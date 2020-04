Nausėda: galbūt nepakankamai įtikinamai paaiškinome motyvą, kodėl pasirinkau Macijausko kandidatūrą

Prezidentas Gitanas Nausėda sako į valstybės kontrolieriaus pareigas pateikęs Mindaugo Macijausko kandidatūrą, nes jo pasiūlyta programa dėl Valstybės kontrolės darbo gerinimo pasirodė ambicingiausia ir įdomiausia.

„Galbūt mes nepakankamai gerai ir įtikinamai paaiškinome motyvą, kodėl aš pasirinkau Mindaugo Macijausko kandidatūrą. Buvau susitikęs su keletu kandidatų ir paprašiau jų labai paprasto dalyko – pateikite kiekvienas 10 punktų programą, ką ketinate pagerinti institucijos veikloje per artimiausius 5 metus. Iš tų kelių pateiktų programų man įdomiausia, ambicingiausia pasirodė M. Macijausko programa, dėl to aš ir pasirinkau. Čia nėra jokio principo juoda-balta. Čia yra rinkimasis iš kelių kandidatų – to kandidato, kuris yra priimtiniausias, nesakant nė vieno blogo žodžio“, – žurnalistams penktadienį sakė G. Nausėda.

Paklaustas, kaip reaguoja į tai, kad Seimas nesutiko atleisti dabartinio valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio, G. Nausėda sakė, kad, to nepadarius susiklostytų keista situacija.

„Klausimas ne apie A. Dulkį ar M. Macijauską. Tai yra klausimas, kad, suėjus tam tikram terminui, pareigūnas turi būti atleistas. Net ir tuo atveju, pavyzdžiui, jei A. Dulkys būtų pasiūlytas dar vienai kadencijai, jis pirmiausia turi būti atleistas, kaip buvo atleistas Valstybės saugumo departamento direktorius ir tada paskirtas antrai kadencijai. Jeigu Seimas dėl vienokių ar kitokių priežasčių to nepadarytų, susiklostytų keista situacija“, – sakė prezidentas.