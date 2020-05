Policijai teks atsiprašyti emigranto: išprovokavę konfliktą patruliai vairuoti pasiūlė 2-mečiui

Trumpų atostogų iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą su dvimečiu sūnumi atskridęs ir iš oro uosto automobiliu pas tėvus vykęs emigrantas Kęstutis J. ilgam prisimins susidūrimą su policijos pareigūnais – šie be jokio pagrindo Šilutės rajone sustabdė vyro vairuojamą transporto priemonę, o kai nerado prie ko prikibti, nutarė vairuotojui pateikti išgalvotus kaltinimus. Ir tai buvo tik didelio košmaro pradžia.

„Kai pareigūnai be pagrindo paėmė mano vairuotojo pažymėjimą, pasakiau, kad negalėsiu tęsti kelionės, bet jų tai nė kiek nejaudino – pareiškė, jog „vienas iš jūsų gali vairuoti“ ir išvažiavo – mane su vaiku šaltą ir tamsią naktį paliko atokioje vietoje“, – sakė Kęstutis J.

Tas „vienas“, kuris, anot policininkų, gali sėsti prie automobilio vairo, buvo vos dvejų metukų sulaukęs Kestučio J. sūnus. Policininkų elgesys berniuką kaip reikiant išgąsdino – tuo metu, kai pareigūnų stabdomas emigrantas pakluso jų reikalavimams ir sustabdė automobilį, mažametis miegojo, bet patruliai vaiką pažadino, kai jam be perstojo prožektoriumi ėmė šviesti į akis.

„Pareigūnai šią naktį pasielgė neprofesionaliai, netaktiškai ir pažeidė įstatymų reikalavimus“, – įsitikinęs Kęstutis J.

Ir jis buvo teisus – kad policijos patruliai be teisinio pagrindo naktį sustabdė Kęstučio J. vairuojamą automobilį ir iš jo neteisėtai paėmė vairuotojo pažymėjimą, o administracinio nusižengimo protokole nepagrįstai ir neobjektyviai nurodė su įvykiu susijusias aplinkybes, konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Pasak teismo, Tauragės apskrities Kelių policijos skyriaus Kelių patrulio būrio patruliai pažeidė profesinės etikos, visuomenės moralės, teisėtumo, teisingumo, pavyzdingumo ir pagarbos žmogui principus: policijos pareigūnai tarnybinėje veikloje turi būti teisingi, jie privalo užtikrinti, kad jų priimami sprendimai būtų teisėti ir objektyvūs, be to, visose situacijose jie turi išlikti taktiški ir vadovautis visuotinai priimtomis moralės normomis, savo elgesiu stengtis būti pavyzdžiu kitiems asmenims.

Nebuvo garantuotas, kad stabdo policija

Kreipdamasis į teismą Kęstutis J. nurodė, kad dar 2018 m. kovo 16 d. naktį, iš oro uosto kartu su dvimečiu sūnumi automobiliu važiavo į tėvų namus, kai Šilutės rajone, šalia Žemaičių Naumiesčio miestelio paskui jį nesilaikydamas saugaus atstumo pradėjo važiuoti kitas automobilis.

„Dėl prasto matomumo nebuvo galima pastebėti, koks tai automobilis, – teismui nurodė vyras. – Tik po kurio laiko ant automobilio užsidegė mėlyni ir raudoni švyturėliai. Iš tikrųjų, šioje situacijoje pasimečiau, bet supratęs, kad esu stabdomas, nedidindamas greičio ir staigiai nestabdydamas, sustojau suradęs saugią vietą – autobusų stotelę. Prieš sustodamas užsirakinau automobilio dureles iš vidaus, nes buvo tamsus paros metas, kelio ruožas nebuvo apšviestas, ir net nebuvau tikras, ar iš tikrųjų mane sustabdė policijos pareigūnai.“

Emigrantas stebėjosi, kad policijos pareigūnai jo vairuojamą automobilį „Opel Vectra“ vidury nakties nutarė stabdyti visiškai neapšviestoje vietovėje – toks jų elgesys esą gali sukelti abejonių bet kuriam vairuotojui.

„Pareigūnas, išlipęs iš savo automobilio, iš karto puolė prie mano automobilio ir įnirtingai bandė atidaryti duris, bet kai nepavyko, kelis kartus kumščiu trenkė į langą“, – nurodė Kęstutis J.

Kai galop supratęs, kad jį tikrai sustabdė policininkai, emigrantas pravėrė langą ir iš karto pasidomėjo, kodėl buvo sustabdytas.

„Pareigūnas atsakė, kad vyksta prevencija neblaivumo tikrinimui ir paprašė pateikti dokumentus, – savo istoriją toliau tęsė Kęstutis J. – Kai buvo atliktas blaivumo patikrinimas, alkotesterio duomenys parodė nulį. Vėliau pareigūnai pradėjo šviesti prožektoriumi į automobilio vidų, tokiu būdu pažadindami vaiką, kuris išsigandęs pradėjo verkti – man iki šiol nesuprantama, kodėl buvo būtina šviesti vaikui tiesiai į akis. Po to pareigūnai patikrino automobilio bagažinę ir mano kelioninius krepšius, nors ir aiškino, kad sustabdymo priežastis – blaivumo patikrinimas.“

Pasak vyro, po to pareigūnai jam surašė administracinio nusižengimo protokolą, kuriame nurodė, kad šis esą nepakluso teisėtam policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, be to, automobilis nebuvo draustas civilinės atsakomybės draudimu. Bet tai buvo netiesa – vairuotojas sustojo, kai tik rado saugią vietą, o transporto priemonė buvo apdrausta, tik vairuotojas negalėjo pateikti draudimo poliso.

Emigranto teigimu, pareigūnai administracinio nusižengimo protokolą rašė daugiau kaip 40 minučių, o kai jis paprašė patrulių prisistatyti, šiam buvo atsakyta, kad pareigūnų pavardės bus parašytas ant užpildyto protokolo.

„Tačiau protokole buvo nurodyta viena pavardė, – sakė jis. – Aš jiems pasakiau, kad gyvenu Anglijoje ir negalėsiu atvykti į teismo posėdį, nebent šis vyktų Anglijoje.“

Kęstutis J. nesutiko pasirašyti ant pareigūnų užpildyto administracinio nusižengimo protokolo, nes nepažeidė Kelių eismo taisyklių.

„Pareigūnai teigė, jog jiems pasirodė, kad aš važiavau didesniu nei leistina greičiu, tačiau sakė, kad neturintys to įrodymų – jie atsisakė man grąžinti vairuotojo pažymėjimą ir nurodė, jog toliau negalėsiu tęsti kelionės – tarstelėję, kad „vienas iš jūsų gali vairuoti“, nuvažiavo, – teigė Kęstutis J. – Taip buvau paliktas kartu su mažamečiu vaiku vidury nakties, kai lauke tebuvo 5 laipsniai šalčio.“

Siekė užtikrinti eismo saugumą

Su mažamečiu vaiku naktį kelyje paliktas kelyje Kęstutis J. į namus grįžo tik po kelių valandų, kai jam į pagalbą atskubėjo tėvas – jis iškvietė taksi su dar vienu vairuotoju, kad šie nuvyktų paimti ne tik vyro su mažamečiu vaiku, bet ir parvežtų automobilį.

Emigrantas neslėpė, kad policijos pareigūnai iš jo pasityčiojo, bet labiausiai jis nerimavo dėl savo mažamečio vaiko – juk abu buvo palikti vos ne vidury miško.

„Vaikas buvo labai išsigandęs ir verkė“, – Kęstutis J. teigė, kad policijos pareigūnai jam pateikė nepagrįstus kaltinimus, taip pat be jokio teisėto pagrindo paėmė vairuotojo pažymėjimą.

Tuo metu policijos patrulis savo tarnybiniame pranešime nurodė, jog tą naktį kartu su kolega dirbo Šilutės rajone – privalėjo užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą.

„Apie 1 val. nakties Šilutės rajone, Budrikų kaime pastebėjome automobilį „Opel Vectra“, kuris įtartinai manevravo, todėl nusprendėme jį sustabdyti, – teigė pareigūnas. – Iš paskos privažiavę prie automobilio įjungėme specialiuosius mėlynos ir raudonos šviesos švyturėlius, tačiau automobilio vairuotojas į tai nekreipė dėmesio ir padidinęs greitį toliau važiavo link Žemaičių Naumiesčio. Apie nestojusį automobilį buvo informuotas Tauragės apskrities policijos Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas. Kai susilyginome su nestojusiu automobiliu, šiam iš kairės pusės pro langą iškišau stabdymo lazdelę ir aiškiais mostais pareikalavau sustabdyti transporto priemonę. Automobilio „Opel Vectra“ vairuotojas į mus buvo atsisukęs ir akivaizdžiai matė mūsų išreikštą reikalavimą sustabdyti automobilį, tačiau į tai nereagavo ir važiavo toliau. Nuvažiavęs apie 1 km vairuotojas sustojo autobusų stotelėje.“

Pasak pareigūno, sustabdžius automobilį, paaiškėjo, kad Kęstučio J. vairuojamas automobilis nebuvo nustatyta tvarka apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, todėl jam dėl padarytų pažeidimų buvo surašytas protokolas.

Administracinio pažeidimo byla Tauragės policijoje buvo nagrinėjama po dešimties dienų, tačiau šiame posėdyje Kęstutis J. nedalyvavo – vyras jau buvo išvykęs į Angliją.

Kelių policijos skyriaus viršininko priimtame nutarime buvo konstatuota, jog iš administracinio nusižengimo medžiagos, vaizdo įrašo ir kitų procesinių dokumentų nenustatyta, kad Kęstutis J. būtų nepaklusęs patrulių reikalavimui sustabdyti automobilį, todėl jam kaltinimai buvo panaikinti – vyrui tebuvo skirtas įspėjimas, nes buvo nustatyta, jog vairuotojas su savimi neturėjo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo poliso.

Atsakymo taip ir neišgirdo

Kreipdamasis į teismą Kęstutis J. nurodė, kad dėl policijos pareigūnų neteisėto elgesio ne tik patyrė neturtinę žalą, kuri pasireiškė išgąsčiu ir susijaudinimu, baime dėl vaiko ir savo paties saugumo, kai buvo paliktas kone vidury miško su išsigandusiu ir verkiančiu vaiku, bet ir turtinę – iš jo be teisėto pagrindo buvo paimtas vairuotojo pažymėjimas, todėl jis maždaug savaitę Anglijoje negalėjo dirbti.

„Dėl šio įvykio nesulaukiau nei policijos įstaigos vadovo atsiprašymo, nei neteisėto sprendimo (veiksmų) paaiškinimo – esu priverstas nuolat apie tai galvoti ir prisiminti, – iki šiol nesuprantu, kodėl buvau apkaltintas, be to, man buvo sugadintos trumpos atostogos Lietuvoje“, – Kęstutis J. teigė, kad dėl šio įvykio vėliau net keletą kartų turėjo iš Jungtinės Karalystės atskristi į Lietuvą, dėl to patyrė ir finansinių nuostolių. Jam taip pat teko aiškintis darbdaviui, kodėl jis negali naudotis automobiliu ir vėl turi vykti į Lietuvą.

Iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Tauragės apskrities policijos, emigrantas prašė priteisti tūkstantį eurų neturtinei ir beveik 1,7 tūkst. Eur – turtinei žalai atlyginti. Didžiąją dalį šios sumos sudarė 7 dienas negautas darbo užmokestis.

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai Kęstučio J. skundą patenkino iš dalies – priteisė visą prašomą turtinės žalos atlyginimą, tuo metu už jo patirtus dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus teismas iš policijos sąskaitos nurodė sumokėti 300 Eur.

Teismas pažymėjo, kad administracinių nusižengimų protokole policijos pareigūnas neobjektyviai ir nepagrįstai nurodė, kad Kęstutis J. nepakluso reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.

„Nebuvo jokio teisinio pagrindo taikyti administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonę – specialiosios teisės patvirtinančio dokumento paėmimą“, – teiėsjai atkreipė dėmesį, kad protokole net nebuvo pažymėta, jog pareigūnai paima vairuotojui priklausantį vairuotojo pažymėjimą, o jį iš vairuotojo galima paimti tik išimtiniais atvejais.

Pasak teisėjų, policijos pareigūnai nesugebėjo paneigti Kęstučio J. nurodytų aplinkybių, kad „pareigūnų tarnybinis automobilis pradėjo važiuoti iš paskos labai arti jo automobilio, neįjungęs švyturėlių, kad pareigūnas agresyviai bandė atidaryti automobilio duris, kad buvo šviečiama į automobilio saloną ir kartu keliavusį mažametį vaiką, dėl ko vaikas pabudo ir išsigando, kad vairuotojui taip ir nebuvo paaiškinta, kokiu teisiniu pagrindu jo vairuojamas automobilis buvo stabdomas bei kokiu teisiniu pagrindu buvo tikrinama automobilio bagažinė ir kelioniniai krepšiai, kad pareigūnai neprisistatė, kaip to reikalauja Policijos patrulių veiklos instrukcija, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro, kad po visko Kęstutis J. pareigūnų buvo paliktas tamsoje, esant 5 laipsniams šalčio, su mažamečiu vaiku, be teisės vairuoti automobilį.“

Pasak teisėjų, dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų Kęstutis J. patyrė žalą – jeigu patruliai savo neteisėtais veiksmais nebūtų paėmę šiam priklausančio vairuotojo pažymėjimo, jis nebūtų patyręs kelionės išlaidų bei būtų gavęs darbo užmokestį.

„Policijos pareigūnai nuo kovo 16 d. iki kovo 26 d. buvo paėmę Kęstučio J. vairuotojo pažymėjimą, išduotą Didžiojoje Britanijoje, todėl jis negalėjo dirbti“, – pabrėžė teismas.

Teisėjų nuomone, pareigūnų padarytas pažeidimas nebuvo itin intensyvus ir ilgalaikis, o pareigūnų neteisėtų veiksmų poveikis keitėsi Kęstučiui J. palankia prasme – administracinio teisės pažeidimo bylos teisena iš dalies nutraukta, iš karto grąžintas vairuotojo pažymėjimas.

Teks pagrįsti žalą

Klaipėdos teisėjai taip pat nurodė, kad Kęstutis J. nepagrįstai reikalavo, kad policijos pareigūnai jo atsiprašytų – tokia nuostata yra numatyta Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakyme „Dėl atsiprašymo už neteisėtus sprendimus ar veiksmus“.

„Policijos įstaigos vadovo pareiga policijos įstaigos vardu atsiprašyti asmens ir paaiškinti neteisėto veiksmo ar sprendimo priėmimo priežastis kyla tuo atveju, jei tas veiksmas ar sprendimas kompetentingo subjekto sprendimu buvo pripažintas neteisėtu“, – teismas nurodė, kad Tauragės apskrities policijos pareigūnų veiksmų neteisėtumas nebuvo nustatytas iki šio teismo sprendimo priėmimo, todėl pareiga atsiprašyti Kęstučio J. Tauragės apskrities policijos viršininkui kils tik įsiteisėjus šiam teismo sprendimui.

Foto: Tauragės apskrities VPK nuotr.

O šis sprendimas įsiteisėjo tik iš dalies – policija jį apeliacine tvarka policija apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT). Galutinius ir neskundžiamus sprendimus administracinėse bylose priimančio teismo teisėjai patenkino policijos skundą iš dalies ir nutarė bylą grąžinti į Klaipėdą nagrinėti iš naujo. Tiesa, tik dėl Kęstučiui J. priteistos turtinės žalos, nes pirmosios instancijos teismas nepakankamai išsamiai ištyrė bylai teisingai išspręsti esminę reikšmę turinčias aplinkybes: emigrantui teks pagrįsti patirtą turtinę žalą.

Tačiau sprendimo dalis, kuria konstatuoti neteisėti Tauragės policijos pareigūnų veiksmai, įsiteisėjo ir jau yra neskundžiama. Anot LVAT teisėjų, nors policija ir nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad emigranto vairuojamas automobilis buvo stabdomas be teisinio pagrindo, tačiau taip ir negalėjo nurodyti, kodėl vidury nakties reikėjo stabdyti Kęstučio J. vairuojamą transporto priemonę – kuo pasireiškė nesaugus vairavimas ar įtartinas manevravimas.

„Teismo posėdžio metu policijos atstovas tik spėliojo, kodėl vairuotojas buvo stabdomas – pavyzdžiui, galbūt atliko kažkokius veiksmus bendraudamas, ramindamas vaiką“, – pabrėžė LVAT teisėjų kolegija.

Šiai sprendimo daliai įsiteisėjus Tauragės apskrities policijos viršininkas turės Kęstučiui J. nusiųsti atsiprašymo laišką.