Nausėda susitiko su Rimantu Sinkevičiumi – sprendimą žada paskelbti artimiausiu metu

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis teigia, kad savo sprendimą dėl kandidato Rimanto Sinkevičiaus į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovus paskelbs artimiausiu metu. Patarėjas taip pat pabrėžė, kad kandidatas privalo turėti patirties ekonomikos srityje, o R. Sinkevičius šiuo metu eina Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pareigas.

„Likus mažiau nei pusmečiui iki Seimo rinkimų, šias pareigas gali užimti asmuo, kuris turi supratimą apie ekonomikos ir inovacijų veiklą. Būtent R. Sinkevičius yra Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas bei išmano šią sritį. Šiuo sudėtingu priešrinkiminiu laikotarpiu kandidatas į ministrus ir ministras turėtų galimybę teikti iniciatyvas ir turėti jų palaikymą parlamente. Tačiau prezidentui svarbu ne tik patirtis ir įtaka Seime, prezidentui taip pat svarbu konkretūs uždaviniai, ką gali atlikti ministras per šį trumpą laikotarpį. Tai šie uždaviniai buvo šiandien aptarti su R. Sinkevičiumi“, – po šalies vadovo ir R. Sinkevičiaus susitikimo sakė P. Mačiulis.

Pasak P. Mačiulio, svarbus aspektas yra pagalba verslui kovojant su COVID–19 pasekmėmis.

Patarėjas taip pat teigė, kad šiuo metu laikinai pareigas einančiam Ž. Vaičiūnui yra daug kilusių iššūkių dėl Baltijos šalių susitarimo dėl Astravo AE.

„Prezidentas anksčiau buvo minėjęs, kad jis matytų Žygimanto Vaičiūno galimybę užimti ekonomikos ir inovacijų ministro poziciją, tačiau dabartinė situacija rodo, kad Ž. Vaičiūnas turėtų susikoncentruoti į tai, kas vyksta su Baltijos šalių susitarimu dėl nesaugios branduolinės energetikos įsiliejimo į rinką ir kitų energetikos sektoriaus iššūkiu“, – sakė jis.

Kandidatas į ministro postą R. Sinkevičius teigė besiviliantis, jog jo kandidatūra bus patvirtinta.

„Niekada nesi garantuotas, bet tokią viltį turiu. Prezidento sprendimas yra prezidento sprendimas ir bet koks jis bus gerbtinas“, – sakė R. Sinkevičius.

„(...) Man patinka, kad Sinkevičius pradėjo, Sinkevičius tęsia, Sinkevičius tęs, – pridūrė kandidatas.

Jis sakė, kad svarbiausi klausimai susiję su paramos priemonėmis dėl koronaviruso pandemijos nukentėjusiam verslui, stambaus verslo atėjimu, viešaisiais pirkimais.

Kalbėdamas apie paramos priemones verslui, R. Sinkevičius sakė, jog šių priemonių kompleksą reikia peržiūrėti, nes kai kurios jos neveikia, kai kurios yra pernelyg biurokratizuotos.

„Šiuo metu priemonių verslo reanimacijai daug, jos ne visos gerai veikia dėl įvairių priežasčių: vienos yra nepatrauklios verslui, kitos per daug biurokratizuotos, kitos veikia pakankamai gerai. Visą kompleksą priemonių reikia peržiūrėti ir išsiaiškinti, kodėl kai kurios neveikia: ar tai per didelė biurokratinė našta verslui, ar per brangiai kainuojantis dalykas, ar nėra patrauklus ir rizikingas verslui“, – sakė R. Sinkevičius.

„Tos, kurios neveikia, galėtų būti naikinamos arba modifikuojamos, o tos, kurios neveikia dėl valstybės tarnybos požiūrio, biurokratinių dalykų – reikia tuos dalykus šalinti“, – pridūrė kandidatas į ministro postą.

Jis taip pat akcentavo, kad darbuotojų trūkumas Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje yra svarbus klausimas.

„Kiekvieno etato nežinau, bet, matyt, po paskyrimo tai pirmos dienos klausimas, kai vis dėlto teks pasižiūrėti ir perskirstyti tai, kas yra, nes į politinio pasitikėjimo tarnautojus vargu ar surasime daug norinčių tokiam trumpam laikui, o priėmimas į valstybės tarnybą taip pat yra apsunkintas dėl egzistuojančios sistemos atrankos“, – kalbėjo R. Sinkevičius.

Kiek anksčiau pirmadienį premjeras Saulius Skvernelis prezidentui pateikė R. Sinkevičiaus kandidatūrą į ekonomikos ir inovacijų ministro postą.

Pranešama, kad svarbiausios kandidatui keliamos užduotys – pandemijos sukeltų pasekmių mažinimas ir situacijos stabilizavimas, INVEGA priemonių įgyvendinimo spartinimas, numatytų priemonių įgyvendinimo numatytais terminais užtikrinimas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija nuolatinio vadovo neturi nuo tada, kai eurokomisaru paskirtas ankstesnis šios ministerijos vadovas Virginijus Sinkevičius.