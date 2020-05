Prezidentūros atstovas apie 200 eurų išmoką: skyrus resursų, būtų įmanoma per mėnesį ar pusantro lėšas išmokėti

Prezidento patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta sako, kad, skyrus pakankamai resursų, vienkartinę 200 eurų išmoką būtų galima išmokėti anksčiau nei rugpjūtį.

„Dėl paties išmokėjimo viskas priklauso nuo resursų. Be abejo, nėra paprasta greitai padaryti viešuosius pirkimus, bet karantino sąlygomis, ekstremalios situacijos sąlygomis ir viešieji pirkimai yra šiek tiek supaprastinti. Čia turbūt pasiryžimo reikalas ir skiriamų techninių resursų reikalas dėl išmokėjimo. Mūsų galva, būtų įmanoma susitelkus ir skyrus IT resursų per mėnesį ar pusantro tas lėšas išmokėti“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė S. Krėpšta.

Jis pakartojo, kad ši priemonė būtų žymiai efektyvesnė, jei būtų panaudota šiuo metu, o ne po kelių mėnesių. Prezidento patarėjas taip pat teigė, kad šiuo metu reikalingos „plačios apimties, labai paprastos horizontalios priemonės, apimančios kuo didesnį žmonių kiekį.“

„Tikslinės, labiau nišinės priemonės, kaip lengvatinės paskolos, jos sunkiai juda į priekį ir jų panaudojama yra mažai. Kita mūsų siūloma priemonė – negrąžinama parama smulkiajam verslui – tiesiog dideliam kiekiui įmonių, susidūrusių su COVID–19 problemomis, būtų grąžinamas, pavyzdžiui, ketvirtadalis sumokėtų jų mokesčių už 2019 metus“, – sakė S. Krėpšta.

Ateityje, pasak S. Krėpštos, priemonės turėtų būti labiau nukreiptos į aukštesnę pridėtinę vertę, perspektyvius sektorius, kaip skaitmeninė ekonomika, biotechnologijos.

Ketvirtadienį Seimas turėtų priimti sprendimą dėl vienkartinės 200 eurų išmokos skyrimo daliai asmenų. Ji būtų skiriama, jeigu žmogui iki 2020 metų gruodžio 31 dienos buvo arba bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ išmokų: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar kompensacija ir panašiai.

Ši priemonė nukreipta beveik 910 tūkst. asmenų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis anksčiau sakė, kad ši išmoka gavėjus galėtų pasiekti tik rugpjūtį. „Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė patvirtino, kad anksčiau išmokėti paramą trukdo technologinės priežastys.