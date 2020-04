Naujasis koronavirusas iš tikrųjų sukurtas karinėje laboratorijoje ir yra tyčia arba netyčia į aplinką patekęs biologinis ginklas. Jau nuo sausio sklandantys tokie ir panašūs teiginiai iki šiol primena sąmokslo teorijas – nėra jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Tad nenuostabu, jog tokie pareiškimai ilgą laiką buvo nevertinami rimtai ar tiesiog viešai išjuokiami.

Tačiau iš tikrųjų tuo pat metu, sausio viduryje JAV administracijoje ir žvalgybos bendruomenėje šis klausimas juokų nekėlė, tik nesutarimus. Ar gali būti tokia galimybė, kad kinai kažką slepia? Tikrai taip – tuo buvo įsitikinęs JAV nacionalinio saugumo patarėjo padėjėjas Matthew Pottingeris.

Kaip rodo „The New York Times“ surinkti duomenys, šis buvęs žurnalistas, 2003-siais savo akimis Honkonge matęs tikrąją tuomet siautėjusio SARS viruso grėsmę, ir dabar pajautė, kad kinai vėl elgiasi taip pat, kaip ir prieš keliolika metų: reaguoja lėtai, slepia informaciją, gal net savo klaidas. Tad jis pavedė kelioms žvalgybos agentūroms, tarp jų ir Centrinei žvalgybos agentūrai (CŽA) ieškoti įrodymų, kad naujasis virusas – žmogiškos kilmės, incidento metu patekęs į viešumą.

Tuomet, sausį, žvalgybininkai jokių įrodymų nerado, bet M. Pottingeris, vienas iš karingiausiai Kinijos atžvilgiu nusiteikusių JAV administracijos „vanagų“ neslėpė savo skepticizmo: esą Kinija tikrai kažką slepia ir ją reikia spausti, netgi kaltinti Pekiną.

Taip prasidėjo žodžių karas, kuris, dar neatslūgus pandemijai, pamažu virsta į naują ir ilgalaikę dvišalių santykių krizę, kurią juodžiausiais scenarijais nesyk prognozavo ekspertai. Tiesa, viešai šios krizės priežastimi prognozėse nebuvo įvardijamas virusas. Tačiau jo protrūkis atskleidė daugiau ir anksčiau, nei tą norėtų pripažinti JAV ir Kinija. Ekspertai pažymi, kad nors toks abipusių kaltinimų, neigimų, slapstymų etapas truks dar kurį laiką, jis yra ne esminis.

Tikrosios pasekmės pasimatys kiek vėliau, bet jau dabar aišku: tikras konfliktas yra labiau nei tikėtinas, o kitos šalys, tarp jų ir Lietuva, negalės likti pasyviomis stebėtojomis – turės rinktis. Net dabar priimami sprendimai, kad ir kokie smulkūs jie bepasirodytų, atidžiai stebimi tiek Pekine, tiek anapus Atlanto.

Kodėl pasikeitė JAV tonas

Kad Kinija atsakinga už virusą iš pradžių to nenorėjo viešai eskaluoti ne tik ta administracijos dalis, atsakinga už ekonomiką bei prekybinius ryšius su Kinija, bet ir pats prezidentas Donaldas Trumpas.

„Kinija sunkiai dirba bandydama pažaboti Koronavirusą. JAV sveikina kinų pastangas ir atvirumą. Viskas bus gerai. Amerikos žmonių vardu labiausiai norėčiau padėkoti prezidentui Xi!“, – dar sausio 24-ąją savo „Twitter“ paskyroje rašė D. Trumpas.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!