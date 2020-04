Širinskienės atsakas konservatorių iniciatyvai: tas klausimas pateikiamas kaip masalas

Ketvirtadienį į opozicijos inicijuojamo nenumatyto Seimo posėdžio, kurio organizavimui nepritaria valstiečiai žalieji, darbotvarkę planuojama įtraukta ir apkaltos iniciatyva Seimo narei Irinai Rozovai. Valstiečių žaliųjų frakcijos narė Agnė Širinskienė tokią iniciatyvą supranta kaip tam tikrą masalą, kad valdantieji ateitų į posėdį.

„Aš apie I. Rozovą pirmą kartą išgirdau iš Jūsų. Jie neprašė šito klausimo svarstyti nei Seniūnų sueigoje, nei per plenarinį posėdį. Manau, kad šitas klausimas įtraukiamas matant, kad valdantieji ketvirtadienį į jų žaidimus nesileis ir nedalyvaus , kaip tam tikras masalas, kad valdantieji ateitų ir dalyvautų posėdyje.

Tokiomis destrukcijomis neužsiiminėjame, šiandien buvo galima apsvarstyti visus klausimus, kai kuriems jų pasiūlymams buvo galima ir pritarti, bet deja pati opozicija tuos klausimus pati išbraukinėjo . Tai nėra orus elgesys“, – kalbėjo A. Širinskienė.

Parlamentarę stebino opozicijos elgesys antradienį.

„Ryte, per Seniūnų sueigą, Gabrielius Landsbergis pareikalavo įtraukti tam tikrus projektus. Jie buvo įtraukti. Po to jis posėdžių salėje be jokių paaiškinimų prašė tuos projektus išbraukti. Supratus, kad Seimas yra apsisprendęs posėdžiauti vieną dieną, buvo norima tiesiog sukaupti projektų ketvirtadieniui ir nenumatytam Seimo posėdžiui“, – kalbėjo A. Širinskienė, primindama, kad Seimas dirba karantino sąlygomis.

Planuoja įtraukti Rozovos klausimą

Ketvirtadienį opozicijos inicijuojamo nenumatyto Seimo posėdžio darbotvarkėje bus įtraukta ir apkaltos iniciatyva Seimo narei Irinai Rozovai. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS–LKD) narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad opozicija buvo priversta grąžinti klausimą į Seimo darbotvarkę, nes nuogąstaujama, jog apkaltos procesas parlamentarei gali būti tyčia vilkinamas, rašė ELTA.

„Ketvirtadienį neeiliniame posėdyje įtraukėme apkaltos procesą dėl I. Rozovos. Mes priversti tai daryti, nes tiesiog vilkinamas procesas ir netraukiama į darbotvarkę. Klausimas į posėdį bus įtrauktas, tam nereikia absoliučios daugumos, reikia paprastos daugumos, todėl bus inicijuojama apkaltos tyrimų komisija“, – Eltai patvirtino L. Kasčiūnas.

Jei Seimas pritartų, būtų sudaryta Seimo specialioji tyrimo komisija, kuri ištirtų ir įvertintų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo narei I. Rozovai pagrįstumą.

Ši komisija, kurią siūloma sudaryti iš 12 parlamentarų, taip pat parengtų išvadą, ar yra pagrindo pradėti apkaltos procesą.

Apkaltos iniciatoriai deklaruoja, kad sieks objektyviai ištirti bei teisiškai įvertinti, ar savo veiksmais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos narė I. Rozova šiurkščiai nepažeidė Konstitucijos ir nesulaužė Seimo nario priesaikos.

Parašai dėl apkaltos tyrimų komisijos parlamentarei Irinai Rozovai sudarymo buvo surinkti dar sausio mėnesį. Pasirašė 44 parlamentarai, tarp kurių ir „valstiečių“ frakcijos nariai Ramūnas Karbauskis, Agnė Širinskienė, Arvydas Nekrošius, Jonas Jarutis, Dainius Gaižauskas.

ELTA primena, kad dar praėjusių metų vasarą tyrimą dėl I. Rozovos iš pradžių buvo pavesta atlikti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui. NSGK, išnagrinėjęs VSD pateiktą informaciją, kodėl nebuvo suteiktas leidimas I. Rozovai dirbti su slapta informacija, nusprendė kurti laikinąją Seimo tyrimų komisiją, kurioje bus aiškinamasi, ar jai gali būti pradėtas apkaltos procesas. Dėl I. Rozovos į nepatogius politinius ginčus buvo įtraukti tiek Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, tiek buvęs NSGK vadovas Vytautas Bakas.