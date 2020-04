Situacija „Klaipėdos hospise“ kaista: vadovė reiškia ultimatumus suteikti leidimą arba iškelti pacientus

Vieną po kito galimus nusikaltimus „Klaipėdos hospise“ vardijantys šalies ir Klaipėdos vadovai sujudino skaudžias globos namų bėdas. Naujai surinkti žmonės, anot hospiso vadovės, nepasiruošę, tad net ir turėję sąlytį su sergančiaisiais neskuba palikti patalpų.

Ekstremalių situacijų komisijos surengtame posėdyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas įvardijo, kad hospisas nesilaiko nurodymų, kurie jau pateikti dėl esamos situacijos tvarkos.

„Esminis dalykas yra tas, kad hospisas turėtų vykdyti veiklą iš viso tik vienoje palatoje. Nors taip nėra, tai esminis pažeidimas. Atsižvelgiant į pacientų ligas, prašome atsakymų iš direktorės, kada ateis ta apmokymų diena, kada bus apmokyti visi nauji žmonės“, – sako R. Grigaliūnas.

Ketvirtą parą su pacientais slaugos namuose pasilikusi hospiso vadovė Rasa Dagienė tvirtina, kad ketvirtadienį jau galės dirbti tik naujos komandos, o anksčiau dirbę žmonės į darbą jau negrįš. Kritikos dėl pažeidimų sulaukusi vadovė tikina, kad dabar svarbiausia suvaldyti situaciją, o dokumentų klausimai bus tvarkomi po to.

„Aš galiu ir dabar palikti tik vieną palatą, tada kyla klausimas, kur dėti kitus pacientus“, – rėžė R. Dagienė.

Į prašymą dėl aprūpinimo priemonių ministerija reagavo žaibiškai, tad jau ryt pasiekianti siunta skaičiuojama šimtais.

Kaip privati organizacija, hospisas jau turėjo būti apsirūpinęs apsaugos priemonėmis, tačiau to laiku nepadarė. Be to, žmonės jau užfiksavo, kad Jūros gatvėje, iš koronaviruso židiniu tapusios slaugos ligoninės, išeina medicinos darbuotojai. Jie laisvai vaikšto gatvėje ir neša medicinines šiukšles į bendrus konteinerius.

Apie medikų keliamą pavojų aplinkiniams informacijos gavusi savivaldybė tuoj pat nusiuntė komandą, kuri dezinfekavo aplinką. Prie pastato jau budi ir policijos automobilis.

Naujai renkama komanda kol kas paruošta trims pamainoms. R. Dagienė sako, kad dabar jau stengiasi priimti visus, kurie nori tapti hospiso slaugomųjų pagalbininkais.

Ketvirtadienio rytui R. Dagienė žada bent minimaliai paruošti visus naujus žmones, o ankstesni darbuotojai, kurie turėjo sąlytį su koronavirusu infekuotais kolegomis, jau galės karantinuotis pagal visus Vyriausybės ir Sveikatos ministerijos nurodymus. Tą, anot R. Grigaliūno, hospisas jau turėjo būti padaręs po pirmų perspėjimų.

R. Dagienė gana aršiai ėmė gint savo valdomą hospisą ir pareiškė kone ultimatumą.

„Jei mes neturime higienos pastato, tai iki rytojaus mes niekaip negausime. Tai ką mes darome? Arba pratęskite ir duokite visam pastatui, arba nieko kito negaliu. Situacija yra kokia yra. Mums dirbti tai reikia, šiuo metu turime pacientus ir turime dirbti, tai mes turime turėti leidimą dirbti“, – pareiškė R. Dagienė.

R. Grigaliūnas patikino, kad neturint net prašymo, tokių leidimų išduoti neketina, tačiau draskyti ir vežioti žmonių dabar tikrai nėra reikalo.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas priminė, kad įmonės vadovė turėjo laiko pasirūpinti veiklos legalizavimu.

„Ne mes įstūmėme hospisą į tokią situaciją“, – replikavo V. Grubliauskas ir prašo situaciją išspręsti be nereikalingų aistrų.

Kol kas realiai nėra kur perkelti per trisdešimt garbaus amžiaus ir sunkios sveikatos slaugomų žmonių, tad tikimasi, kad pagaliau pavyks rasti sprendimą, kuris bent laikinai leistų hospise įvesti tvarką.