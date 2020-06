Seimas priėmė Nausėdos pasiūlytas papildomas vienkartines išmokas visiems vaikams gautų per pusę milijono vaikų

Seimas antradienį apsisprendė dėl prezidento Gitano Nausėdos siūlymo šeimoms, auginančioms vaikus, išmokėti papildomą vienkartinę išmoką, ją palaimino.

Už šį pasiūlymą balsavo 101, prieš – 3, susilaikė 4 parlamentarai.

Įstatymą dėl vienkartinės išmokos šalies vadovas argumentuoja siekiu mažinti neigiamas ekonomines ir socialines karantino pasekmes bei paskatinti ekonomiką.

Prezidentas siūlo šeimoms išmokėti vienkartinę 120 eurų išmoką už vaiką, o daugiavaikėms, nepasiturinčioms šeimoms ir auginančioms vaiką su negalia – 200 eurų išmoką, šiuos pinigus pervedant iki liepos 31 dienos.

Kas nori dovanos, kurią reikės grąžinti?

Mišrios Seimo narių grupės atstovas Remigijus Žemaitaitis stebėjosi, kodėl apie tokį pasiūlymą kalbama tik dabar.

„Keista, kad mes tokiu sprendimus priiminėjame, kai yra ekstremali situacija Lietuvoje, arba lieka iki rinkimų keletas mėnesių. Bet kokiu atveju aš sveikinu šį sprendimą. Manau, kad tai prisidės prie vaiko ugdymo, švietimo ir tobulėjimo“, – sakė parlamentaras.

Konservatorius Mykolas Majauskas priminė, kad patiems vaikams reikės šias išmokas grąžinti.

„Turime suprasti, kad ši vienkartinį išmoka yra iš skolintų pinigų, kuriems tiems patiems vaikams reikės grąžinti. Kas nori dovanos, kurią reikės grąžinti? Antras dalykas, kuris neramina, mes vienkartinėmis išmokomis bandome spręsti ilgalaikes problemas, bet tai nepavyks“, – savo poziciją dėstė konservatorius M. Majauskas.

Mišrios Seimo narių grupės atstovas Andrius Mazuronis šiam pasiūlymui reiškė palaikymą.

„Jei einame vienkartinių išmokų kelių, tai šitas kelias yra logiškiausias“, – tikino A. Mazuronis.

Aušrinė Armonaitė stebėjosi, kodėl šalies vadovas prisidėjo ir valdančiųjų rinkiminės kampanijos.

„Tai nėra taikli socialinį parama, nes ją gaus visi – ir tie, kurie stokoja, ir tie, kurie yra pasiturintys. Apgailestauju, kad prezidentas prisideda prie valstiečių rinkiminės kampanijos, prie tų pinigų, kurie bus išdalinti senjorams, dabar ir per vaikus bus pamaloninti rinkėjai, dėl to labai apgailestauju“, – Seimo posėdžių salėje sakė parlamentarė.

Konservatorius Kęstutis Masiulis apgailestavo, kad ši išmoka yra mokama visiems.

„Tikrai yra tokių šeimų, kurioms reikalinga ta parama, ir ji aktuali yra dabar. Neabejoju, kad prezidento siūlymas yra vedamas gerų norų, bet į jį papuola visos šeimos, jeigu būtų selektyvesnis siūlymas, jei remtų tik tas šeimas, kurie tikrai papuolė į skurdo spąstus, tada pasiūlymas būtų teisingesnis“, – sakė jis.

Pagrindinis tiklas yra skatinti vartojimą

Prezidento G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta po balsavimo žurnalistams teigė, kad pagrindinis šių išmokų tikslas yra paskatinti vartojimą ir pagerinti gyventojų lūkesčius, o panašių priemonių imasi ir kitos šalys, pvz., Vokietija.

„Turbūt galima pripažinti, kad prieš porą savaičių, kai pateikėme siūlymus tiek dėl išmokų, tiek dėl laikino pajamų mokesčio mažinimo, tai atrodė gana drąsios ir neįprastos idėjos, bet praėjusią savaitę Vokietija pasiūlė praktiškai identišką skatinimo paketą, būtent vienkartinę išmoką auginantiems vaikus ir laikiną mokesčių sumažinimą, identiškai nuo liepos 1 iki gruodžio 31 dienos, tik ne gyventojų pajamų, o pridėtinės vertės mokesčio“, – sakė S. Krėpšta.

Prezidento patarėjas taip pat gynė sprendimą paramos paketą finansuoti skolintomis lėšomis, sakydamas, kad „turbūt nėra nei vienos valstybės pasaulyje, kuri šiuo metu neskatina ekonomikos skolindamasi ir turėdama neigiamą deficitą“.

„Tai tikslingos priemonės, jos skirtos antrąjį pusmetį, kai prognozuojamas didžiausias ekonomikos nuosmukis, ir yra skirtos paskatinti amortizuoti šį nuosmukį ir užtikrinti, kad biudžeto pajamos kuo greičiau atsigautų. Turbūt nėra nei vienos valstybės pasaulyje, kuri šiuo metu neskatina ekonomikos skolindamasi ir turėdama neigiamą deficitą, net Norvegija, turėdama trilijoną eurų naftos rezervą, ir pas juos biudžeto deficitas yra neigiamas“, – kalbėjo S. Krėpšta.

„Tai ekonomikos skatinimo klasika ir nuo to pabėgti nepavyksta, šios priemonės skirtos amortizuoti nuosmukiui ir kuo greičiau grįžti į tvarkų ekonomikos kelią kitais metais“, – pažymėjo prezidento atstovas.

Gautų per 500 tūkst. vaikų

Prezidentūros duomenimis, 120 eurų vienkartinę išmoką gautų daugiau kaip 507 tūkst vaikų arba 330 tūkst, šeimų, 200 eurų vienkartinę išmoką, t. y. skirtą vaikams su negalia, augantiems daugiavaikėse ir nepasiturinčiose šeimose, gautų 134 tūkst. vaikų arba 60 tūkst. šeimų.

Ši iniciatyva kainuos 72 mln. eurų, kurie būtų išmokami iš valstybės biudžete pasiskolintų lėšų, kaip ir kitos valstybės subsidijos ir išmokos COVID–19 pandemijos metu.

Prezidento pasiūlytos Vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID–19 pandemijos padariniams mažinti, įstatymas yra šalies vadovo inicijuoto didesnio paramos paketo dalis.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.