Juodoji karantino pusė: pagalbos linija klausosi baisių istorijų

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje (VVTAĮT) veikianti „Pagalbos vaikams linija“ (PVL) ir per karantiną turi daug darbo. Kaip rašoma pranešime spaudai, pagalbos linijos konsultantės Anastasija ir Eglė teigia, kad izoliuotas žmonių gyvenimo būdas išryškino ir paaštrino santykių šeimose problemas.

Kadangi per karantiną vaikai daug laiko praleidžia prie kompiuterio, interneto piktavaliai nesnaudžia. Šiuo laikotarpiu PVL konsultantės teikė konsultacijas ir seksualinio smurto internete atvejais.

– Kokių skambučių, kokiomis temomis per karantiną sulaukiate daugiausiai?

Anastasija: Daugiausiai per karantiną „Pagalbos vaikams linija“ sulaukia skambučių smurto ir prievartos temomis. Dažniausiai skambina suaugę asmenys norėdami pranešti apie vaikus, patiriančius nepriežiūrą, fizinį bei psichologinį smurtą.

Pavyzdžiui, viena karantino metu skambinusi moteris pasakojo apie kaimynystėje gyvenančią šeimą, kurioje tėvai gaunamas socialines išmokas išleidžia alkoholiui, taip pat iš namų neša maisto produktus, daiktus, kuriuos parduoda, o gautus pinigus išleidžia alkoholiui, vaikai būna alkani, prašo maisto iš kaimynų.

Taip pat sulaukiame skambučių, kai piliečiai nori pranešti apie savo kaimynus, kurie galimai naudoja psichologinį smurtą prieš vaikus (šaukia ant jų, nepagarbiai juos vadina, jų akivaizdoje keikiasi ir kt.). Tokiais atvejais skambinančiųjų prašome pateikti jiems žinomus duomenis apie šeimas, kad informaciją apie galimus vaiko teisių pažeidimus galėtume perduoti teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams (VTAS). Tokiais atvejais išlaikomas pranešusiojo asmens anonimiškumas.

– Su kokiais sunkumais šeimose susiduriama dažniausiai? Ką patariate?

Eglė: Dažniausiai šeimose yra susiduriama su fiziniu ir psichologiniu smurtu bei vaikų nepriežiūra. Kai yra pranešama apie fizinį ar psichologinį smurtą bei nepriežiūrą šeimoje, visais atvejais toks pranešimas turi būti perduodamas vaiko teisių apsaugos skyriui (VTAS), esančiam vaiko gyvenamosios vietos savivaldybėje. Kadangi specialistams yra svarbu žinoti tikslius duomenis apie šeimą, tai visų pirma siekiame motyvuoti paskambinusius, kad jie kreiptųsi į VTAS, nurodydami konkrečius kontaktus.

Šiuo laikotarpiu yra susiduriama ir su sunkumais bendraujant tėvams su vaikais, tad tokiais atvejais siūlome telefonu pasikonsultuoti su „Tėvų linija“, kuri teikia pagalbą tėvams vaikų auklėjimo klausimais.

Kartą sulaukėme skambučio, kurio metu moteris pranešė, kad jai yra labai sunku susitarti su savo dukra. Pasak skambinančiosios, dukra siekia išvengti savo pareigų, pavyzdžiui, atsisako ruošti pamokas, susitvarkyti kambarį ir kt. Skambinančioji bandė spręsti šią problemą įvairiais būdais – skatinti už gerą elgesį bei bausti už netinkamą, tačiau tai padėdavo tik trumpą laiką.

Moteris nežinojo kur kreiptis ir ką daryti siekiant išsaugoti tinkamus santykius su vaiku. Šiuo atveju siūlėme kreiptis į „Tėvų liniją“ bei rekomendavome ieškoti psichologo, kuris teiktų paslaugas nuotoliniu būdu, o esant galimybei, ateityje nuotolinį konsultavimą perkelti į nenuotolinį.

– Ar vaikai bei tėvai skundžiasi nuotolinio mokymo procesu? Kokiais konkrečiai dalykais? Ką patariate?

Anastasija: Kol kas PVL nesulaukė skambučių, susijusių su nuotolinio mokymo procesu. Apskritai karantino metu ypač sumažėjo vaikų skambučių patyčių tema bei suaugusiųjų skambučių dėl sunkumų susijusių su ugdymo įstaigos darbuotojų veiksmais.

Tokių skambučių per pastarąjį mėnesį buvo tik keli. Galima numanyti, kad šių skambučių skaičius sumažėjo dėl to, kad per karantiną vaikai mokosi tik nuotoliniu būdu, fiziškai į mokyklą neina, turi ribotus kontaktus su bendraamžiais bei ugdymo įstaigų darbuotojais.

– Su kokiais dar atvejais susiduriate per karantiną?

Eglė: Karantino laikotarpiu padaugėjo besikreipiančiųjų dėl konfliktiškų skyrybų, kai vienas iš tėvų riboja vaiko bendravimą su kitu tėvu. Pastebėtina, kad karantino laikotarpiu pasitaiko atvejų, kai vienas iš su vaikais gyvenančių tėvų neleidžia kitam skyrium gyvenančiam tėvui matytis su vaikais, grįsdamas tuo, jog šiuo metu Lietuvoje yra paskelbtas karantinas, baiminamasi susirgimų.

– Ar buvo skambučių, susijusių su vaiko teisių pažeidimais internetinėje erdvėje? Ką patarėte?

Eglė: Turėjome skambutį, kuris buvo susijęs su seksualinio smurto tema. Paskambino vaikas, kuris pranešė, kad per socialinę svetainę „Facebook“ gauna seksualinio turinio žinučių bei vaizdo įrašų, tuo pačiu jam siūloma atsiųsti ir savo apnuogintas nuotraukas ar vaizdo įrašus. Vaikui taip pat buvo grasinama, jeigu neatsiųs to, ko yra prašomas. Dėl šios situacijos kreipėmės į policiją bei VTAS. Taip pat berniukui buvo patariama nebeatrašyti į gaunamas žinutes bei apie tai pasipasakoti tėvams.

Apie nederamą elgesį internete reikėtų pranešti Karštajai linijai interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt. Taip pat informacijos, kaip saugiai elgtis internete, galima rasti interneto svetainėje www.esaugumas.lt.

Su Tarnyboje veikiančia „Pagalbos vaikams linija“ galima susisiekti:

• Telefonu per „Vaikų liniją“: nemokamu telefono numeriu 116 111 į vaikų ir suaugusiųjų (skambinančiųjų pranešti apie vaiką, kuriam reikia pagalbos arba pasikonsultuoti) skambučius visų pirma atsiliepia „Vaikų linijos“ savanoriai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui.

• Elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt arba skyrybos@pagalbavaikams.lt.

Daugiau naudingos informacijos galima rasti interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt.

• Tiesioginėmis konsultacijomis „online” (interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pagrindinio puslapio kairės pusės apačioje rašant skiltyje konsultuokis tiesiogiai).

„Vaikų linija“ – emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką emocinę pagalbą telefonu bei internetu.

„Vaikų linijos“ ir „Pagalbos vaikams linijos“ bendradarbiavimas leidžia užtikrinti ne tik emocinės paramos vaikams prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių konsultacijų bei paslaugų gavimą.