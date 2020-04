Malinauskas pripažino, kad karantino pradžioje buvo viešai skleidžiama klaidinga informacija dėl koronaviruso

Buvęs premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas laidoje Delfi diena sako, kad dabar visuomenės informavimas yra tapęs viešųjų ryšių akcija. Jis taip pat įvardijo didžiausią klaidą, kuri, anot jo, buvo padaryta dar karantino pradžioje, kai informacija, kurią skelbė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), buvo per daug optimistiška ir net klaidinga.

Buvo susitikęs su premjeru

S. Malinauskas tikina, kad prieš kelias dienas lankėsi Vyriausybėje ir buvo susitikęs su ministru pirmininku.

„Panašu, kad situacija dabar ima koncentruotis aplink ekonomikos klausimus. Man teko ketvirtadienį lankytis Vyriausybėje, šiek tiek kalbėjomės, buvo įdomu išgirsti, nors jau nebegaliu kalbėti ministro pirmininko vardu, kas vyksta viduje. Suprantu, kad yra pakankamai rimtų iššūkių, kurių reikės imtis. Medicinos klausimas yra svarbus, matome augantį mirčių skaičių, bet turime kalbėti ir apie ekonomikos skatinimą.

Tai klausimai, kurie gali būti skaičiuojami ne mėnesiais, o metais. Aš pats, kaip žmogus, kuris ieškosi darbo, matau, kiek yra žmonių, kurie kreipiasi į Užimtumo tarnybą, kiek verslų, kurie užsidaro, nes nežino, kokia bus situacija“, – sako S.Malinauskas.

Situacija stabilizavosi

Paklausus, kaip vertina dabartinę situaciją, pašnekovas tikina, kad kol kas situacija yra gana stabilizuota ir normali.

„Lyginant su kitomis šalimis, galime sakyti, kad situacija Lietuvoje yra normali. Taip, kulka pralėkė, ji kliudė medikus, buvo daug užsikrėtusių, bet šiuo metu statistinė situacija yra pakankamai normali“, – svarsto buvęs premjero patarėjas. „Pirmąją bangą sustabdėme, bet lieka antros bangos klausimas“, – pridūrė jis.

Anot jo, šiuo metu metas kalbėti apie tai, kokie milžiniški iššūkiai laukia ekonomikoje.

„Jeigu jūs paklaustumėte medikų, jie greičiausia pasakytų, kad per anksti (karantino švelninimas), jei paklaustumėte ekonomistų, jie turbūt atsakytų kad ne per anksti, bet reikia pasakyti ir dar vieną dalyką – žmonės miršta, suserga ir turi labai daug rimtų problemų ne tik dėl koronaviruso. Jeigu turėsime masinę bedarbystę, labai ilgas sistemines ekonomines bėdas, tai irgi kainuos žmonių gyvybes ir sveikatą, depresiją, savižudybes, todėl viską reikia sverti ir atsakingai elgtis. Kitas dalykas – karantino pabaiga yra susijusi ne tik su Lietuva, mes matome, kaip elgiasi pasaulio valstybės, kurios taiko ir toliau labai rimtus ribojimus. Klausimas, net jeigu mes pabaigsime karantiną, tai nėra klausimas, ar tu į kavinę galėsi nueiti. Klausimas, kaip bus su mūsų eksportuotojais, ar rinkos atsigaus, ar užsakymai atsigaus“, – laidoje kalbėjo S.Malinauskas.

Didžiausia klaida ir klaidingai skelbiama informacija

Jo teigimu, kol kas daug kam karantinas ir laikas namuose yra kaip tam tikras nuotykis.

„Vieną mėnesį tas karantinas kai kam gali atrodyti kaip pramoga. Patikėkite, po dviejų mėnesių tai jau nebeatrodys kaip nuotykis, jūs paprasčiausiai nebeturėsite, kur grįžti“, – sako buvęs premjero patarėjas.

Pašnekovas laidoje įvardijo ir didžiausias klaidas, kurios, anot jo, buvo padarytos dar pačioje karantino pradžioje.

„Mes pasakėme dalykus, kurie paskui buvo visiškai paneigti medicinos ar faktų, kurie atsirado. Pavyzdžiui, kalbėdami apie kaukes, respiratorius, reagentus, teigėme informaciją, kuri buvo per daug optimistiška. Man labai gaila, kad kai jau tapo akivaizdu, kad ta informacija buvo per daug optimistiška, jau manęs nebebuvo, o SAM nesugebėjo to pripažinti“, – laidoje kalbėjo S.Malinauskas.

Pasiteiravus, ką pašnekovas turi omenyje kalbėdamas apie per daug optimistiškus faktus, jis patikslino, kad pačioje pradžioje SAM tiesiog bandė gerinti savo įvaizdį visuomenės akyse.

„Aš, pradėjęs vadovauti VIG, gavau tą informaciją, kuri buvo pateikta. Aš ir pats matau savo senus įrašus ir matau, kad tai buvo neteisinga informacija. Kodėl SAM tokią informaciją teikė? Kodėl mes komunikavome taip, kad reagentų užteks ir masinių tyrimų daryti nereikia? Nors dabar patys stengiamės akcentuoti, kad tų tyrimų darėme daug, vos ne daugiausia ES, tarsi tai būtų privalumas. Atsakymas į šiuos klausimus turbūt labai paprastas. Sveikatos apsaugos ministerija norėjo atrodyti geriau, negu iš tiesų ir iš esmės jai tai pavyko“, – sako S.Malinauskas.

„Man tokia komunikacija primena viešuosius ryšius ir politinę reklamą, o ne visuomenės informavimą. Todėl manęs ten ir nebėra. (…) Kai tu matai, kas darosi viduje, tai arba gali patylėti ir prisitaikyti, arba sakyti: „žiūrėkit, taip tiesiog nedaroma““, – pridūrė buvęs premjero patarėjas.

Anot jo, tokie SAM ir ministro žingsniai buvo daromi visiškai sąmoningai siekiant palaikyti gerą įvaizdį visuomenėje.

„Tai buvo ministerijos ir ministro didžiulis noras užsidirbti kuo daugiau politinių dividendų. Tai pavyko sakant klaidingą informaciją. Tik klausimas – mes jau dabar galime pasižiūrėti atgal, pasikalbėti su procesų dalyviais ir matosi, kur buvo spragos“, – mano S.Malinauskas.