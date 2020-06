Smiltynėje nufilmavo įspūdingą viešnagę: karinį laivą pasitiko palyda iš oro

Smiltynėje apsilankęs „Delfi“ skaitytojas išvydo įspūdingą Vokietijos laivų vizitą. Birželio 29 – liepos 3 dienomis trys Vokietijos karo laivai – FGS „Main“, FGS „Oste“ ir povandeninis laivas „U-34“ vieši Lietuvoje. Anot Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų atstovų, tai jau įprastiniu tapęs mandagumo vizitas į mūsų kraštą. Be to, antradienį dar užsuko ir amerikiečių laivas, kuris išgabens Rukloje naudotą karinę techniką.

Vokietijos Karinių jūrų pajėgų povandeninis laivas pastarąjį kartą Klaipėdoje lankėsi praėjusių metų rudenį. Vokietijos karinių laivų vizitai Lietuvoje, Klaipėdoje, vyksta keletą kartų per metus. Be to, pasiimti Rukloje dislokuotos karinės technikos dar užsuko ir amerikiečių laivas. Vienas „Delfi“ skaitytojų pasidalijo įspūdingu sraigtasparnio lydimo laivo vaizdu, kurį užfiksavo Smiltynėje.

„Laivai dalyvauja pratybose Baltijos jūroje ir užsuka į sąjungininkų uostus mandagumo vizito. O šiandien karinis sraigtasparnis lydėjo amerikiečių laivą, kuris atvyko į Klaipėdą pasikrauti karinės technikos. Tai tankų batalionas, kuris dislokuotas Pabradėje. Dabar ši technika grįš į Jungtines Amerikos Valstijas“, – sako Karinių jūrų pajėgų štabo civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus vyresnysis specialistas vyr. srž. Audrius Vitkauskas.

Pasak A. Vitkausko, transportinis laivas buvo lydimas iš oro, nes reikėjo užtikrinti saugų laivo įėjimą į Klaipėdos uostą.

Svečiai iš Vokietijos, anot A. Vitkausko, aplankys Kuršių Neriją. Vokiečių karininkams numatytas turistinio pobūdžio apsilankymas.