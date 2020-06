Koronaviruso krizė: svarbiausios trečiadienio naujienos

BNS pateikia svarbiausių trečiadienio naujienų apie koronaviruso krizę Lietuvoje apžvalgą.

Viruso plitimas. Per parą nustatyti du nauji koronaviruso atvejai, abu jie susiję su židiniu Vilniaus Santaros klinikose – susirgo darbuotojas ir kitas asmuo, socialinėje aplinkoje bendravęs su anksčiau susirgusiu darbuotoju. Ligoninėse dabar gydomi 23 užsikrėtusieji, du iš jų – reanimacijoje.

Karantino pabaiga. Lietuvoje atšauktas tris mėnesius trukęs karantinas. Jam pasibaigus, kaukės parduotuvėse ir viešajame transporte nebėra privalomos, o tik rekomenduojamos . Į Lietuvą nuo šiol lengviau gali atvykti darbuotojai iš Ukrainos ir Baltarusijos – jiems nebus privaloma dviejų savaičių izoliacija, o atvykimui pakaks gauti nacionalinę vizą. Pasibaigus karantinui, tačiau tęsiantis ekstremaliai situacijai, toliau galima skelbti prastovas darbuotojams ir gauti subsidijas jų darbo užmokesčiui. Savarankiškai dirbantiems asmenims fiksuoto dydžio išmoka bus mokama dar du mėnesius po karantino pabaigos, darbo neturintys gyventojai šešis mėnesius gali gauti darbo paieškos išmoką.

Naujos taisyklės. Nuo trečiadienio kavinės ir restoranai gali dirbti ilgiau nei iki 23 valandos, o juose dirbančiam personalui dėvėti kaukių nebeprivaloma, tačiau rekomenduojama. Uždarose erdvėse atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis nei du metrai, o jei žiūrovai ir dalyviai viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, atstumas tarp jų gali būti mažesnis. Atvirose erdvėse turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei vieno metro atstumas tarp žiūrovų ir dalyvių. Dėl koronavirusinės infekcijos nuo šiol bus tiriami tik tie naujai į ligonines planiniam gydymui guldomi pacientai ir socialinės globos įstaigas priimami žmonės, kurie jaus infekcijai būdingus simptomus.

Atsiskaitymai kortelėmis. Dėl COVID-19 situacijos iki 50 eurų padidintas atsiskaitymų bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis limitas galios ir pasibaigus karantinui. Dėl to sutarė bei apie sprendimą didžiąsias kortelių mokėjimo sistemas VISA ir „Mastercard“ informavo šalyje veikiantys bankai.

Vartotojų įpročiai. Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad kas penktas karantino metu internetu pirko daugiau nei įprastai ir beveik penktadalis ketina ir toliau internetu pirkti daugiau. Šiuo laikotarpiu bendrai Baltijos šalyse prekyba e. parduotuvėse padidėjo apie 80 proc., o siuntų srautai Lietuvoje augo 54 proc. Tokias karantino tendencijas atskleidė agentūros „Versli Lietuva“ inicijuota Lietuvos gyventojų apklausa bei organizacijos partnerių atliktos klientų analizės.

Fondo veikla. Savo veiklą sustabdė finansų ministro Viliaus Šapokos įsteigtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas, kurio tarybai vadovavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Per tris veiklos mėnesius gyventojai ir įmonės fondui skyrė beveik 822 tūkst. eurų, už kuriuos šalies ligoninėms, nevyriausybinėms organizacijoms nupirkta asmens apsaugos priemonių, reagentų ir kitos medicininės įrangos.

Gydymo įstaigų darbas. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nustatė konkrečius terminus, per kuriuos gydymo įstaigos turi pasiekti nurodytas apimtis. Planines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos per liepos mėnesį turi pradėti tiekti ne mažiau kaip 80 proc. visų planuojamų teikti paslaugų. Ligoninėse per liepos mėnesį planinių stacionarinių paslaugų apimtys turi būti padidintos iki ne mažiau kaip 70 proc. Stacionarinės reabilitacijos paslaugų apimtys iki ne mažiau kaip 70 proc. nuo visų planuojamų suteikti paslaugų turi būti padidintos per rugpjūtį.

Mokesčių tarifai. Vyriausybė išsakė paramą Seime registruotam siūlymui taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą internetiniai žiniasklaidai, bet pareiškė nesutinkanti mažinti tarifą nereceptiniams vaistams bei maitinimo ir gėrimų paslaugoms. Mokesčių tarifus svarstoma mažinti, kad būtų sušvelnintas krizės poveikis.

Vilniaus parama. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė paremti nuo koronaviruso krizės nukentėjusius kūrėjus ir kultūros organizacijas. Tam numatyta pusė milijono eurų.

Naujas vaistas. Pasaulio sveikatos organizacija „gyvybes gelbstinčiu moksliniu proveržiu“ pavadino britų tyrimus, parodžiusius, kad deksametazonas išgelbėjo trečdalį itin sunkiai sirgusių COVID-19 pacientų. A. Veryga sako, kad Lietuva šio vaisto turi pakankamai, o sprendimas dėl gydymo gali būti priimtas gana greitai.

Vakcinų kūrimas. Europos Komisija pristatė strategiją, kuria siekiama paspartinti COVID-19 vakcinų kūrimą. Europos Komisija valstybių narių vardu sudarys sutartis su atskirais vakcinų gamintojais. Mainais už teisę per tam tikrą laikotarpį įsigyti tam tikrą vakcinos dozių skaičių Europos Komisija finansuos dalį vakcinų gamintojų pradinių išlaidų.

Užsienyje:

* Latvijoje per parą patvirtinti šeši nauji atvejai, mirė du žmonės, Estijoje nustatyti du nauji atvejai. Pagrindinis Latvijos vandens pramogų parkas „Livu akvaparks“ pranešė, kad veiklą atnaujins šį savaitgalį. Rusijoje per parą patvirtinta 7,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 194 žmonės mirė, Baltarusijoje – 663 atvejai ir šešios mirtys, Lenkijoje – 506 atvejai ir 14 mirčių. Viruso plitimas įsibėgėja Ukrainoje, kur per pastarąją parą nustatyta rekordiškai daug – 758 – užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų, 31 žmogus nuo šios ligos mirė.

* Kinijos sostinėje Pekine augant nerimui dėl naujo koronaviruso protrūkio atšaukta daugiau kaip 1,2 tūkst. skrydžių, vėl uždarytos mokyklos.

* Vokietijos kanclerės Angelos Merkel vyriausybė, baimindamasi koronaviruso plitimo atsinaujinimo, nori uždrausti didelius renginius bent iki spalio pabaigos. Tai atskleidė žiniasklaidos gautas oficialus projektas.

* Švedijoje koronaviruso aukų skaičius viršijo 5 tūkst. Švedijoje nustatyta gerokai daugiau mirties atvejų nei kaimyninėse Šiaurės šalyse, kurios ėmėsi griežtesnių izoliavimo priemonių.

* Indija paskelbė apie rekordinį mirties nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skaičiaus padidėjimą daugiau kaip 2 tūkstančiais – iki 11 903.