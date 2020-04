VSAT vadas: situacija prie valstybės sienos stabilizavosi, vienas iš užsikrėtusių pareigūnų jau pasveiko

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, kad situacija prie valstybės sienos stabilizavosi – žmonės, anot jo, jau susigyveno su tuo, kad jų judėjimas yra ribojamas.

Kaip teigia VSAT vadas, stipriai sumažėjo ne tik lengvųjų automobilių, kertančių valstybės sieną, srautai, bet perpus sumažėjo ir krovininių transporto priemonių judėjimas.

„Galima teigti, kad situacija stabilizavosi, labai stipriai sumažėjo keleivių ir transporto priemonių srautai, kurie vyksta per valstybės sieną. (...) Iki karantino paskelbimo lengvųjų automobilių srautai buvo apie 800 tūkst. per mėnesį, tai stipriai dabar sumažėjo tokių automobilių – per paskutinį mėnesį atvyko tik 13 tūkst. Taip pat sumažėjo ir krovininių automobilių srautai – dvigubai. Dabar pakankamai nedideli yra srautai“, – antradienį LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ sakė R. Liubajevas.

Pasieniečių vado teigimu, sumažėjo ir tranzitu per Lietuvą keliaujančių užsieniečių skaičius.

„Žmonės susitaikė su tuo, kad jų vykimas per valstybės sieną yra ribojamas. Tokių asmenų tikrai yra nedaug. Praėjusią parą neišleidome 3 piliečių, o neįleidome į šalį 8 užsieniečių, kurie norėjo atvykti į Lietuvą. Sumažėjo ir tų trečiųjų šalių piliečių, kurie vyksta per Lietuvos teritoriją tranzitu“, – akcentavo R. Liubajevas.

Vis dėlto VSAT vadas neslėpė, kad dar pasitaiko vienetai žmonių, bandančių kirsti valstybės sieną be pateisinamos priežasties.

„Tokių atvejų pasitaiko. (...) Dažniausiai žmonės iš nežinojimo ar savaip interpretuodami reikalavimus bando išvykti iš Lietuvos arba kažkaip nori pateisinti savo išvykimą, tačiau šiuo metu tie reikalavimai pakankamai gerai aprašyti ir mūsų pareigūnai puikiai žino, kokia yra situacija, bei tokių žmonių neišleidžia“, – patikino R. Liubajevas.

Vienas VSAT pareigūnas yra pasveikęs nuo koronaviruso, keli – stebimi

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, kad šiuo metu nėra koronavirusu infekuotų VSAT pareigūnų. Vis dėlto R. Liubajevas informavo, kad vienas pasienietis yra pasveikęs nuo infekcijos, keli pareigūnai stebimi, o dar 3 pareigūnų tyrimų rezultatų laukiama.

„Buvo karantino pradžioje vienas VSAT pareigūnas, kuris grįžo po atostogų į Lietuvą, jam buvo rekomenduojama izoliuotis. Per karantiną jam pasireiškė simptomai, buvo atliktas tyrimas, kuris buvo teigiamas, bet dabar jis yra pasveikęs“, – antradienį LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ sakė R. Liubajevas.

Jo teigimu, keli pareigūnai yra stebimi, o 3 pareigūnų tyrimų rezultatų dar laukiama.

„Šiuo metu mes sergančių pareigūnų neturime, keli pareigūnai yra stebimi dėl to, kad turėjo arba galėjo turėti kontaktą su užsikrėtusiu žmogumi. Trys pareigūnai yra patikrinti, laukiame atsakymų, nes jiems pasireiškė simptomai“, – pridūrė VSAT vadas.

ELTA primena, kad nuo balandžio 3-iosios vidurnakčio asmenų ir (ar) jų asmeninės paskirties lengvųjų automobilių atvykimas į Lietuvos teritoriją leidžiamas tik per pasienyje su Lenkija veikiantį Kalvarijos-Budzisko bei pasienyje su Latvija veikiantį Saločių-Grenctalės automobilių kelių punktus.

Nuo šeštadienio nakties Lenkijos pareigūnai per tarptautinį Lazdijų – Aradninkų punktą nebepraleidžia krovininių automobilių, kurių bendroji masė viršija 7,5 tonos, paskelbė VSAT.

Pasienyje su Lenkija dar veikia Kalvarijos – Budzisko punktas, vykti per jį automobiliams dėl svorio nėra ribojimų.