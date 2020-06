Patariama, kaip elgtis grįžusiems iš koronaviruso paveiktų šalių

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė rekomendacijas, kaip elgtis iš labiausiai koronaviruso (COVID-19) paveiktų šalių grįžusiems Lietuvos piliečiams ar iš jų atvykusiesiems užsieniečiams. Numatyta, kad tiek Lietuvos piliečiai, tiek iš minėtų šalių grįžę užsieniečiai per 48 valandas nuo atvykimo privalo užsiregistruoti, užpildydami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) anketą. Izoliacija jiems nėra privaloma, tačiau rekomenduojama.

Rekomendacijas rasite čia.

Numatyta, kad oro, jūrų uostuose, taip pat sausumos sienos kirtimo punktuose bus matuojama atvykusių keleivių, jeigu jie atvyko iš paveikta laikomos valstybės, t. y. tos, kurioje sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis yra didesnis nei 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų, temperatūra. Jei bus nustatyta, kad žmogui yra pasireiškę koronaviruso infekcijos simptomai, keliautojas bus atskirtas nuo kitų keleivių, bus imamasi visų prevencijos priemonių.

Taip pat visi keliautojai, grįžę ar atvykę iš koronaviruso infekcijos paveiktų šalių, ne vėliau kaip per 48 val. nuo atvykimo į Lietuvą privalės užsiregistruoti NVSC, užpildydami elektroninę anketą https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form.

Į namus iš oro, jūrų uostų keliautojams rekomenduojama vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar paprašyti artimųjų pagalbos. Naudotis viešuoju transportu nerekomenduojama. Jeigu vis dėlto tenka pasirinkti grįžimo būdą viešuoju transportu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir stengtis išlaikyti 1 – 2 metrų atstumą nuo kitų žmonių.

Dvi savaites, t. y. 14 dienų nuo atvykimo ar grįžimo į Lietuvą iš koronavirusinės infekcijos itin paveiktų šalių, žmonėms rekomenduojama stebėti savo sveikatos būklę. Jei per tą laiką išsivysto ligos simptomai – karščiavimas (daugiau 37,3 laipsnių), kosulys, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas – žmogus nedelsiant turėtų skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikti susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu būta užsienyje) ir vykdyti medikų rekomendacijas.

Grįžusiems ar atvykusiems iš paveiktų šalių rekomenduojama nepriiminėti svečių ir, paprastai tariant – apriboti visus įmanomus socialinius kontaktus.

Be to, rekomenduojama susitarti su darbdaviu dėl nuotolinio darbo. Jeigu to padaryti nepavyksta, dėl pažymos, reikalingos nedarbingumo pažymėjimo išdavimui, žmogus turėtų kreiptis į NVSC.

Jei per 14 dienų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvą simptomų neatsiranda, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad vakar patvirtintas 45 šalių sąrašas, kuriose sergamumo koronavirusine infekcija (COVID-19) rodiklis yra didesnis nei 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų. Tokios šalys laikomos paveiktomis. Taip, situacijai švelnėjant, grįžtama prie iki karantininės tvarkos, kai skelbiamos koronaviruso paveiktos šalys. Toks sąrašas bus kartą per savaitę atnaujinamas ir jį skelbs SAM.