Karštoji koronaviruso linija trumpina darbo laiką

Sumažėjus skambinančiųjų srautui, savo darbo laiką trumpina Karštoji koronaviruso linija 1808, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Jos teigimu, nuo liepos 1 dienos šiuo numeriu savanoriai skambinančiuosius konsultuos nuo 8 val. iki 20 val. kasdien, taip pat švenčių dienomis ir savaitgaliais. Skambučiai į šią liniją yra nemokami.

Dabar Karštosios linijos savanoriai budi nuo 8 iki 23 val. visomis dienomis.

Karštosios koronaviruso linijos numeriu 1808 savanoriai, medikai, greitosios medicinos pagalbos dispečeriai konsultuoja žmones, susidūrusius su koronaviruso infekcijos grėsme.

Šiuo numeriu reikia skambinti pajutus COVID-19 ligai būdingus simptomus – karščiuojant, kosint, čiaudint ir pan.

Jei konsultantai įtaria skambinančiajam galimą koronaviruso infekciją, jie užregistruoja ir nukreipia žmogų į mobilųjį punktą ar karščiavimo kliniką.

Šiuo numeriu taip pat galima pasikonsultuoti koronaviruso infekcijos prevencijos, saviizoliacijos bei kitais susijusiais klausimais.

Karštoji linija, atsižvelgiant į didžiulį skambučių bendruoju pagalbos numeriu 112 srautą, įkurta Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Bendruoju pagalbos centru bei Greitosios medicinos pagalbos asociacija. Ji pradėjo veikti kovo 13 dieną.

Nuo to laiko linija sulaukė beveik 467 tūkst. skambučių. Daugiausia – per 17 tūkst. – jų buvo gegužės 12 dieną arba 240 skambučių per vieną sekundę.

Iš viso skambinantieji konsultuoti daugiau kaip 18,5 tūkst. valandų.

1808 linijoje iš viso dirbo per 600 žmonių: Lietuvos šaulių sąjungos savanoriai, Kauno miesto savivaldybės administracijos deleguoti specialistai, greitosios medicinos pagalbos medikai ir dispečeriai, studentai, kiti.