų ir kitų partijų „raudonos linijos“, pavyzdžiui, apie tai, kad mokesčių jie niekada nekeis, arba, kad nori būtinai ką nors privatizuoti.

„Bet tam ir yra derybos, kad galima klausti pirmiausia – ar jūs sutinkate, kad yra problema? Jeigu žmonės mano, kad pajamų nelygybė, santykinis skurdas nėra problema, tada sunku tartis, kad tą problemą reikia spręsti. Bet jeigu žmonės mano, kad tai yra problema, tada ieškoti būdų, kaip spręsti, yra daug lengviau“, - sakė I. Šimonytė.

Šimonytė realiai tampa viešu kampanijos veidu

Įsivažiuojant rinkimų į Seimą kampanijai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) startavo su kol kas ryškiausiu bandymu komunikuoti su rinkėjais – Nacionaline apklausa. Tuo pačiu jų sąrašo lyderė I. Šimonytė akivaizdu realiai tampa pagrindiniu kampanijos veidu.

Per viešą renginį prie sostinės Halės turgaus pristatant Nacionalinę apklausą būtent ji buvo tas žmogus, kuris kalbėjo iš tribūnos. I. Šimonytės veidas – ant rinkimine atributika papuoštų partijos autobusiukų. Nacionalinėje apklausoje – irgi publikuojamas būtent I. Šimonytės kreipimasis.

„Aš esu sąrašo numeris vienas, ir turbūt tą naštą reikės nešti. O autobusiukų su savo portretais jau esu mačiusi prieš metus, tai tas nėra labai keista. Juo labiau, kad mes kalbame apie Vyriausybę. Nėra didelė paslaptis, kad jeigu atsitiktų taip, kad TS-LKD galėtų formuoti Vyriausybę, galbūt turėčiau imtis atsakomybės, todėl į žmones taip ir kreipiuosi“, - „Delfi“ paaiškino I. Šimonytė.

Renginyje dalyvavęs, tačiau jame nepasisakęs partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis aiškino, kad daugelis dalykų, kurie akcentuojami dabar, yra susiję su tuo, kas buvo girdima jau I. Šimonytės (prezidentinės) kampanijos metu.

„Tai yra daugiau sutarimo, bendro konsensuso paieška“, - kalbėjo G. Landsbergis.

Jis pats leidžia suprasti, kad neliks procesų nuošalyje, tačiau konkrečiai savo vietos rinkimų kampanijos metu neapibrėžė.

„Esu čia. Būsiu visur, kur manęs reikės“, - sakė G. Landsbergis.

Politikas nebuvo linkęs leistis į diskusijas dėl jo reitingų, kur, pagal naujienų agentūros ELTA užsakymu birželio 15-25 dienomis atliktą rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ apklausą, jis atsidūrė nepalankiausiai vertinamų politikų trejetuke.

„Aš manau, kad reitingus turėtų vertinti pirmiausia politologai“, - sakė G. Landsbergis.

Kvies gyventojus susimąstyti, kas juos erzina

Partijos Nacionalinėje apklausoje prie klausimo, kur gyventojų teiraujamasi, su kuriomis iš išvardintų politinių jėgų TS-LKD turėtų bendradarbiauti siekdama sprendimų, krenta į akis, kad prie išvardintų aštuonių partijų, tarp kurių yra net A. Juozaičiu ir N. Puteikio koalicijos pasirinkimas, nėra Lietuvos socialdemokratų darbo partijos.

Tiek I. Šimonytė, tiek G. Landsbergis tikino, kad tame nėra jokios paslėptos minties, esą tiesiog netilpo.

„Palikome žmonėms galimybę įrašyti „kita“, - sakė I. Šimonytė.

Taip pat apklausoje yra skiriamas klausimas žmonėms susimąstyti, kas juos viešajame gyvenime labiausiai erzina.

„Aš manau, kad labai taiklus klausimas žmogui, nesančiam aktyviai politikoje dėl to, kad jis į gyvenimą žiūri per prizmę - kas normalu, o kurie dalykai nepatinka, tas pasireiškia dažniausiai per žodį „erzina“. (..) Man atrodo, kad į šį klausimą turėtų būti lengva atsakyti“, - svarstė G. Landsbergis.