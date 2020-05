Rietenos dėl išmokų pensininkams garsėja: Gabrielius Landsbergis reikalauja „atnešti visą biudžetą“

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis pažaduose skirti pensininkams kompensacijas pasigenda konkretumo.

Ketvirtadienį Seimas turėtų priimti sprendimą dėl vienkartinės 200 eurų išmokos skyrimo daliai asmenų. Ji būtų skiriama, jeigu žmogui iki 2020 metų gruodžio 31 dienos buvo arba bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ išmokų: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar kompensacija ir panašiai.

Bet jau atsirado ir naujų siūlymų. Seimo nariai Kęstutis Glaveckas, Algirdas Butkevičius, Simonas Gentvilas, Algirdas Sysas, Rasa Petrauskienė, Agnė Bilotaitė pasiūlė vienkartinės išmokos dydį padidinti iki 300 eurų ir ją skiriant vertinti gaunamas pajamas.

TS-LKD lyderis G. Landsbergis į diskusiją šiuo klausimu sureagavo su ironija.

„Ir po 300, ir po 500, ir po 1000 eurų galima. Klausimas – iš kokio šulinio mes semiame? Ar mes semiame iš skolintų pinigų, kurių valstybė yra pasiskolinusi beveik 2 mlrd. eurų, ir didelė dalis tų pinigų jau yra pažadėta?“, – prieš Seimo posėdį kalbėjo G. Landsbergis.

TS-LKD pirmininkas atkreipė dėmesį į Teisės departamento išaiškinimą, kad „norint dalinti pinigus, reikia atnešti visą biudžetą“.

„Tada mes matome, kokio gilumo yra šulinys, ir spekuliacijų yra mažiau. Tada žinome, kam mes įsipareigojome, su kokiomis palūkanomis“, – kalbėjo G. Landsbergis.

TS-LKD lyderis taip pat kėlė klausimą dėl pasirinkto laiko išmokoms išmokėti.

„Jei apsibrėžtume, kad mes tą padarome birželio 1 d., tai spekuliacijų būtų kur kas mažiau“, – sakė G. Landsbergis.

Skvernelis: tai ciniškas požiūris

Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad ciniška yra raginti vienkartines 200 eurų išmokas pensininkams ir kitoms socialinėms grupėms išmokėti anksčiau nei rugpjūtį. Pasak jo, kiekvienas šią situaciją komentuoja pagal savo sugedimo laipsnį.

„Jeigu „Sodros“ vadovei politikai pasakys, kurių darbų nereikia daryti – pavyzdžiui, nereikia perskaičiuoti pensijų, kad nereikia perskaičiuoti stažo, nereikia anuiteto sutvarkyti – tada tegul priima tokį sprendimą (paankstina išmokėjimą – ELTA). Šiandien kol kas „Sodra“ labai aiškiai komunikuoja. Jeigu kažkas pagal savo sugedimo laipsnį galvoja, kad čia kažkas susiję su rinkimais – tai jie, matyt, taip ir darytų, bandytų papirkinėti“, – Seime žurnalistams teigė Vyriausybės vadovas.

„Tai yra ciniškas požiūris“, – opozicijos ir Prezidentūros išsakytas nuomones įvertino S. Skvernelis, kurį citavo ELTA.

Prezidento patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta ketvirtadienį teigė, kad, skyrus pakankamai išteklių, vienkartinę 200 eurų išmoką būtų galima išmokėti anksčiau nei rugpjūtį.

„Dėl paties išmokėjimo viskas priklauso nuo resursų. Be abejo, nėra paprasta greitai padaryti viešuosius pirkimus, bet karantino sąlygomis, ekstremalios situacijos sąlygomis ir viešieji pirkimai yra šiek tiek supaprastinti. Čia turbūt pasiryžimo reikalas ir skiriamų techninių resursų reikalas dėl išmokėjimo. Mūsų galva, būtų įmanoma susitelkus ir skyrus IT resursų per mėnesį ar pusantro tas lėšas išmokėti“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė S. Krėpšta.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis anksčiau sakė, kad ši išmoka gavėjus galėtų pasiekti tik rugpjūtį. „Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė patvirtino, kad anksčiau išmokėti paramą trukdo technologinės priežastys.