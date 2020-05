Painioje Narkevičiaus istorijoje mato ne vieną keistą klaustuką: kuo baigsis naujausias skandalas

Nors skandalai neapleidžia Jaroslavo Narkevičiaus politinės karjeros, tačiau Seimo narė Agnė Širinskienė laidoje Delfi diena ne kartą pakartojo, jog pastarieji skandalai galėjo būti sistemingas kažkieno bandymas pakenkti politiko reputacijai. Tuo tarpu Eugenijus Gentvilas įsitikinęs, kad šioje naujausioje istorijoje galima aiškiai pamatyti labai keistus dalykus.

Daugiau apie istoriją skaitykite šiame tekste: Krikštatėvis: nutylėtoji ministro Jaroslavo Narkevičiaus istorijos dalis

Skandalas veja skandalą

Seimo narė Agnė Širinskienė įsitikinusi, kad ir šis naujausias skandalas pasibaigs taip, kad paaiškės, jog iš tiesų ministras nėra kaltas. O panašių skandalų buvo jau ne vienas ir ne du.

„Istorijos pradžioje girdėjome, kad ministras yra neva brakonierius. Paskui paaiškėjo, kad ne brakonierius, dar paskui atsirado istorija, kad jis neva visus savo pažįstamus įdarbino valstybinėse įstaigose, po to atsirado STT pažyma, kad tų giminaičių jo asmeninių nėra, yra tik lenkų partijos narių, antros eilės pusbrolių, pasirodė, kad lenkų tautybė tuos visus žmones siejo su ministru. Ta istorija subliuško. Šioje istorijoje pats pranešėjas pradeda painioti savo pasakojimus.

Manyčiau, kad ši istorija taip pat kažkada pasieks savo pabaigą, nes labai keista žiūrėti, kai skaitai skirtingus jo pareiškimus arba įrašus ir žmogus skirtingais momentais sako skirtingą skolos dydį. Kitas dalykas – istorijos datos, kurios yra 2010-2015 metai. Realiai kyla klausimas, o ką ponas Ribnikovas veikė visą tą laiką, kodėl dangstė galimai nusikalstamas veikas, apie kurias kalba tik dabar – klausimų labai daug “, – sako politikė.

Keli keisti nežinomieji dėl namo

Seimo narys Eugenijus Gentvilas sako, jog visoje J.Narkevičiaus istorijoje jam keisti atrodo keli dalykai. Vienas iš jų – negalėjimas pateikti visuomenei dokumentų.

„Aš visiškai nenoriu analizuoti ankstesnių skandalų – Abu Dabis, kotletai ir kiti dalykai. Šiandien kalbama apie šį skandalą ir čia sutinku su ponia Agne, kad yra dalykų, kurie atrodo keistai.Kol nepamatai kaltinamojo akto arba neatveriama pirminė medžiaga, tų klaustukų kyla. Kyla neaiškumų ne tik iš to, ką pasakė Agnė. Aš gal iškelsiu klausimus, kurie man kyla iš kitos pusės. Aš pats savo namą rekonstravau 2003-2004 metais, abu su žmona turintys vidutines pajamas, mes neapsiėjome be paskolos. Čia, atrodo, senukai pensininkai ir sūnus bei marti valstybės tarnautojai tikrai ne per daug uždirbantys, bet apsieina be paskolų.

Ponas Narkevičius neneigia, kad namo rekonstrukcija kainavo daugiau nei 400 tūkst. litų. Mano rekonstrukcija – 113 tūkst. kainavo, o čia be paskolų apsiėjo ir sako, kad viską sumokėjo – čia man klausimas. Antras klausimas – jeigu ponas Narkevičius sako, kad turi dokumentus, kad yra įrodyta, jog yra apmokėta, jo interesas nebūti šiame viešame skandale, pateikti visuomenei, žurnalistams, ir tada atiduoti teisėsaugai. Nes kai atiduodi teisėsaugai, kai paskui vyksta ikiteisminis tyrimas, paskui tu nebegali atiduoti į viešumą tų duomenų. Jis turėjo iškarto tuos dokumentus dėti ant stalo – nemeluokite ir nešmeižkite manęs, o dabar sako, kad negali parodyti“, – sako E.Gentvilas.

Keistas advokato žingsnis

A.Širinskienės teigimu, dabartinis Narkevičiaus žingsnis kreiptis į teisėsaugą yra teisingas, o vienas esminių klausimų, kuris kyla politikei – kodėl dėl skolos kreiptasi po tokio ilgo laiko.

„Aš manyčiau, kad ponas Narkevičius, jeigu jis tikrai nemato savyje problemų, jis kreipėsi dėl galimo šmeižto. Tai yra teisinis žingsnis ir teisėsauga turėtų įvertinti, kas iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris teigia tam tikrus teiginius. Manau, kad teisėsauga turėtų vertinti ir daugiau aplinkybių. Iš to, kas aiškėja, panašu, kad pati bankroto byla užsimezgė apie 2010 metus. Tuo metu nei Narkevičius, nei niekas nebuvo informuoti apie skolas. Skola buvo perpirkta, labai keista, bet ją perperka advokatas, kuris jau turi tam tikrą politinį stažą, jis su Tėvynės sąjunga jau yra daug metų kandidatavęs“, – sako politikė.

Gentvilas: dėk dokumentus ir baigsis sąmokslo teorijos

Tiesa, A.Ribnikovas dar 2011 metais dalyvavo rinkimuose su Liberalų sąjūdžiu, tačiau E.Gentvilas sako jo nepažinojęs.

„2011 metais, pasirodo, jis dalyvavo rinkimuose su Liberalų sąjūdžiu, partijos nariu nebuvo. Tada dirbau Klaipėdos uoste, man jis net nebuvo girdėtas. Bet, matyt, čia yra teisingas faktas, kad jis yra dalyvavęs su mumis, bet vėlgi ne apie Ribnikovą reikėtų kalbėti. Dabar ponas Narkevičius kreipėsi dėl šmeižto, kas atrodo normalu, ir aš sakau, kad normalu, bet kai Mykolas Majauskas dėl galimo merginų persekiojimo kreipėsi dėl šmeižto, buvo sakoma, koks jis yra amoralus“, – sako E.Gentvilas.

„Dėk dokumentus ir baigsis sąmokslo teorijos“, – taip politikui J.Narkevičiui pataria E.Gentvilas.

Paklausus A.Širinskienės, gal geriau būtų ministrui tiesiog pasitraukti iš pareigų, politikė tikino, kad galbūt būtent toks ir yra kai kurių žmonių noras.

Jaroslavas Narkevičius Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

„Gal kažkas tokiais informaciniais triukais ir tokiais informaciniais ginklais siekia padaryti tai, kad ministras būtų pakeistas, tiesiog sugadinant jo reputaciją. Kol kas matau sistemingą veikimą, leidžiant vieną gandą po kito – ministras yra priverstas aiškintis ir nuneiginėti, taip yra bandoma žlugdyti jo reputaciją. Man atrodo, kad ši versija yra galima, nes tie asmenys išlaukė dešimt metų, kai ponas Narkevičius tapo ministru ir pasiekė politinę karjerą“, – sako A.Širinskienė.

0 štai E.Gentvilas pabrėžia, kad jau tuomet, kai Narkevičius buvo patvirtintas, ryškėjo tai, kad jo asmenybė yra gana kontroversiška.

„Jam nereikėjo eiti į ministrus, o Nausėdai nereikėjo jo tvirtinti“, – laidoje sako E.Gentvilas.