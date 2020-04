Nemenčinėje – 23 koronaviruso atvejai, kontaktų turėjo ir kitų globos namų darbuotojai Lietuvoje fiksuojama per 20 koronaviruso židinių

Vilniaus rajone esančiame Nemenčinės miestelyje nustatyti 23 koronaviruso atvejai, nerimą kelia tai, jog su siuvyklos darbuotojais sąsajų turi ir kelių aplinkui esančių globos įstaigų darbuotojai, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė.

„Vakar prieš einant miegoti buvo 23 atvejai, žiūrėsime, kokia bus situacija šiandien. Tai iš tiesų kelia didelį nerimą ir kaip matome teko imtis tikrai išskirtinių, nestandartinių ir griežtų priemonių, kad suvaldyti šią situaciją“, – LRT radijui penktadienį sakė Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Ginreta Megelinskienė.

Per penkis tūkstančius gyventojų turintis Nemenčinės miestelis ketvirtadienį buvo uždarytas dėl koronaviruso plitimo grėsmės. Priemonių imtasi po to, kai nustatyta per 20 koronaviruso atvejų, susijusių su mieste įsikūrusia siuvimo įmone „Vilnika“.

Koronavirusas diagnozuotas ir greta miestelio įsikūrusių globos ir slaugos namų „Senevita“ darbuotojui, kuris, kaip įtariama, yra koronavirusu užsikrėtusios siuvimo įmonės darbuotojos giminaitis.

Pasak G. Megelinskienės, šiuo metu yra patikrinta apie 200 „Vilnikos“ darbuotojų, jų testavimas bus tęsiamas ir penktadienį. Taip pat ištirti 178 „Senevitos“ darbuotojai.

„Kitas dalykas, kuris kelia nerimą, yra ir kitos socialinės globos įstaigos: tarp jų yra Antavilių pensionatas, esantis netoli Nemenčinės, ir iš tikrųjų atlikome apklausą darbuotojų, tai tikrai sąsajų yra visuose aplink esančiose socialinės globos įstaigose: darbuotojai turi sąsajų su „Vilnikos“ darbuotojais ir jau matome labai ryškių epidemiologinių ryšių“, – kalbėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė.

Jos teigimu, visoje Lietuvoje fiksuojama per 20 koronaviruso židinių, didžiausią nerimą kelia situacija asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Lietuvoje, ketvirtadienio duomenimis, yra nustatyti 1128 koronaviruso atvejai. Mirė 32 užsikrėtusieji, 178 – pasveiko.