Gelbėdamas santykius su drauge kaunietis pirko „Viagrą“ ir „užsidirbo" baudžiamąją bylą

Dėl specifinių sveikatos sutrikimų šlyjant santykiams su mergina, jaunas kaunietis nusprendė situaciją gelbėti įsigydamas lytinę potenciją skatinančių vaistų – „Viagros“. Kreiptis į medikus ir prašyti recepto jis gėdijosi, tad apsipirkti nusprendė internete. Kauniečio nelaimei, jis pirko ne tik „Viagrą“, bet ir kitą preparatą – taip pat lytinę potenciją skatinančių miltelių. Paaiškėjo, jog tai į amfetaminą panaši narkotinė medžiaga, už jos pirkimą kauniečiui buvo iškelta baudžiamoji byla.

Susigundė pasiūlymu įsigyti miltelių

Jauną kaunietį į teisiamųjų suolą atvedusi istorija prasidėjo praėjusių metų gegužės 31 dieną muitininkams tikrinant į Lietuvą keliaujančias siuntas. Viename vokų pareigūnai aptiko dvi „Viagros“ tabletes ir įtartinų miltelių, o ekspertams nustačius, jog tai narkotinė medžiaga fenmetrazinas, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nuo kitų, panašių istorijų, kai prieš teismą stoja iš smalsumo internetu platinamų kvaišalų nusprendę įsigyti jaunuoliai, ši skiriasi tuo, jog žmogus nežinojo perkantis kvaišalus, o tik bandė įsigyti lytinę potenciją skatinančių medžiagų ir taip išgelbėti santykius su tuomete drauge.

Teisėsaugininkams nustačius, kam skirta muitininkų sulaikyta siunta, jaunas kaunietis net nebandė neigti savo kaltės. Tyrėjams jis nuoširdžiai paaiškino kaip nutiko, kad tapo vieninteliu įtariamuoju neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis bei jų kontrabandos byloje.

„Paaiškino, kad dėl sunkios psichologinės situacijos su tuometine drauge, jam kilo idėja užsisakyti internetu lytinę potenciją skatinančių medžiagų, tokių kaip „Viagra“. Kadangi jis kreiptis į gydytoją dėl recepto gėdijosi, todėl nutarė šį vaistą užsisakyti internetu. Interneto puslapyje, kurį surado per google.com paiešką, užsisakė dvi tabletes vaisto „Viagra“ ir puslapis jam atidarė pasiūlymą įsigyti miltelių. Jis internete pasidomėjo, kad tų miltelių poveikis panašus kaip „Viagros“, t. y. stimuliuojantis bei keliantis lytinę potenciją, todėl užsisakė minimalų kiekį, t. y. 1 gramą“, – rašoma bylos medžiagoje.

Bijojo, kad voką atplėšusi draugė suras „Viagrą“

Tyrimo metu nustatyta, jog kaunietis galėjo suprasti, kad tai draudžiamos medžiagos, jei būtų daugiau pasidomėjęs, tačiau nesidomėjo, nors matė, kad toje interneto svetainėje yra siūloma įsigyti ir kitų jam žinomai draudžiamų medžiagų, tokių kaip amfetaminas.

Vaikinas tyrėjams prisipažino, kodėl nurodė savo gyvenamosios vietos adresą, tikrą telefono numerį bei, tačiau pasivadino išgalvotu vardu bei pavarde.

Jis tikino taip pasielgęs, nes bijojo, kad kartu gyvenusi draugė atplėš voką jam nesant ir pamatys, kad jis užsisakinėja „Viagrą“, o nuo to jų santykiai galėjo dar labiau pablogėti. Kaltinamasis nurodė, jog tai buvo pirmas kartas, kai jis užsisakinėjo kokias nors medžiagas internetu, taip elgėsi tik norėdamas išsaugoti santykius su mergina.

Tačiau siuntos, už kurią sumokėjo 38 eurus, kaunietis taip ir nesulaukė. Jis laišku kreipėsi į pardavėją, paprašė pateikti įrodymus, kad prekės buvo tikrai išsiųstos ir klausė, ką daryti toliau.

Netrukus jis sulaukė pardavėjo atsakymo su atsiprašymu, jog taip įvyko. Laiške kauniečiui paaiškinta, jog šios siuntos kartais nepasiekia adresato, jas dažniausiai sulaiko muitinė. Pardavėjas taip pat minėjo suteikiantis 30 eurų nuolaidą kitoms prekėms.

Kaunietis tuo pasinaudojo, užsakymą pakartojo, tačiau siuntos ir vėl nesulaukė. Tada jis laišku kreipėsi į pardavėjus ir pareiškė daugiau iš jų nepirksiantis. Šį susirašinėjimą, kuris tapo svariu įrodymu baudžiamojoje byloje, užfiksavo kaltinamojo naudotą kompiuterį bei elektroninio pašto paskyrą apžiūrėję tyrėjai.

Turėjo suprasti, jog daro nusikaltimą

Santykius su mergina bandęs išgelbėti ir ne tik „Viagrą“, bet ir draudžiamą psichotropinę medžiagą fenmetraziną pirkęs kaunietis sulaukė kaltinimų kontrabanda, nedidelio psichotropinių medžiagų kiekio neteisėtu siuntimusi neturint tikslo platinti.

Bylą nagrinėjęs Kauno apygardos teismas atkreipė dėmesį, jog nepriklausomai nuo gabenamos psichotropinės medžiagos kiekio jau pats kontrabandos dalykas – psichotropinės medžiagos gabenimas per Lietuvos Respublikos sieną užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

„Pažymima tai, kad asmuo už disponavimą psichotropine ar narkotine medžiaga atsako, jei jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo neteisėti veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės medžiagos, taip pat koks jų kiekis“, – pasisakė teismas.

Nors teisiamasis tikino nežinojęs, kad jį įklampinę milteliai, kuriuos „Viagros“ pardavėjas reklamavo, kaip dar vieną, lytinę potenciją skatinantį preparatą yra Lietuvoje draudžiama narkotinė medžiaga, teismo vertinimu, kaunietis tai turėjo suvokti. Apžiūrėjus jo kompiuterį bei svetainę, kurioje jis pirko preparatus aptikta, kad siūlomas pirkti fenmetrazinas yra „amfetaminų“ kategorijoje.

„Kaltinamasis, gyvendamas Lietuvoje, kur visuotinai žinoma, jog disponavimas psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis yra draudžiamas teisės aktais, prieš įsigydamas įtarimų keliančią medžiagą, kuri be kita ko, buvo siūloma prekių „amfetaminai“ grupėje iš užsienio interneto svetainių turėjo ir privalėjo pasidomėti, ar tai nėra draudžiama Lietuvoje, tačiau to nepadarė ir draudžiamas medžiagas siuntėsi ir gabeno per valstybės sieną į Lietuvos Respubliką“, – nuosprendyje pasisakė Kauno apygardos teismas.

Bausmę sumažino trečdaliu

Nors už vieną inkriminuotų veikų – narkotikų kontrabandą Baudžiamasis kodeksas numato vienintelę bausmės rūšį, laisvės atėmimą nuo trejų iki dešimties metų, bylą nagrinėjęs teismas padarė išimtį.

Atsižvelgdamas į tai, jog kaltinamasis dirba, nėra teistas, charakterizuojamas teigiamai, nusprendė skirti švelnesnę, nei numatyta įstatyme bausmę – baudą.

Tokią pačią bausmės rūsį, piniginę baudą nuspręsta skirti ir už kitą inkriminuotą baudžiamąjį nusižengimą – neteisėtą disponavimą kvaišalais be tikslo juos platinti.

„Tokia bausmės rūšis atitinka teisingumo principą ir yra pakankama ne tik nubausti už nusikalstamų veikų padarymą, bet ir sulaikyti jį nuo naujų nusikaltimų darymo, paveikti jį laikytis įstatymų ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą“, – gegužės 12 dieną paskelbtame nuosprendyje savo poziciją išsakė teismas.

Už abu nusikaltimus kauniečiui teismas skyrė 7 tūkst. 500 eurų baudą. Tačiau kaltinamąjį išgelbėjo tai, kad jis savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus bei gailėjosi. Todėl bylą teismas nagrinėjo atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, tad skirta bausmė automatiškai sumažėjo trečdaliu, iki 5 tūkst. eurų.

Šią sumą nuteistasis turės sumokėti per 10 mėnesių nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Jis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.