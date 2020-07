„Valstiečiai“ ketina paskelbti reitinguotą kandidatų į Seimą sąrašą

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) valdyba pirmadienį turėtų patvirtinti kandidatų į Seimą reitingavimo rezultatus ir paskelbti viešai.

Kandidatų sąrašo reitingavimas vyko penktadienį Šiaulių rajone, Naisiuose, per partijos tarybos posėdį. Savaitgalį bus skaičiuoti jo rezultatai.

Penktadienį taryba tik patvirtino, kad pirmosios trys vietos sąraše tenka premjerui Sauliui Skverneliui, LVŽS pirmininkui Ramūnui Karbauskiui ir sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai.

Be to, LVŽS taryba nutraukė susitarimą su „socialdarbiečiais“ dėl bendrų kandidatų per Seimo rinkimus kėlimo.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.