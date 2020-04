Siaubas viename Panevėžio daugiabučių: kaimyną kaltina išmatas pilant per balkoną

LNK

Kaimynai įtaria, kad panevėžietis išmatas išpila per balkoną. Foto: LNK

Vieno Panevėžio daugiabučio gyventojai nebežino, ką daryti su išmatas per langą iš penkto aukšto pilančiu kaimynu. Kibirais per daugiabučio sienas žemyn, gyventojų tikinimu, iš 5-o aukšto kaimynas pensininkas atsikrato to, kas turėtų būti nuleidžiama į klozetą.

Panevėžietė Regina Gedrienė LNK žinioms sakė, kad pradžioje kaimynas išmatas nešė laiptais, sudrausmintas – pradėjo pilti per langą. Priežastis – kaimynas veikiančio klozeto neturi jau seniai. Daugiabutyje gyvenanti Aistė Valiušienė pasakojo, kad jos sutuoktinis pas kaimyną buvo užėjęs. „Vyras konkrečiai pas jį buvo užėjęs, jis kaip ir turi klozetą, bet jis sugadintas, negali naudotis – kiek buvo žinoma, kai girtuokliavo“, – pasakojo panevėžietė. Sugadintas klozetas košmaru pavertė viso daugiabučio gyvenimą: panevėžiečiai negali atsidaryti langų, negali jų išvalyti, kadangi vėl bus nudergti, beviltiška prižiūrėti ir aplinką. Per karantiną gyventojai sunerimo dar labiau, dėl gresiančio visokio užkrato kreipėsi į savivaldybę. Susiję straipsniai Košmaras daugiabutyje: per balkoną liejasi išmatų fontanai Leonora Mazoraitė sakė, kad savivaldybė liepė laukti karantino pabaigos. „Pasakė, nežinome, ką daryt, laukite po karantino. Tai sakau, o kodėl ne karantino metu, kai visi žmonės plaunasi rankas, viskas tvarkoma – o mums laukti, kai visą laiką pila pro langą“, – pasakojo moteris. Kaimynai įtaria, kad panevėžietis išmatas išpila per balkoną. Foto: LNK Su kaimynais LNK žurnalistai lipo į 5 aukštą, kur iš vieno buto pro langus mažiausiai metus veikia kanalizacija. Trūksta oro. Praradę kantrybę – su skundais daugiau žmonių. O štai ir buto savininkas. Pasitinka ramiai, tarsi nesupranta, ko norime. „Nieko aš neišmetu, jeigu išmetu, tai kai geriu arbatą, gurkšnis lieka, tiek ir išpilu“, – aiškino panevėžietis. Kaimynė neiškenčia. Moteris patikrinimą atlieka greit- respiratoriai, juo labiau kaukės nuo smarvės nepadeda. Suaugusieji bijo dėl savęs, dar labiau – dėl vaikų, kurie esą dėl smarvės negali būti nei laiptinėje, nei prie namo. Mažiausiai metus neveiksnumu padėti kaltina savivaldybę. „Jie sako: mes viską žinom, mes viską žinom, o kada iškviečiam komisiją, atvažiuoja komisija, pasako – išneškit jūs, negi jums sunku pastatyti kaimynui tualetą“, – pasakojo R. Gedrienė. Savivaldybė neneigia, kad situacija rimta, o procesai užtruko. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus atstovas Aušrys Valkūnas situaciją vadina išskirtine. „Tai yra toks išskirtinis atvejis, tai nėra taip paprasta, nes mes iš pradžių rinkome medžiagą, važiavome į vietą pas jį su socialiniais darbuotojais, kurių pagalbos jis atsisakė. Taip pat ieškojome ir suradome artimus asmenis, bet iš jų pagalbos ir bendradarbiavimo irgi negavome“, – pasakojo jis. Kaimynai įtaria, kad panevėžietis išmatas išpila per balkoną. Foto: LNK Prieš mėnesį, teigia, buvo prieita prie kraštutinės priemonės – prašyti teismo, kad leistų savivaldybei patekti į butą, iškuopti šiukšles ir šeimininkui pastatyti naują unitazą. Esą kai tik bus gautas leidimas – iš biudžeto savivaldybė atnaujins pensininkui santechniką, išveš šiukšles, o paskui bandys išlaidas išsireikalauti. Ar pavyks abejoja, nes žino, kad pensininkas turi kitų skolų.

