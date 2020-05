Papildomų Nausėdos pasiūlymų teks palaukti: pristatys tik turėdamas daugumos palaikymą

Šalies vadovas Gitanas Nausėda žada, kad teiks Vyriausybės socialinio paketo įkvėptą pasiūlymų paketą. Jis tikino, kad praėjusią savaitę Seimo sprendimas skirti 200 eurų vienkartinę išmoką senjorams yra tinkamas ir reikalingas. O jis savo pasiūlymus teiks tik tada, kai bus aišku, kad jie nepatirs fiasko Seime – turės valdančiosios daugumos palaikymą.

Prezidentas G. Nausėda įvertindamas Vyriausybės pasiūlytą ir Seimo priimtą pasiūlymą, tikino, kad jis reikalingas.

„Aš jau esu sakęs, kad 200 eurų išmoka pensininkams yra ir savalaikė ir atitinkantį jų materialinę padėtį. Tai ir toliau lieka visuomenės grupė, kuri labiausiai pažeidžiama, labiausiai skurdo kamuojama. Net ir tai, kad pensijos nesumažėjo niekam neleidžia teigti, kad pensininkų padėtis staiga tapo geriausia. Sprendimas yra teisingas“, – žurnalistams Seime sakė G. Nausėda.

Jis teigė, kad ir pats turi pasiūlymų, kuriuos teiks, kai turės valdančiosios daugumos palaikymą.

„Mes turime papildomų siūlymų, net laikyčiau tuos pasiūlymus paketu. Taip, galimi du keliai – arba tuos siūlymus pateikti atskirai, ar vetuoti. Vetavimas sukelia riziką, kurios norėtųsi išvengti, prezidento veto pritariama, bet ne jo pasiūlymams, o tada neįsigaliotų joks pasiūlymas. Norint išvengti tokios situacijos, norėtųsi eiti konstruktyvesniu keliu ir sulaukti patikinimo iš valdančiosios daugumos bus pritarta“, – kalbėjo šalies vadovas.





Paklaustas, kokie tie pasiūlymai galėtų būti, prezidentas kol kas konkretizuoti to nenorėjo. Bet žadėjo platų ir ambicingą pasiūlymą.

„Kuomet mes sudėsime taškus ant į, tada ir pasakysime. Jei dabar kažko nepasakysiu iki galo, bus bereikalingų svarstymų. Čia yra artimiausių dienų klausima, mes tuos taškus uždėsime labai greitai. Tai bus platus, ambicingas, papildantis jau iki šiol priimtas priemones paketas, kuris turės ir socialiniai atskirčiai ir vidaus paklausai“, – kalbėjo G. Nausėda.

Prezidentas, Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100–mečio minėjimo proga perdavė žinutę ir parlamentarams. Jis teigė, kad nors iš Seimo tribūnos kalbamai gražūs žodžiai, gana greitai jie pasimiršta.

„Žinote, iš šitos Seimo tribūnos daug prasmingų žodžių esame išgirdę. (…) Kartojame daugeliu progų tą patį – reikia sutarimo, pagarbos vienas kitam, nereikia bereikalingos destrukcijos vien dėl destrukcijos. Bet kada nueiname iš tribūnos, visa tai pasimiršta ir vėl prasideda tarpusavio kovos, kurios dažniausiai baigiasi vienas kito įžeidinėjimais“, – tikino jis.

Pasiūlė šalies vadovas ir sprendimo būdą.

„Pasigendu argumentuotos idėjų kovos, bent jau minimalios pagarbos kitaip manančiam. Ir jei to pavyktų pasiekti, žmonės labai greitai tai pastebėtų ir įvertintų. Bet, deja, kol kas reikia apie tai kalbėti tik kaip apie siekiamybę. Kadangi politinės aistros užgožia racionalų protą ir dažnai mums to nepavyksta pasiekti. Tikiuosi, kad sunkiu ir ilgu darbo to galima pasiekti, bet tam reikia turėti valios“, – sakė G. Nausėda.