Su Delfi redakcija susisiekusi Ukmergės gyventoja (vardas redakcijai žinomas) teigė, kad gavo 250 eurų baudą už tai, kad trumpam nusiėmė kaukę, nors aplink ir nebuvo žmonių. Be to, ji piktinosi, kad su ja bendravę policijos pareigūnai, bendraudami per atidarytą automobilio langą, patys buvo be kaukių.

Ukmergiškė pasakojo, kad penktadienio kelionė į darbą jai kainavo 250 eurų. „Autobusai nevažiuoja, tad nusprendžiau eiti pėsčiomis. Stiprus vėjas pūtė tiesiai į veidą, kvėpuoti su kauke buvo nepatogu, aplink nebuvo nė vieno žmogaus, tad nusiėmiau kaukę nuo veido ir ji kabojo man po smakru. Kadangi aplink nieko nebuvo, pagalvojau, kad nei aš kam nors, nei man niekas pavojaus dėl COVID-19 nekelia. Tačiau tos minutės man kainavo 250 eurų", – teigė ji. Pasak moters, prie jos privažiavę policininkai paklausė, kur kaukė, ir nors ji iškart ją užsidėjo ir paaiškino, kad nusiėmė tik trumpam, kadangi aplink nebuvo žmonių, jai vis tiek buvo išrašyta bauda. „Jie tikrai galėjo man duoti tik įspėjimą ir daugiau tokios klaidos nebūčiau dariusi. Bet ne, baudą jie išrašė man, o sau ne, nors patys buvo be kaukių. Jie bendravo su manimi pro pravertą automobilio langą, tad jei serga COVID-19, tikrai galėjo mane užkrėsti. Kodėl piliečius baudžia iš karto, o policininkams tai negalioja?", – piktinosi ji. Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad buvo susisiekęs su Ukmergės policijos viršininku, kuris patikino, kad tokio atvejo negalėjo būti, arba, spėjo, besikreipusi moteris kažką nutyli. „Nebent galėjo būti taip, kad moteris prieš tai buvo įspėta, nes pareigūnai turi tuos žmones susirašę, arba įžūliai nevykdė reikalavimų, pareigūnams perspėjus neklausė", – svarstė jis, pabrėždamas, kad bendra pozicija, kad baudžiami tik tie, kurie akivaizdžiai nevykdo reikalavimų ir neatsižvelgia į įspėjimus. Pasak jo, automobilyje pareigūnai, kaip ir bet kas kitas, gali būti be kaukių, bet privalo jas užsidėti išlipdami iš jo.

