Pajūrio regione dviejų naujų koronaviruso atvejų kelias veda į Kartenos slaugos ligoninę

Kartenos katalikiškosios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ketvirtadienį nustatyti du nauji koronaviruso atvejai. Anot sveikatos priežiūros specialistų, vienas naujai susirgusiųjų yra slaugos ligoninės pacientas, kitas atvejis, vadinamas šeimyniniu, nustatytas Kartenoje dirbusio mediko kontaktiniam asmeniui.

Praėjusią savaitę Kretingos rajone esanti Kartenos katalikiškosios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė tapo dar vienu pavojingu viruso židiniu Lietuvoje. Greitai pakeisti dirbančių medikų komandą padėjo rajono vadovų viešai paskelbtas atlygis. Tai motyvavo medikus atvykti net iš kitų regionų. Tačiau net ir suvaldžius situaciją, naujų atvejų neišvengta.

Kaip „Delfi“ informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento direktorius Raimondas Grigaliūnas, tiek pacientai, tiek šiuo metu karantine esantys medikai, pakartotinai tikrinami po savaitės. Taip ir buvo aptikti du nauji atvejai.

„Abu nustatyti atvejai yra besimptomiai. Buvo sutarimas, kad po savaitės bus atliekami pakartotini tyrimai. Dabar nustatytas naujas atvejis vienam pacientui, kuriam buvo prieš tai neigiamas. Jam ligos požymių nėra. Tuo pačiu buvo paimti darbuotojų kontaktinių asmenų ėminiai, taip nustatytas vienos darbuotojų, kuriai buvo virusas, kontaktiniam asmeniui. Jis jokios simptomatikos taip pat nejaučia“, – dalijasi naujausia informacija R. Grigaliūnas.

Kretingos rajono administracijos direktorė Jolanta Girdvainė sako, kad darbas Kartenos slaugos ligoninėje vyksta sklandžiai, o netrukus tikimasi, kad dirbti grįš ir buvęs personalas.

„Mes per pirmą parą surinkome visą reikalingą komandą ir ji pradėjo dirbi. Atsirado ir dar žmonių, kurie norėjo, mes juos kol kas palikome rezerve, jų dar neprireikė. Be to, šiandien ar ryt gausime Kartenos darbuotojų pakartotinus testų atsakymus (kuriems prieš savaitę nebuvo nustatyti koronavirusas), ir jei jie neserga, jie galės eiti į darbą“, – sako J. Girdvainė.

Be to, visi kontaktiniai asmenys, vos sužinojus apie viruso židinį, buvo gana greit nustatyti ir yra stebimi. Dėl to nuspręsta, kad masinis Kartenos gyventojų patikrinimas nėra reikalingas.

Virusas šioje įstaigoje aptiktas gana netikėtai. Pablogėjus vienos pacientės sveikatai, ją medikai norėjo perkelti į kitą gydymo įstaigą. Nustačius, kad moteris serga COVID-19, patikrinti visi darbuotojai ir pacientai. Vieno patikrino metu nustatyti 22 COVID-19 infekuoti pacientai, viso gydoma 28 asmenys.

Iš 14 Kartenos katalikiškosios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės personalo, po pirmos patikrinimo paros, koronavirusas patvirtintas 5 asmenims, 8 – mėginiai neigiami. Atliekant atvejo epidemiologinę diagnostiką, buvo nustatyta 13 sąlytį turėjusių darbuotojų, kurie izoliuosis.





Pirmoji moteris, kuriai buvo nustatytas COVID-19, neišgyveno. Ji priklausė rizikos grupei.







„Delfi“ primena, kad po praėjusios paros atliktų tyrimų pranešta apie 5 atvejus visoje Lietuvoje.