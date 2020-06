Iš elito su trenksmu išvyto įtakingo azerbaidžaniečio šeimos milijonai veda ir į Lietuvą

Iki 2015 m. rudens Eldaras Mahmudovas buvo vienas įtakingiausių žmonių Azerbaidžane. Ilgametis nacionalinio saugumo ministras iš posto išverstas su trenksmu, skambant kaltinimams korupcija ir neaiškios kilmės turtais. Tarptautinės žurnalistų pajėgos nustatė didelės vertės turtus, keliose Europos valstybėse priklausančius artimiausiems E. Mahmudovo giminaičiams. Dalis šio turto yra ir Lietuvoje.

Tarptautiniai tiriamosios žurnalistikos centrai OCCRP bei „Finance Uncovered“ keletą mėnesių dirbo analizuojant nutekėjusius bankinius duomenis, įmonių dokumentus ir informaciją kelių valstybių nekilnojamojo turto registruose. Nustatyta, kad Mahmudovų šeima disponuoja apie 100 mln. eurų vertu turtu Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Liuksemburge ir Lietuvoje.

Mūsų šalyje E. Mahmudovo artimieji investavo netrukus po to, kai politikas buvo atleistas iš ministro pareigų. Eksministro artimieji čia ne tik sukaupė turto už 1,7 mln. eurų, bet ir gavo leidimus gyventi Lietuvoje, kurie buvusio Azerbaidžano ministro šeimai suteikė galimybes laisvai keliauti po visas Šengeno erdvės valstybes. Dalis šių leidimų panaikinta nustačius įstatymo pažeidimą.

Aiškindami savo turtų kilmę, E. Mahmudovo artimieji kategoriškai atmeta bet kokias su įstatymais prasilenkiančias veiklas. Anot jų, dalis šeimos turtų paveldėta iš XIX amžiuje gyvenusio turtingo giminaičio.

Iš elito išvytas su trenksmu

E. Mahmudovas Azerbaidžano nacionalinio saugumo ministro pareigas ėjo 11 metų. Politikas kuravo žvalgybos sektorių ir netgi prisidėjo prie Jungtinių Tautų antikorupcijos konvencijos rengimo. Tačiau 2015 m. ilgametis Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas atleido ministrą iš pareigų, o netrukus pasipylė žinios apie jo neva sukauptus turtus.

Vietos žiniasklaidoje mirgėjo pranešimai apie kratas E. Mahmudovo viloje, kur esą rasti stiklainiai pilni deimantų ir užsienio valiutos prigrūstos kartoninės dėžės. Taip pat pranešta apie su eksministru susijusių pareigūnų suėmimus, pareiškiant kaltinimus korupcija ir kitais nusikaltimais.

Kiek tiesos buvo pranešimuose apie stiklainius su deimantais ir dėžes grynųjų, pasakyti sunku. Mat Azerbaidžanas ne kartą pagarsėjo represijomis prieš kritišką žiniasklaidą ir žiniasklaidos laisvės indekse užima 168 vietą (iš viso reitinguojama 180 valstybių). Vis dėlto neabejotina, kad E. Mahmudovo artimieji, jam būnant valdžioje, sukaupė įspūdingus turtus.

Eldaras Mahmudovas (Azerbaidžano nacionalinio saugumo ministerijos nuotr.)

Milijonieriai Pašilaičiuose

OCCRP ir „Finance Uncovered“ žurnalistai daug E. Mahmudovo artimųjų pėdsakų aptiko nutekėjusiuose Meno saloje veikiančio banko „Cayman National Bank“ duomenyse. Nutekėjusios informacijos analizė atvedė ir iki Lietuvos.

Čia aptikome dvi įmones, kuriose E. Mahmudovo artimieji sukaupė nemenką turtą, nors abu verslai dirbo nuostolingai. Be to, verslas Lietuvoje tapo motyvu, kuriuo remiantis E. Mahmudovo artimieji gavo leidimus gyventi mūsų šalyje.

Lietuvoje registruotose įmonėse „Barkas LT“ ir „White Cat“ figūruoja net keturios E.Mahmudovo artimųjų pavardės. Dviejų bendrovių valdyme dalyvavo ar tebedalyvauja E.Mahmudovo žmona Tahira Mahmudova bei trys jųdviejų vaikai: sūnus Anaras Mahmudovas bei dvi dukterys – Nargiz ir Khuraman.

Visi keturi eksministro šeimos nariai įmonių dokumentuose nurodė vieną ir tą patį adresą – maždaug 64 kvadratinių metrų butą Pašilaičiuose, Gabijos gatvėje. Štai šiame name:

Namas Pašilaičiuose, kur gyvenamąją vietą nurodė Mahmudovų šeimos nariai (Šarūno Černiausko / Siena.lt nuotr.)

OCCRP pavyko susisiekti su vilniete, kuriai nuo 2018 m. priklauso šis butas. Jaunos moters vardas neskelbiamas saugant jos privatumą. Pašnekovė patvirtino nusipirkusi butą su savotiškais sugyventiniais – tuo metu Gabijos gatvėje oficialiai tebegyveno bent trys iš keturių Mahmudovų. Buto savininkė teigė niekada šių žmonių nemačiusi ir juos išregistravusi iš savo būsto.

Migracijos departamentas OCCRP patvirtino, kad visiems keturiems E.Mahmudovo artimiesiems buvo suteikti leidimai gyventi Lietuvoje. Visais atvejais – verslo pagrindais. Mahmudovų verslas Lietuvoje nebuvo pelningas. Tačiau dviejose įmonėse sukauptas turtas vertas septynženklės sumos.

Leidimus panaikino dėl įstatymo pažeidimo

Registrų centro duomenimis, Mahmudovų šeimos investicijos Lietuvoje prasidėjo maždaug 2016 m. viduryje, praėjus mažiau nei metams nuo šeimos galvos atleidimo iš ministro pareigų. 2016 m. vasarą Anaras Mahmudovas ir jo sesuo Khuraman tapo bendrovės „Barkas LT“ akcininkais. Praėjus maždaug metams, jų motina Tahira Mahmudova ir sesuo Khuraman Mahmudova investavo į „White Cat“.

Verslas Lietuvoje tapo pagrindu Mahmudovams prašyti leidimo gyventi mūsų šalyje. Toks dokumentas – savotiški vartai į didžiąją dalį Europos valstybių. Mat tokio leidimo savininkas gali nevaržomai keliauti po Šengeno erdvę.

Migracijos departamento duomenimis, visiems keturiems E.Mahmudovo artimiesiems leidimai gyventi Lietuvoje suteikti 2017 m. „Leidimai buvo išduoti verslo pagrindu, šiuo metu jie nebegalioja“, - OCCRP teigė departamento atstovė Loreta Tumalavičienė.

Paprašius patikslinti aplinkybes, Migracijos departamentas nurodė, kad leidimus gyventi Lietuvoje šeimos nariai prarado dėl skirtingų priežasčių. Anarui ir Khuraman Mahmudovams išduoti leidimai nustojo galioti pernai, nes brolis ir sesuo nesiėmė priemonių dokumentų galiojimo pratęsimui. Trečia šeimos atžala Nargiz Mahmudova bei E. Mahmudovo žmona Tahira Mahmudova leidimus prarado Migracijos departamento iniciatyva.

„N. Mahmudovos ir T. Mahmudovos leidimai buvo panaikinti 2018 metais“, - teigė L. Tumalavičienė.

Konkrečių sprendimo motyvų departamentas nenurodo – tik cituoja įstatymo nuostatą, pagal kurią „leidimas laikinai gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu paaiškėja, kad duomenys, kuriuos jis pateikė norėdamas gauti leidimą gyventi, neatitinka tikrovės; įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi ar neatitinka šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalies reikalavimų; yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė“.

Iki Mahmudovų investicijų, abi bendrovės įspūdingų rodiklių nedemonstravo. Netrukus įmonės sukaupė didelius turtus, bet jokių stebuklų pardavimų srityje nedemonstravo. Greičiau priešingai.

„Barkas Lt“ pardavimai per visą 2016-2018 m. laikotarpį sudarė tik apie 70 tūkst. eurų, įmonė visus tuos metus dirbo nuostolingai. „White Cat“ rezultatai panašūs. 2017 ir 2018 m. įmonė gavo tik apie 60 tūkst. eurų pajamų. Pernai „White Cat“ apskritai nieko neuždirbo. Grynasis „White Cat“ nuostolis 2017-2019 m. laikotarpiu sudaro daugiau nei 110 tūkst. eurų.

Nors abu Mahmudovų verslai Lietuvoje veikia nuostolingai, šios dvi bendrovės disponuoja turtu, kurio vertė iš viso siekia apie 1,7 mln. eurų.

Koks tai turtas – įmonių dokumentuose nedetalizuojama. Aišku tik tiek, kad abi įmonės disponuoja didelės vertės materialiuoju turtu. Kreipėmės į abiejų lietuviškų įmonių direktorę Indrę Korsakovienę, tačiau ji teigė negalinti komentuoti su klientais susijusių klausimų.

Londonas, Maljorka ir ne tik

64 „kvadratų“ bute Pašilaičiuose gyvenamąją vietą nurodę Azerbaidžano politiko artimieji sukaupė įspūdingus turtus keliose Europos valstybėse.

Jungtinėje Karalystėje Mahmudovų giminei priklauso du biurų kompleksai, vertinami 13,5 mln. svarų. Pietų Anglijoje esantys kompleksai 2016 m. buvo įsigyti bendrovės „Brit Holdings Limited“, kurios galutinė savininkė tuo metu buvo Nargiz Mahmudova.

Anarui Mahmudovui priklauso keturių aukštų apartamentai viename iš elitinių Londono rajonų. 17,35 mln. svarų vertės būstą su nedidele kino sale, SPA, ir liftu politiko sūnus įgijo 2013 m., būdamas 29-erių.

A. Mahmudovo rezidencija Londone gali būti verta 17 mln. svarų (Business School Lausanne ir Christian Eriksson nuotr.)

A.Mahmudovas iki 2018 m. vidurio taip pat buvo vienas iš bendrovės, valdančios populiarų restoraną MNKUY HSE, savininkų. Savo akcijas A. Mahmudovas kitam asmeniui, verslo ryšiais susijusiam su Mahmudovų šeima. Tai įvyko tą patį mėnesį, kai Jungtinės Karalystės teismuose vyko procesas dėl neaiškios kilmės turtų, kuriuos Londone sukaupė A. Mahmudovo uošvienė Zamira Hajiyeva.

Z.Hajiyeva gyveno 11,5 mln. svarų vertės name netoli garsaus ir prabangaus „Harrods“ prekybos centro. Būta pranešimų, jog ji „Harrods“ per dešimtmetį išleido daugiau nei 16 mln. svarų, o šioje sumoje apie 6 milijonai buvo išleisti naudojantis Azerbaidžano valstybinio banko kreditine kortele. Šiam bankui ilgus metus vadovavo jos vyras, Jangahiras Hajiyevas. 2015 m. jis pasodintas į kalėjimą už turto grobstymą.

Ispanijoje Anaras Mahmudovas investuoti pradėjo 2006 m., būdamas dvidešimt dvejų. Per savo įmonių tinklą ir savo vardu A.Mahmudovas supirkinėjo nekilnojamąjį turtą Maljorkoje: sklypus, prabangius apartamentus ir netgi viešbutį. Macent Invest Group – pagrindinė A.Mahmudovo įmonė Ispanijoje – deklaruoja turinti turto už 33 mln. eurų.

Macent Invest Group turi 50 proc. akcijų bendrovėje Dolunay SL, kuri šiuo metu pardavijėje štai šį XVII amžiaus kompleksą:

Šį kompleksą Maljorkoje siūloma įsigyti už 15 mln. eurų (Danarau Properties nuotr.)

Už įspūdingą rezidenciją Maljorkoje prašoma 15 mln. eurų.

A.Mahmudovo sesuo Nargiz Maljorkoje taip pat disponuoja nemenkos vertės turtu. Jai priklauso vienas iš dviejų įspūdingo Can Casasayas ir Pensión Menorquina komplekso pastatų Maljorkos sostinėje. Art nouveau stiliaus pastatai pripažinti architektūros paminklais.

N.Mahmudova į šį kompleksą investavo 2013 m. Kaip rodo oficialūs dokumentai, pirkinio vertė galėjo siekti 4,1 mln. eurų.

Can Casasayas ir Pensión Menorquina kompleksas ( B. Ramon / Diario de Mallorca nuotr.)

naras Ir Nargiz Mahmudovai per advokatus žurnalistams perdavė, esą šeimos turtas užgyventas nepažeidžiant įstatymų ir viską teisingai deklaruojant. Be to, dalis šeimos turtų esą paveldėt iš garsaus giminaičio, XIX amžiuje klestėjusio veraslininko Aslano Ashurovo.

Mahmudovai tikrai priklauso šio verslininko giminės medžiui, tačiau žurnalistams nepavyko rasti informacijos apie reikšmingus šeimos turtus, kuriais ji būtų disponavusi iki E.Mahmudovo karjeros valstybės sektoriuje pradžios. Be to, Azerbaidžanas daugiau nei 70 metų buvo Sovietų sąjungos sudėtyje, o didelių turtų išlaikymas privačioje nuosavybėje komunistinėje santvarkoje nebuvo įprastas dalykas. Kas tiksliai vyko su A.Ashurovo turtais po Azerbaidžano prijungimo prie Sovietų sąjungos, nežinoma.