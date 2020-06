Po pastarosios audros – sinoptikų įspėjimas: vietomis buvo pasiektas katastrofinio meteorologinio reiškinio rodiklis

Praėjusį vakarą šalį pasiekė daug drėgmės nešantys debesys, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, ir daugelyje rajonų lijo smarkiai. Šiandien tarnyba paskelbė, kiek per tam tikrą laiką iškrito kritulių ir kad kai kurios šalies vietose buvo pasiektas katastrofinio meteorologinio reiškinio rodiklis.

„Kauno meteorologijos stoties (MS) duomenimis, per 9 val. iškrito 50,6 mm, Marijampolės automatinės meteorologijos stoties (AMS) duomenimis, per 11 val. – 52,1 mm, Šiaulių MS duomenimis, per 9 val. – 63,0 mm, Jonavos vandens matavimo stoties (VMS) duomenimis, per 12 val. – 53,0 mm, Nemajūnų VMS duomenimis, per 12 val. – 66,0 mm kritulių ir buvo pasiekti stichinio meteorologinio reiškinio rodikliai (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrinta 50–80 mm kritulių), o Lazdijų AMS per 11 val. užfiksavo net 104,2 mm kritulių ir pasiekė katastrofinio meteorologinio reiškinio rodiklį (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrenta 80 mm ir daugiau kritulių)“, – rašoma tarnybos feisbuko puslapyje.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba taip pat praneša, kad birželio 30-osios dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vakarų, pietvakarių vėjo gūsiai kai kur sieks 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra – 19–24 laipsniai šilumos.

Liepos 1-osios naktį šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, galima perkūnija. Dieną pietvakarių vėjas bus gūsingas. Temperatūra naktį – 11–16, dieną – 18–23 laipsniai šilumos.